Tod von Ludger Stratmann: So erinnert sich das Ruhrgebiet

Dr. Ludger Stratmann ist tot – Diese Bilder erinnern an ihn

Später ließ sich Stratmann in Bottrop nieder, hatte bis 1998 seine Praxis in der Bottroper Prosperstraße. Er engagierte sich intensiv in der Stadt, so wie in diesem Bild, als er für die Spendenaktion "WAZ-pflanzt Bäume" geworben hat.

Foto: Jakob Studnar / WAZ FotoPool