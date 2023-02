66. Schwerter Kleinkunstwochen starten mit Comedy und Musik

Schwerte. Festival setzt auf Ungewöhnliches: Die Schwerter Kleinkunstwochen wollen sich in diesem Jahr u.a. moderner zeigen – mit aufstrebenden Talenten.

Ungewohnt präsentieren sich in diesem Jahr die 66. Schwerter Kleinkunstwochen, die mit ihrem ersten Gast am 8. März starten: Das Festival möchte sich zum einen moderner zeigen, wie Holger Ehrich, Leiter des veranstaltenden Kulturbüros, verspricht. „Das Line-up ist jünger besetzt und spricht gleichzeitig unsere Stammgäste aller Generationen an.“ Zum anderen wird die Rohrmeisterei als Stammlocation abgelöst und durch weitere Spielstätten in der Stadt erweitert.

Aber nicht nur das: Im vergangenen Jahr ging der Schwerter Kleinkunstpreis an das Liedermacher-Duo Suchtpotenzial. Normalerweise findet die Verleihung im darauffolgenden Jahr statt, einschließlich eines Auftritts der Preisträger. Allerdings sind die beiden Frauen so eingespannt – beruflich und privat –, dass sie erst 2024 den Weg zurück auf eine Schwerter Bühne finden werden. Das Datum steht allerdings schon: Die Musik-Comedians Ariane und Julia kommen am 29. Februar in die Rohrmeisterei.

Kleinkunstwochen mit Comedy, Slam und Musik

Und so werden 2024 dann zwei Verleihungen stattfinden: Denn auch in diesem Jahr wird ein Act ausgewählt, wie Holger Ehrich verspricht. „Das Publikum ist bei jedem Auftritt aufgefordert, Punkte zu vergeben.“ Daraus ergibt sich schließlich eine Durchschnittsnote – die beste kürt den Sieger.

Die Auswahl ist groß. Als einen Höhepunkt des Festivals, das über mehrere Wochen stattfindet, nennt der Kurator den „Next Generation“-Abend am 21. April. „Da gibt es wirklich neue Künstler zu entdecken.“ Und Ehrich ist sich sicher: „Von denen wird man in Zukunft noch viel hören.“ Namentlich sind das Marvin Hoffmann, Stand-up-Comedian und Teil der Kult-Crew 4 Feinde.

Neue Talente beim „Next Generation“-Abend

Nadia Ihjeij etabliert sich aktuell als Liedermacherin Frollein. Boris Stijelja stolpert humoristisch als gebürtiger Kroate „durch die Kulturen und das Leben“. Moderiert wird der Abend in der Musikschule von Slam-Poet und Autor Jan Philipp Zymny, der den Schwerter Kleinkunstpreis 2018 für sich entschied. „Wir wollen bei uns nicht die großen Namen auf die Bühne holen“, erklärt Ehrich. „Das kann jeder. Wir wollen wieder Ungewöhnliches zeigen. Dafür steht der Next-Generation-Abend ganz gut.“

Ebenso wie Teresa Reichel, die am 4. Mai die Aula des Friedrich-Bährens-Gymnasiums beehrt. Ebenfalls ein aufstrebendes Talent, ist sich der Kulturbüro-Leiter sicher. Eines, das gerade eben sein erstes Buch veröffentlicht hat. In „Muss ich das gelesen haben?“ rechnet die Slam-Poetin satirisch, kritisch und aus feministischer Perspektive mit dem Literaturkanon unter anderem an Schule und Uni ab. Und wo lässt sich eine Literaturrevolte besser anzetteln, als in der Schule?

Von Cartoonist bis Puppenspielerin

„Wir haben den Anspruch, unserer Zeit voraus zu sein“, so Ehrich. Außerdem locken derartige Acts die Jugend nach Schwerte, konnte der Kurator beobachten. Die Festival-Liste komplettieren Musik-Kabarettistin Martina Brandl (8.3. Rohrmeisterei), die „Ein-Frau+Puppen-Voll-Playback-Show faust in the box“ mit Bridge Markland (31.3., Kulturbühne in der Musikschule) sowie Cartoonist und Kabarettist Micha Marx (13.5. Kulturbühne in der Musikschule).

66. Schwerter Kulturwochen, 8.3.-13.5., komplettes Programm unter schwerter-kleinkunstwochen.de. Tickets: ab 12 € (erm. 6 €).

