„Shortcut“ in Münster zeigt alte Bekannte in neuem Kontext

Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2004? Da begann das wilde Schaulaufen deutscher Groß- und Kleinkommunen für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2010. Doch dann – Köln? Verschütt’ jegange … Görlitz? Ehrenvoller Zweiter … Nur Münster, das damals am ersten Januarwochenende seine Ambitionen mit einem fabelhaften Konzertabend namens „Jazz inbetween“ anmeldete, das zeigt souverän bis heute, was Westfalen unter Nachhaltigkeit verstehen.

Im Jahr eins nach dem 40. Geburtstag des als Biennale stattfindenden Internationalen Jazzfestivals Münster wertete dessen Programmgestalter Fritz Schmücker das kleine Intermezzo nun zum „Shortcut“ des formidablen Großereignisses auf. Und stellte dazu im traditionsgemäß wieder ruckzuck ausverkauften Theater jede Menge alter Bekannter früherer Jahre in neuem Kontext vor.

Aberwitzige Klanggespinste mit fast schon meditativen Charme

Was schon deshalb hochspannend war, weil sich hier Schmückers sicheres Gespür für künstlerisches Potenzial aufs Eindrucksvollste bestätigt fand. Die drei Bläser von „Koma Saxo“ etwa feierten weiland als Nobodies ihre Premieren in Münster; heute sind Otis Sandsjö, Jonas Kullhammar und Mikko Innanen ausgereifte Musiker, deren flächige Reibungen voll unwiderstehlicher Kraft funkelten. Erstaunlich dezent angefeuert vom genialen Polyrhythmiker Christian Lillinger, dem Petter Eldh am Bass mächtig Zunder gab, entwickelten die Skandinavier aberwitzige Klanggespinste, die trotz aller Free-Jazz-Rasanz einen fast schon meditativen Charme entfalteten. Man staunte. Und jubelte.

Weil Schmücker das Spiel mit Kontrasten liebt, wurde es im zweiten Set intimer. Dort traf die französische Trompeterin Airelle Besson, die 2015 in Münster debütierte, auf ihren Landsmann Lionel Suarez am Akkordeon. Ein flirrendes Vergnügen mit duftig geblasenen Bögen, deren poetischer Zauber allerdings größerer Freiräume verdient hätte. Das Publikum zeigte sich dennoch von Airelle Besson und ihrem arg dominanten Partner schwer beeindruckt.

Berauschende Melange aus Folk, Improvisation und Modern Jazz

Und erlebte im Finale mit Hank Roberts einen legendären amerikanischen Cellisten, der zuletzt 1991 in Münster zu hören war. Was der als „Pipe Dream“ mit vier italienischen Jazzern servierte, tönte zunächst eher gestrig mit Filippo Vignatos mächtiger Posaune über feinen Rhodes-Sounds von Giorgio Pacorig, die der Vibraphonist Pasquale Mirra hübsch dekorierte. Doch dann schwelgte man in delikaten Details mit zart afrikanischer Note, würzte der auch singende Hank Roberts die Gespinste mit seinen originellen Cello-Sounds, entwickelte sich eine berauschende Melange aus Folk, Improvisation und Modern Jazz, die diesen harmonischen „Shortcut“ auch ohne spektakuläre Entdeckungen eindrucksvoll abschloß.