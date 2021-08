50 Jahre Ehe, 75 Jahre alt: Wie Olaf der Flipper feiert

Essen. Olaf der Flipper hat 2021 reichlich zu feiern, unter anderem ganz aktuell ein erfolgreiches neues Album. 2022 tritt er in Dortmund wieder auf.

Zur Goldenen Hochzeit hat bereits so manche Gattin eine außergewöhnliche Liebeserklärung von ihrem Mann bekommen. Über einen eigenen Schlager zur Feier des ganz besonderen Hochzeitstags können sich aber wohl nur die wenigsten freuen – Sonja Malolepski schon. Sie hat freilich auch einen waschechten Flipper geehelicht, der es sich nicht hat nehmen lassen, die 50 glücklichen Jahre mit seiner Angetrauten zu besingen.

Zu hören ist die Schlagerballade mit ordentlich genretypischem Schmelz auf dem neuen Album des letzten noch in freier Wildbahn singenden Flippers. Seit mittlerweile zehn Jahren muss er es ohne seine einstigen Trio-Gefährten tun. 2011 lösten sich die Flippers auf, Bernd und Manfred († 2016) gingen in Rente – Olaf dagegen gleich wieder auf die Bühne. Und ein Leben ohne Musik – genauer: ohne Schlager – ist für den staatlich geprüften Tennislehrer auch in absehbarer Zukunft nicht vorstellbar.

Olaf der Flipper: 50 Jahre Karriere und Ehe auf einer Platte

Auch davon singt Olaf Malolepski auf „Liebe ist“, was dieses Album vielleicht – wie es so gerne heißt – zu einem der persönlichsten seiner Karriere macht. Letztere lässt er in „Die Bühne“ jedenfalls strophenweise im Bruce-Low’schen Sprechgesang Revue passieren – von den Anfängen mit der „Dancing Show Band“ über die großen Erfolge der Flippers bis zur dritten Halbzeit seiner Laufbahn auf Solopfaden. Das Fazit gibt’s – ein wenig sperrig gereimt – im Refrain: „Das ist kein Beruf, wo man in Rente geht und vergisst es / Jetzt bin ich 75, das war nicht mein Leben, das ist es.“

Den runden Geburtstag feierte der Jubilar im vergangenen März. Die große Party mit den Fans musste coronabedingt leider aufs nächste Jahr verschoben werden. Einmal macht der letzte Flipper auf seiner vollmundig „Ein ganzes Jahr Fiesta“ getauften Tour auch in der Region Halt. Nachdem er zuvor von Neuruppin bis Zwickau meist auf ostdeutschen Bühnen singt, steigt am 13.11.22 das Tourfinale in Dortmund.

Platz drei in den Album-Charts

Wie immer besteht das Programm zur Hälfte aus Flippers-Songs. Hits wie „Die rote Sonne von Barbados“, „Lotosblume“ & Co. dürfen einfach nicht fehlen – auch wenn nur noch ein Flipper auf der Bühne steht. Für die anderen 50 Prozent der Setlist hat Olaf Malolepski inzwischen reichlich eigenes Repertoire angesammelt. Mit „Liebe ist“, das am 6.8. erschienen ist und sich auf Platz drei der Charts platzieren konnte, hat er bereits sein siebtes Studioalbum veröffentlicht. Auch das neueste bleibt dem Flippers-Sound treu – mit „Santa Maria Goodbye“ gibt’s sogar eine Neuaufnahme eines Songs der Band von 1990.

Auf „So muss der Sommer sein“ und „Amor, Amor“ wiederum hört man tatsächlich leise Anklänge an aktuellen Latin-Pop. „Yo Te Quiero“ ist dagegen ungeachtet seines spanischen Titels wieder Flippers-Synthieschlager pur – genau wie beim Titelsong oder der Italoschwärmererei „Tarantella, Vino und Amore“.

Liebe auf dem ersten Gig

Mit „Azzurro“, „Oh Happy day“ und „Guantamera“ fügt Olaf deren Tausenden von Versionen jeweils eine weitere hinzu. Unkonventioneller – zumindest für Olaf den Flipper – fällt da schon seine Hommage an die Musik der 50er-Jahre aus: Wenn er in „Du hast mir den Rock’n’Roll beigebracht“ von Elvis, Bill Haley, Petticoats und Röhrenjeans schwärmt, jault sogar ein rockiges Gitarrensolo dazu.

Mit Rock’n’Roll habe für ihn alles angefangen, sagt Olaf Malolepski. Und gleich bei seinem ersten Auftritt als Musiker traf er seine spätere Frau Sonja, wie er im Interview verriet: „Da hat eine junge Dame getanzt, über die ich gesagt habe: Die würde ich auf der Stelle heiraten. Ich bin aber ein schüchterner Mensch, deswegen hat’s noch zwei Jahre gedauert, bis ich sie angesprochen habe. Nochmal zwei Jahre später haben wir dann geheiratet.“ Den Rest der Geschichte kann man sich im Schlagertakt auf dem neuen Album des glücklichen Langzeitgatten anhören.

>>> INFO: Olaf der Flipper live

Termin: 13.11.22 Dortmund (Westfalenhalle 2, verlegt vom 13.10.21).

Karten für ca. 37-52 € gibt’s auf www.ruhrticket.de oder unter 0201/ 804 6060.

