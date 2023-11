In der Region. Der Rap-, Funk- und Reggae-Musiker Jan Delay blickt 2024 auf seine Solokarriere zurück. Wann der Vorverkauf für die Shows im Ruhrgebiet startet.

Kurz nach dem Durchbruch mit der Rapgruppe Absolute Beginner und der Hitsingle „Liebeslied“ 1998 startete Jan Eißfeldt, besser bekannt als Jan Delay, eine Solokarriere. 2024 geht der Hamburger Musiker auf große Jubiläumstournee und macht dabei am 23. August auch Halt beim Zeltfestival Ruhr am Kemnader See. Vier weitere Konzerte in NRW spielt Jan Delay mit seiner Band Disko No.1 auf dem Halterner Sunset Beach Festival (28.6.), am Kölner Tanzbrunnen (19.7.), im Paderborner Schloss- und Auenpark (20.7.) sowie im Aachener Kurpark Classix (22.8.).

Jan-Delay-Tour 2024: Vorverkauf startet am 10.11.2023, Fans kommen früher zum Zug

Der exklusive Vorverkauf beim Ticket-Dienstleister Eventim beginnt für alle Konzerte am Freitag, 10. November, um 10 Uhr. Fans können sich allerdings bereits 48 Stunden zuvor Tickets sichern – wenn sie das zur Tour passende Best-of-Album „Forever Jan“ im offiziellen Online-Shop des Künstlers vorbestellen. Wer dies tut, erhält einen Code, der ab Mittwoch, 8. November, 10 Uhr, eingelöst werden kann. Die Veröffentlichung, für die der 47-Jährige auch einige neue Songs schreiben wird, erscheint am 3. Mai 2024.

Jan Delay: Solokarriere startete mit Nena-Cover

1999 war es, als Jan Delay seinen ersten großen Soloerfolg feiern durfte. Sein Nena-Cover „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ im Reggae-Stil kletterte bis auf Platz zwei der Charts und verkaufte sich mehr als eine halbe Million Mal. Einige Jahre später, nach einem Stilwechsel hin zum Funk, folgten mit „Klar“ und „Oh Jonny“ weitere Hits, die Alben „Mercedes Dance“, „Wir Kinder vom Bahnhof Soul“ sowie „Hammer & Michel“ sprangen auf die Spitzenposition der deutschen Charts. Live tritt Jan Delay seit 2006 mit der Band Disko No. 1 auf – so auch im kommenden Jahr.

Live tritt Jan Delay seit 2006 mit der Band DIsko No. 1 auf. Auch auf seiner Tour 2024 sind die Musiker wieder mit dabei. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Zeltfestival Ruhr 2024: Alle Acts und Termine im Überblick

Zeltfestival Ruhr 2023: Die besten Bilder abseits der Konzerte

Festivals 2024 in NRW: Diese Termine sind schon bekannt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps