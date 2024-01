Tomorrowland intensiviert Kampf gegen Drogen beim Festival

Boom. Nach zwei Toten infolge von Drogenkonsum beim Festival Tomorrowland kündigen Veranstalter und belgische Behörden schärfere Kontrollen an.

Das Tomorrowland in Belgien gehört weltweit zu den beliebtesten Festivals. Mehrere hunderttausend Fans elektronischer Musik reisen aus allen Kontinenten in den Ort Boom, um an den letzten zwei Juli-Wochenenden ein musikalisches als auch visuelles Show-Spektakel zu erleben. Bei der Festival-Ausgabe des letzten Jahres kam es allerdings auch zu zwei Todesfällen in Folge von Drogenkonsum. Deshalb haben die Veranstalter, die örtliche Polizei und die Antwerpener Justiz jetzt dem belgischen Justizminister Paul Van Tigchelt ein Konzept vorgestellt, wie Drogentote künftig vermieden werden sollen.

Dazu gehört eine Aufklärungs-Kampagne für ausländische Festival-Besucher als auch schärfere Kontrollen durch die Polizei während des Events. „Es ist die gemeinsame Aufgabe von Justiz, Polizei und Festivalveranstaltern, für jeden Besucher ein verantwortungsvolles und sicheres Umfeld zu schaffen“, betonte Van Tigchelt gegenüber belgischen Medien.

Tomorrowland will Gäste bei Gefahr via App-Push informieren

Die Veranstalter wollen ganz bewusst ein Zeichen setzen und den Kampf gegen den Drogenkonsum verstärken. So wird 2024 das nationale Institut für Kriminologie auf dem Festivalgelände anwesend sein, um beschlagnahmte Drogen sofort zu testen. Wenn dabei gefährliche Stoffe entdeckt werden, könnten die Organisatoren Besucher als auch Mitarbeiter warnen - etwa durch Push-Benachrichtigungen über die App, heißt es in der belgischen Zeitung Nieuwsblad. „So können nicht nur Leben gerettet werden, sondern wir können auch den Ruf dieses und anderer Musikfestivals oder Nachtclubs als positive und sichere Orte wiederherstellen“, erläutert zudem Tomorrowland-Pressesprecherin Debby Wilmsen.

Wer mit Drogen beim Festival Tomorrowland erwischt wird, muss sofort das Gelände verlassen und es droht eine hohe Geldstrafe. Bei Tomorrowland 2023 stellte die Polizei bei rund 350 Personen Drogen sicher. Mehr als 35 Dealer wurden verhaftet und kamen vor Gericht. Die Polizei werde laut Infos von „VRT NWS“ bei Tomorrowland 2024 auf dem Gelände mehr Präsenz zeigen, aber auch verdeckt unterwegs sein. Sellbst bei den Künstlerinnen und Künstlern solle es verstärkte Kontrollen geben, berichtet die „Gazet van Antwerpen“.

Die Mainstage des Festivals Tomorrowland in Belgien. Foto: Tomorrowland

Tickets für Tomorrowland 2024 gehen bald in den Verkauf

Das Festival Tomorrowland hat für 2024 das Motto „The Spirit of Life“ verkündet, was die Fortsetzung von „Elixir of Life“ aus dem Jahr 2016 ist. Das Gelände des Freizeitparks De Schorre in Boom fasst täglich bis zu 67.000 Gäste. Diese können zwischen 15 kleinen und großen Bühnen sowie der spektakulären Mainstage wählen.

Zum Line up von Tomorrowland gehören zahlreiche Stars der DJ-Szene - bislang ist aber noch geheim, wer 2024 dabei ist. Es gibt mehrere Ticket-Verkaufsphasen zwischen dem 20. Januar und dem 3. Februar. In der Regel sind die Tickets für das Festival Tomorrowland binnen Minuten vergriffen.

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

