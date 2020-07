Stadt Rees verlängert Ausschreibung für Tom-Sawyer-Preis

Rees. Das Motto des renommierten Reeser Wettbewerbs lautet „Rollentausch“. Bis Ende Juli können Kinder und Jugendliche noch Geschichten einreichen.

Der Einsendeschluss für den Tom-Sawyer-Preis der Stadt Rees ist bis zum 31. Juli verlängert. worden. Seit neun Jahren gibt es den Autorenwettbewerb für Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 13. Klasse, gewissermaßen der Bachmann-Preis für die jüngsten Autoren. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Rollentausch“.

Vermutlich, weil viele Schulen nicht auf den Wettbewerb aufmerksam machen konnten, ist die Beteiligung in diesem Jahr bislang etwas geringer. In den vergangenen Jahren beteiligten sich zwischen 180 und 400 Kinder und Jugendlichen und schrieben Geschichten zu Themen wie „Pausenbrot und Liebesbrief“, „Oh, mein Gott“, „Ohne mich“ oder „Geht’s noch?“

Die besten Geschichten kommen in ein Buch, Geld und eine Gala gibt es auch

Die 40 besten Geschichten werden anschließend in einem Buch veröffentlicht – und als Höhepunkt jeden Jahres gibt es alljährlich eine große Preisverleihung, in der vier Siegergeschichten von einem Profi-Leser, einem Schauspieler beispielsweise, präsentiert werden.

Ach ja: Geldpreise gibt es auch: in jeder Altersgruppe gibt es drei Geldpreise von 300, 200 und 100 Euro, dazu Sachpreise. Die Altersgruppen sind nach den Schulklassen sortiert, je zwei Jahrgänge sind zusammengefasst, dazu die drei Oberstufenjahrgänge.

Die Namen der Gewinner werden im Oktober bekannt gegeben. Alle Preisträger werden zur Preisverleihung am 29. November 2020 wird dann nach Rees eingeladen. Zum Wettbewerb erscheint im Oktober 2020 ein Buch, in dem die Preisträgergeschichten sowie 20 weitere Beiträge veröffentlicht werden. Gute Gelegenheit also, im ersten Ferienmonat eine Rollentausch-Geschichte zu schreiben.

Eure Geschichten gehen per Mail an: tomsawyer@stadt-rees.de oder per Post an die Stadtbücherei Rees, Tom Sawyer Preis, Postfach 1362, 46452 Rees