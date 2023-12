Castrop-Rauxel. Tür auf, Tür zu, Wortwitz und Situations-Komik: „Außer Kontrolle“. Das Westfälische Landestheater beschenkt das Publikum mit einer 1a-Komödie

Bei diesem Chaos bleibt kein Auge trocken. Am Westfälischen Landestheater hat Ralf Ebeling mit „Außer Kontrolle“ (nach „Taxi, Taxi“ und „Lügen haben junge Beine“) eine weitere aberwitzige Farce des großen britischen Komödienautors Ray Cooney auf die Bühne gebracht.

Richard Willey (Mike Kühne), Staatsminister in der Regierung seiner Majestät, hat sich in einer Luxussuite des noblen Westminster Hotels einquartiert. Angeblich, um bei einer wichtigen Parlamentsdebatte teilzunehmen. Tatsächlich hat er ein Date mit Jane Worthington (Friederike Baldin), was ein wenig heikel ist. Die optisch wie faktisch hinreißende junge Frau ist ausgerechnet die Sekretärin des Oppositionsführers. Doch die jeweiligen Ehepartner sind weit weg, Champagner und aphrodisierende Austern dafür in verheißungsvoller Griffweite. Wäre nur der Vorhang zum Balkonfenster geschlossen geblieben. Denn da hängt, ein krasser Stimmungstöter, ein lebloser Mann (Marvin Moers) in einem jener angelsächsischen Schiebefenster, die man nach oben öffnet und die, wenn nicht korrekt eingerastet, herunterknallen können wie eine Guillotine.

„Außer Kontrolle“ am Westfälischen Landestheater – eine köstliche Komödie

Die Leiche muss weg, Ehe und politische Karriere stehen auf dem Spiel. Willey zitiert seinen Assistenten George Pidgen (Mario Thomanek) herbei, doch der hat leider die Neigung, mit jedem gelösten Problem neue Schwierigkeiten zu erzeugen. Der misstrauisch gewordene Hotelmanager (Burkhard Braun) stört enorm, ein ausgebuffter Zimmerkellner (Guido Thurk) hat in jeder Situation ein offenes Ohr und eine ebensolche Hand, und dann zeigt die Leiche auch noch Auferstehungsneigung. Das Fenster hat den Mann, der sich als Privatdetektiv erweist, nur ins Reich der Träume geschickt und einen Gedächtnisverlust bewirkt. Als schließlich nicht nur Willeys ebenfalls umwerfende Ehefrau Pamela (Tine Scheibe) und Janes eifersüchtiger Gatte Ronnie (Tobias Schwieger) auftauchen, sondern auf Geheiß von Pidgens besorgter Mutter auch noch deren ebenfalls nicht kontaktscheue Pflegerin Gladys Foster (Kathrin Marén Eders) anrückt, gerät alles vollends außer Kontrolle. Einer Notlüge folgt die nächste, und eigentlich hat keiner mehr den Überblick.

Mehr Wirrwarr geht nicht,:Eine herrliche Komödie kam jetzt im WLT zur Premieren. Bei Ray Cooney ist wirklich alles „Außer Kontrolle“ Foto: Volker BeushauseN

Cooneys von einer geradezu absurden Logik und Zwangläufigkeit vorangetriebenes Verwirr- und Verwechslungsspiel setzt Ralf Ebeling in Jeremias H. Vondrliks komödiendienlicher Ausstattung mit hilfreichen Türen, Schränken und einem perfekt getakteten defekten Fenster großartig um. Wortwitz und Situationskomik büßen zweieinhalb Stunden (mit Pause) nicht an Tempo ein, und dem Ensemble spürt man förmlich das Vergnügen an, seine enormen komödiantischen Fähigkeiten endlich einmal voll ausspielen zu können. Einfach köstlich.

Termine bis 2024: Die nächsten sind am 13.12. (Kurhaus Hamm), 29.12. (WLT Studio). Weitere Infos: www.westfaelisches-landestheater.de

