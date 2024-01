Ein Muss für alle Reggae- und Hip-Hop-Fans: Das Summerjam-Festival findet auch 2024 wieder am Fühlinger See in Köln statt (Archivfoto).

Köln. Das beliebte Summerjam verspricht auch 2024 wieder hochkarätige Acts am Fühlinger See. Wir haben die wichtigsten Infos zum Festival gesammelt.

Summerjam 2024: Das beliebte Festival findet auch in diesem Jahr wieder am Fühlinger See in Köln statt.

Einige Acts haben bereits ihre Zusage gegeben - das Line-Up ist auch beim Summerjam 2024 wieder vielversprechend.

Anfahrt, Tickets, Künstler - wir haben die wichtigsten Informationen zum Summerjam 2024 in Köln gesammelt.

Die Vorfreude auf den Festivalsommer 2024 steigt. Sommer, Sonne, Musik und Party - das sehnt man sich in der kalten Jahreszeit besonders herbei. Der Termin für das Summerjam-Festival 2024 in Köln ist bei Fans längst im Kalender eingetragen. Wer tritt eigentlich in diesem Jahr am Fühlinger See auf? Was kosten die Tickets? Wie ist die Verpflegung vor Ort? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Summerjam 2024: Wann findet das Festival in Köln statt?

In diesem Jahr geht die 37. Ausgabe des Summerjams unter dem Motto "Lost in Good Vibes" an den Start. Vom 5. bis 7. Juli 2024 feiern Musikfans wieder entspannt zu Reggae, Hip-Hop und Dancehall. Seit 1986 gibt es das Festival bereits.

Summerjam-Festival in Köln: Wo findet es statt?

Das Festival startet auf der Regattainsel beim Fühlinger See in Köln. Die Adresse des Festivalgeländes lautet Oranjehofstraße 50769 Köln-Fühlingen.

Der Fühlinger See in Köln aus der Luft - hier findet im Sommer 2024 das Summerjam-Festival statt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Wie viel kosten die Karten für das Summerjam 2024?

Die Summerjam-Tickets sind schon länger erhältlich. Das 3-Tage-Ticket gibt es für 175 Euro - zuzüglich 10 Euro Vorverkaufsgebühr. Darin enthalten sind ein Zeltplatz sowie 10 Euro Müllpfand. Wer lieber ein Hardticket zugeschickt bekommen möchte, der muss 179 Euro (plus 10 Euro Gebühr) zahlen. Tageskarten sind noch nicht erhältlich.

Weitere Infos gibt es im Online-Ticketshop.

Line-Up beim Summerjam 2024: Welche Künstlerinnen und Künstler sind dabei?

Einige Künstlerinnen und Künstler für Summerjam 2024 wurden bereits bekannt gegeben, weitere sollen noch folgen. Laut Veranstalter werden über 50 Acts dabei sein. So sieht das Line-Up bisher aus:

Burna Boy

Sido

Rin

Collie Buddz

Busy Signal

Ky-Mani Marley

Steel Pulse

Marsimoto

Culcha Candela

Außerdem mit dabei: Romain Virgo, J Boog, Greeen, Jesse Royal, OG Keemo, Queen Omega, Samory I, Ezhel, Megaloh, Kelvyn Colt, D'Yani, Bounty & Cocoa, Khalia, Samora, Savvy

Summerjam 2024: So gelingt die Anfahrt

Mit dem Auto:

Wer sich vom Navi leiten lässt, der orientiert sich am besten an dieser Adresse: Oranjehofstraße, 50769 Köln-Fühlingen. Ansonsten sollten Besucher auf der A1 zwischen dem Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen die Abfahrt 100 Köln Niehl/Fühlingen in Richtung Niehl nehmen und den Schildern folgen.

Ein Verkehrsleitsystem führt zum Zentralparkplatz. Wer an dem Wochenende einmalig zum Parkplatz einfährt, zahlt 25 Euro. Mehrmalige Einfahrten kosten 40 Euro. Für einen einzelnen Festivaltag zahlen Parkende zehn Euro. Sämtliche Parkgebühren sind bar zu zahlen.

Mit Bus und Bahn:

Um vom Kölner Hauptbahnhof zum Fühlinger See zu gelangen, nehmen Festivalbesucher am besten die S11 bis Chorweiler und fahren dann mit dem Bus 122 bis Seeberg. Von den Besucherparkplätzen und dem City-Center verkehrt ein Summerjam-Shuttle zu den Campingflächen.

Mit dem Fahrrad

Auf dem Parkplatz P2 in der Nähe vom Service-Center steht ein Fahrradparkplatz zur Verfügung. Dort können Ticketinhaber ihr Rad kostenfrei abstellen. Detaillierte Infos zur Anreise und Parkplätzen gibt's hier.

Tritt 2024 als Headliner auf dem Summerjam in Köln auf: Rapper Sido (Archivfoto). Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Camping auf dem Summerjam: Das sollten Sie wissen

Im 3-Tages-Festivalticket ist auch der Zugang zu den Campingflächen inbegriffen. Der Zeltplatz öffnet bereits am Donnerstag (4. Juli) - nur wer ein Summerjam-Bändchen hat, darf ihn betreten. Wer schon ab Mittwoch (3. Juli) dort campen will, muss eine Gebühr von 20 Euro pro Nacht zahlen.

Wer mit dem Wohnmobil campen möchte, der braucht ein extra Caravan-Ticket - diese werden laut Veranstalter voraussichtlich ab Februar verfügbar sein.

Weitere Infos zum Camping auf dem Summerjam gibt es online.

Summerjam 2024: Wie sieht es aus mit Essen und Trinken?

Verschiedene Verpflegungsangebote werden beim Summerjam in der „Feel Good Area“ angeboten. Laut Veranstalter soll es dort auch vegane Speisen geben. Auch auf dem Campingplatz gibt es Versorgungsmöglichkeiten, die bis in die Nacht zur Verfügung stehen.

Getränke dürfen nur in transparenten, weichen Behältern oder original verschlossenen Tetrapaks (maximal 1 Liter) mit auf die Festivalinsel gebracht werden - das gilt für Wasser oder Säfte, Alkohol ist nicht erlaubt. Es gibt mehrere kostenlose Wasserstellen auf dem Gelände.

Weitere Infos zum Essen und Trinken auf dem Summerjam gibt es hier.

Mega-Party beim Summerjam-Festival in Köln - hier ein Foto aus dem Jahr 2023. Auch 2024 wird es wieder voll am Fühliner See. Foto: Jochen Melchior / summerjam.de

Summerjam 2024: Sind Kinder erlaubt?

Ja! Kinder bis 12 Jahren haben in Begleitung ihres Erziehungsberechtigtem, freien Eintritt. Auf dem Gelände wird es für Kinder auch einen Aktionsspielplatz geben. Der Veranstalter bittet: „Bitte bindet euren Kindern Namensschilder mit eurer Mobilnummer um. Wir können für die Kleinen keine Verantwortung übernehmen.“ Weitere Infos gibt es hier.

Wer organisiert das Summerjam?

Das Summerjam ist ein Projekt der Contour Festival Organisations GmbH unter der Führung von Marius Brózi mit dem Fühlinger See als örtlicher Partner.

Summerjam 2023: Wie viele Menschen waren dabei?

Als eines der größten Reggae-Festivals Europas lockt das Summerjam jedes Jahr große Besuchermassen nach Köln. 2023 feierten rund 25.000 Besucher gemeinsam. Bei vorausgegangenen Festivals waren es bis zu 30.000 Menschen.

