Dortmund An der Brückstraße eröffnete schon vor über 110 Jahren ein Lichtspielhaus. Wie das kleine Theater bis heute den Krisen trotzt.

Der Film ist aus, es wird eng. Zwei siebte Klassen im kleinen Foyer, ein einziges Gewimmel. Mittendrin ein Winken, die Lehrerin sagt Tschüss: „Bis zum nächsten Mal!“ Theaterleiter Erwin Rajkovcanin, der in einer Ecke auf einem Barhocker sitzt, sieht hochzufrieden aus: So wird Kino bekannt. Und gesellschaftlich relevant. Filme wie „Das schweigende Klassenzimmer“, der sich um ein Kapitel des Kalten Krieges dreht, sorgen im Unterricht für Diskussionsstoff.

Wer sich in diesen Zeiten auf die Suche nach dem Kino-Publikum von morgen macht, könnte im Lichtspiel und Kunsttheater Schauburg in Dortmund fündig werden. Schulvorstellungen sind fest im Spielplan verankert, vor Weihnachten waren zwei Wochen lang von morgens bis nachmittags junge Leute im Haus. „Es gibt schon jetzt Buchungen bis nächsten Dezember“, freut sich Rajkovcanin. Als Diplom-Pädagoge ist er Experte in Sachen Medienvermittlung.

Und überhaupt sieht es aus, als würden die Krisen einen respektvollen Bogen um das kompakte City-Filmtheater machen. „Wir können uns nicht beschweren“, sagt Rajkovcanin. Die Schauburg hat die Pandemie gut überstanden und ebenso das Jahr danach. Und auch wenn die Besucherzahlen von 2019 noch nicht erreicht sind: „Die Leute haben wieder Lust, ins Kino zu gehen“. „Wochenendrebellen“ lief 14 Wochen, „Anatomie eines Falls“ ist ein Dauerbrenner. Der Krimi mit Sandra Hüller steht seit 15 Wochen auf dem Programm: „Das zeigt doch, dass Kino sich noch lohnen kann.“

Rajkovcanin führt uns herum. Da ist der große Saal mit seiner Bühne und den 159 Plätzen, hier finden auch Candlelight-Konzerte statt, dann wird der Raum mit hunderten LED-Lichtern geschmückt. Wer sich setzt, sinkt in tiefe, bequeme rote Sessel, die der frühere Kinobesitzer Hans-Joachim Flebbe vor Jahren aus dem Cinemaxx hierher geholt hat – es gibt viel Platz für die Beine und ein Tischchen, um Getränke abzustellen. Früher existierte auch noch ein Balkon, aber aus dem ist Ende der 70er ein zweiter Saal mit 101 Plätzen entstanden, heute die „Schauburg II“. Eine Treppe führt aus dem Foyer hinauf. Popcornkrümel als Wegweiser auf dem Teppich erzählen von der gerade beendeten Schulvorstellung.

Die Schauburg in Dortmund. Hier an der Brückstraße 66 befand sich schon 1912 ein Lichtspielhaus. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Der Kino-Chef ist auf dem Sprung zur Berlinale. Für ihn ein Pflichttermin, um informiert zu sein. Der Markt ist riesig, jede Woche bis zu 15 Neustarts, da gilt es, den Überblick zu behalten. Rajkovcanin bemüht sich, alles zu sehen; täglich präsentiert er in der Schauburg sechs verschiedene Filme. Er ist ein selbstbewusster Kino-Chef, seit 22 Jahren arbeitet er für das Theater, seit er bei „Harry Potter“ an der Kasse ausgeholfen hat. „Wenn wir ins Taumeln geraten“, sagt er, „machen wir etwas falsch.“

Die Schauburg in Dortmund setzt auf einen Wechsel aus Mainstream und Filmkunst

Er bietet einen Wechsel aus Mainstream, Programmkino und Wiederaufführungen, aktuell auch „Das fünfte Element“ aus dem 90ern. Ein Rezept, mit dem er sich gegen den Dortmunder Multiplex behauptet. Der hat ab 1996 alle Kinos in der City verdrängt, übrig blieb nur die Schauburg. Eine Überlebenskünstlerin. Und eine große Unbekannte: Dokumente aus den frühen Jahren sind im Laufe der Zeit verloren gegangen, so dass man heute nicht viel weiß über das Theater an der Brückstraße. Nur so viel: „Wir sind eines der ältesten Kinos Deutschlands.“

Schon am 1. September 1912 eröffneten an dieser Stelle die „Corso-Lichtspiele“. Bis dahin wurden die bewegten Bilder von fahrenden Schaustellern präsentiert, nun bekam Dortmund ein Theater, in dem Musiker die Stummfilme begleiteten. 1913 wechselte der Betreiber, das Haus wurde in „Kammerlichtspiele“ umbenannt. 1921 erhielt es den Namen „Schauburg“. 1944 wurde das Gebäude bei einem Luftangriff komplett zerstört, aber bereits am Ende des Zweiten Weltkriegs neu aufgebaut. Im Sommer 1945 konnte der Betrieb provisorisch wieder beginnen. Zum Auftakt gab es „Die Frau mit den zwei Gesichtern“ mit Greta Garbo.

Im Foyer der Schauburg in Dortmund werden Getränke und Snacks verkauft. Und alte Kinoplakate. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Heute schwärmen Besucherinnen und Besucher vom nostalgischen Flair, den moderaten Preisen und dem netten Personal. Was Erwin Rajkovcanin und sein Team freut. Feedback sei ihm ganz wichtig, betont er. Und so starten neben dem regulären Programm beliebte Reihen. Alle zwei Wochen treffen sich ältere Semester zum Seniorenkino, bei dem es auch um die Begegnung geht. Jeden ersten Dienstag im Monat sind unter dem Titel „Best of Cinema“ Klassiker zu sehen. Und Sonntagsabends laufen die Originalversionen, „weil Tatort-Fans normalerweise eher nicht in OmU-Filme gehen.“ Und wer noch mehr Lust hat auf die Schauburg, kann sie auch mieten, etwa für Hochzeiten, Geburtstage oder Firmen-Events.

Die Kartenpreise in der Dortmunder Schauburg haben sich seit 2020 nicht erhöht

Auch mit der evangelischen Kirche hat Rajkovcanin schon zusammengearbeitet, nach einem Kinogottesdienst mit Ausschnitten präsentierte er die gesamten Filme am Montag. „Man muss Kooperationen aufbauen“, sagt er. „Das läuft bei uns über Mund-zu-Mund-Propaganda.“ Ein Vertrauensvorschuss, den er sich erworben hat und den er gern weitergibt. Seit 2020 haben sich hier die Kartenpreise nicht mehr erhöht: „Leben und leben lassen – das ist unsere Devise.“

