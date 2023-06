Veranstaltungstipp: Felicitas Hoppe zu Gast im Essener IKW

Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe, hier bei der Leipziger Buchmesse 2018, hat 2012 den Georg-Büchner-Preis gewonnen. Am 20. Juni diskutiert sie in Essen mit zwei Geisteswissenschaftlerinnen über das Thema Komik.

Essen. Das KWI Essen lädt ein zu einer Diskussion über Komik und ihre Grenzen und fragt: Haben wir genug gelacht? Mit dabei die Autorin Felicitas Hoppe.

Versuchen Sie, nicht zu lachen. So die populäre Challenge bei Youtube. Der Reiz besteht hier offenbar darin, anderen dabei zuzusehen, wie sie beim Anschauen lustiger Videos an sich halten – und scheitern. Ein Konzept, das sogar eine ganze Show tragen kann, wie der Comedian Michael Herbig mit „LOL: Last One Laughing“ gerade zeigt. Hier sind es Frauen und Männer vom Fach – hauptsächlich Comedians –, die sich das Lachen verkneifen sollen. Das etwas sadistisch anmutende Vergnügen, anderen beim Verlieren der Kontrolle zuzusehen, hat offenbar Unterhaltungswert: Unlängst wurde Staffel Fünf angekündigt.

Doch hat es eigentlich jemals jemand andersherum probiert? Eine Versuchen-Sie-zu-lachen-Challenge? Nun, es gibt zumindest Werke, die dazu einladen, die von Franz Kafka zum Beispiel. Richtig gehört. Der soll sich beim Vortragen seiner Texte nämlich gebogen haben vor Lachen; eher kafkaesk finden das wahrscheinlich die meisten seiner Leser heute. Ein anderes Beispiel ist die Romanverfilmung „American Psycho“ aus dem Jahr 2000. Christian Bale spielt darin einen blutrünstig mordenden Investmentbanker. Das Filmportal IMDB ordnet den Film als Krimi, Horrorfilm und Drama ein. Regisseurin Mary Harron hält ihr Werk dagegen für eine schwarze Komödie.

Letztes Beispiel: Die Nuhr-im-Ersten-Kopie von Jan Böhmermann. Der produzierte zuletzt als Folge seines ZDF Magazin Royale eine wohl bewusst unkomische Fake-Folge der Show von Dieter Nuhr („Nuhr im Zweiten“). Mit Erfolg: „Ich habe nicht einmal lachen müssen, ich würde sagen das habt ihr sehr gut hinbekommen... Jetzt möcht ich weinen.“, so der Topkommentar bei Youtube.

>>ZUR VERANSTALTUNG

Wer mehr über Komik und ihre Grenzbereiche erfahren will, kann am 20. Juni um 19 Uhr ins Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) Essen kommen oder sich online zuschalten. Dort diskutieren die Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe, KWI-Direktorin Julika Griem und die Germanistin Roxanne Phillips gemeinsam über das Thema: „Genug gelacht? – Ein Abend zur Dosierung von Komik“. Adresse: Goethestr. 31, 45128 Essen. Mehr Informationen unter: www.kulturwissenschaften.de.

