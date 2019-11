Theater zeigen Vorweihnachtliches für die ganze Familie

An diesen Bühnenstücken haben Groß und Klein Freude: Alles über die schönsten Weihnachts-Bühnenmärchen, die die Theater der Region bieten.

Die Hauptrolle im diesjährigen Familienstück am Schauspielhaus Bochum ist ungewöhnlich besetzt: In „Die unglaubliche Geschichte vom kleinen Roboterjungen“ steht eine liebevoll gemachte Puppe im Mittelpunkt: ein im Labor zusammengebauter Roboter, der nur als Testobjekt gedacht war, aber plötzlich zu einem Jungen mit Gefühlen und Träumen wird. Und der die Wissenschaftler mit seiner Niedlichkeit und seinem Wunsch nach Nähe betört. Eine sehr bühnenwirksame Aufführung mit opulenten Bildern, satten Farben und stimmigen Sounds. 80 Minuten, ab 6 J.. Tickets: 0234/ 3333-5555.

Der „kleine Roboterjunge“ in Bochum. Foto: Birgit Hupfeld / Handout

Oberhausens Eulenspiegel

Im Theater Oberhausen bemüht sich Ania Michaelis als Autorin und Regisseurin, erstmals die beiden anarchischen Clowns aus alter türkischer und deutscher Tradition zusammenzuführen: Keloğlan Eulenspiegel verbindet Momente staunenswerter Artistik mit gänzlich unweihnachtlichem Brachialhumor. Aus närrischen Episoden wird so leider kein Familien-Schauspiel, das zu berühren wüsste. Es gibt staunenswert choreographierte Szenen, doch in den Zauber der Worte zeigt diese chronisch aufgeregte Inszenierung wenig Zutrauen. 60 Minuten, ab 6. Karten: 0208/8578184

Funkeln und Greteln in Essen

Essens Grillo-Theater setzt nicht zuletzt auf Magie und Magnetismus eines Namens. Cornelia Funke. Ihr Frühwerk „Hinter verzauberten Fenstern“ geht in Essen im gut gemixten Trio aus Spiel, Spaß, Spannung über die Bühne. Ein Mädchen erhält statt des ersehnten Schoko-Adventskalenders ein Gegenstück, in dem bloß Bilder warten. Aber die haben es in sich. Die Inszenierung geriet etwas artig - und doch schnurren die 100 Minuten kurzweilig vorbei. Ab 6. Karten: 0201-8122200.

Im großen Aalto-Opernhaus knuspert das Publikum an einem Klassiker: Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Die Inszenierung setzt stark auf kindliche Kreativität: Die Märchenwelt, in deren Zentrum die garstige Hexe Rosine Leckermaul samt ihrer brandgefährlichen Konditorei-Kaserne lauert, entsteht quasi aus dem Kinderzimmer heraus. 2h 15, ab 8. Karten: 0201/8122200

Die Oper „Hänsel und Gretel“ in Essen. Foto: Hamza Saad / Handout

Gelsenkirchen: Knopf und Kerle

Spannung, Witz und eine Botschaft: Die Kinderoper „Drei miese, fiese Kerle“ im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier wurde bei der Premiere kräftig gefeiert: Mit Licht, wenigen Requisiten und atmosphärischen Bildern entsteht hier eine geheimnisvolle Bühnenwelt. Im Geisterschloss agieren Menschen und Puppen. Kontrabass, Klarinette, Fagott, Tuba und Percussion begleiten Paul Maars Kinderbuchklassiker, in dem der kleine Konrad mit großem Mut siegen wird. 60 Minuten für Kinder ab 5, Karten: 0209/4097200

Im Consol-Theater sind Karten schon jetzt knapp. Kein Wunder: Die neue Produktion wird auch Eltern oder Großeltern locken, die schon mit „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ aufgewachsen sind. Eine Kritik können wir noch nicht bieten, erst diesen Sonntag ist Premiere, aber das Consol verspricht ein „rasantes Abenteuer“, in dem auch Witz und Forscherdrang reichlich Raum bekommen sollen. 60 Minuten, Ab 6. Karten: 0209/9882282.

Dortmunds Kräuter-Zwerg

Kochen kann heute längst nicht mehr jedes Kind, geschweige denn Rosmarin von Lavendel unterscheiden. Der kleine Jakob aber hilft seiner Mutter, auf dem Markt Kräuter zu verkaufen – und wird nur patzig, als eine alte Frau die Qualität der Ware in Frage stellt. Da verwandelt ihn die Hexe, und als „Zwerg Nase“ muss Jakob um sein Leben kochen. Nur ein Eichhörnchen und eine Gans darf er noch zu seinen Freunden zählen. Das Märchen von Wilhelm Hauff bringt Andreas Gruhn auf die opulent gestaltete Bühne, garniert mit Video, Musik und angerichtet in historisierender Kostümierung. Ein Schmaus für Augen, Ohren und das Herz, das einmal mehr lernt, was für eine schmackhafte Lebens-Zutat Toleranz und Offenheit sein können.

60 Minuten, ab 6. Karten: 0231/5027222

Duisburg: Mozart und Märchen

Der Wasserschaden ist behoben, die Kinderopern im Theater Duisburg können trockenen Fußes bestaunt werden. Dazu zählt auch im 50. Jahr ihres Bestehens jene ganz klassische Inszenierung von „Hänsel und Gretel“, in der die Hexen von der Erfindung des Staubsaugers noch nichts wussten und noch ganz traditionell samt Besen tatsächlich durch den Schornstein zum Einkaufen flogen. Immer noch ein charmanter Spaß! Kindgerechter Mozart steht im Dezember ebenfalls auf dem Rheinopern-Spielplan. „Die Zauberflöte für Kinder“ – verständlich, knackig kurz und vielleicht eine Einstiegsdroge für die große Welt des Musiktheaters. Hänsel und Gretel, ab 8. ca. 2h15; Zauberflöte ab 6, ca 1h. Karten: 0203/28362100