San Hejmo 2023: Das sollten Sie bei der Anreise beachten

Mit San Hejmo geht ein neues Festival in Weeze an den Start. Was kosten Tickets und welche Künstler sind dabei? Die wichtigsten Infos im Video.

Essen /Weeze. Das San Hejmo-Festival von den Parookaville-Machern in Weeze geht in die zweite Runde. Hier gibt es alle Infos zu Anreise mit Auto, Bus und Bahn.

Zum San Hejmo 2023 werden bis zu 30.000 Gäste erwartet. Um den 18. und 19. August herum dürfte es in Weeze und Umgebung also voll werden.

Damit die An- und Abreise mit Bus, Bahn oder Auto reibungslos abläuft, verraten wir Hinweise, die San Hejmo-Besucher beachten sollten.

Noch sind Tickets für die Anreise mit Partybussen von deutschlandweit 170 Standorten erhältlich - mit Drinks, Musik und Gleichgesinnten.

Nicht mehr lange und das San Hejmo Festival 2023 am Airport Weeze steht vor der Tür. Im vergangenen Jahr feierte das Festival von den Parookaville-Machern seine eintägige Premiere. Diesmal kehrt es am 18. und 19. August noch größer zurück, mit Top-Künstlern wie Apache 207, die Fantastischen Vier, Sportfreunde Stiller oder Tokio Hotel - inklusive der Möglichkeit vor Ort zu campen.

Für alle, die in der Umgebung wohnen und sich weder bringen noch abholen lassen können, bietet es sich an, mit dem Fahrrad zu kommen: "Kostenlose Fahrrad-Parkplätze gibt es genug", sagt Bernd Dicks, Mitveranstalter des San Hejmo-Festivls. Für alle anderen haben wir hier einige Tipps für die Anreise mit Bus, Bahn oder Auto zusammengestellt.

Mit dem Zug nach Weeze zum San Hejmo Festival

Anders als im August 2022, als es Einschränkungen im Zugverkehr gab, besteht diesmal mit dem RE10 wieder eine Bahnverbindung von und nach Weeze. "Man sollte aber natürlich schauen, wann genau die Züge fahren", rät Bernd Dicks. "Die fahren nicht die ganze Nacht durch." Tickets für die Bahnfahrt sind im San Hejmo-Ticket nicht mit inbegriffen.

Das San Hejmo Festival findet auf dem Gelände von Parookaville in Weeze statt. (Symbolbild) Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wer am Bahnhof Weeze ankommt, kann sich mit einem Shuttlebus direkt zum Festivaleingang fahren lassen. Tickets gibt es im MyTicket-Portal. Es gilt sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt.

San Hejmo Festival 2023: Anreise mit dem Auto

Wer mit dem Auto anreisen möchte, dem empfehlen die San Hejmo-Veranstalter Fahrgemeinschaften zu gründen, um möglichst effizient zu fahren. Zum Parken benötigt man ein Ticket, das es ebenfalls im MyTicket-Portal zu kaufen gibt. Wichtig ist hierbei, auf die richtige Parkkategorie zu achten.

"Wir haben auf jeden Fall ausreichend Parkplätze für Campingplatzbesucher, aber auch für Tagesgäste", sagt Mitveranstalter Bernd Dicks. Allerdings sollte man sich nicht aufs Navi verlassen, sondern den Ausschilderungen folgen.

Polizei informiert Festival-Besucher über aktuelle Verkehrsentwicklungen

Auch Polizeikräfte aus der Direktion Verkehr seien vor Ort, so Manuela Schmickler, Polizeihauptkommissarin der Kreispolizeibehörde Kleve: "Die Polizei greift in Notfällen regelnd ein." Auch während des Festivals behielten Beamte die Lage im Blick.

Die Pressestelle der Polizei wird Festival-Besucherinnen und Besucher über aktuelle Verkehrsentwicklungen bei der Anreise auf Facebook, und Instagram informieren.

San Hejmo in Weeze: Mit dem Partybus zum Festival

Will man sich bei der Anreise um so wenig wie möglich kümmern, bietet sich ein Platz in einem der Partybusse an, die einen deutschlandweit von 170 Abfahrtsorten direkt zum Festival bringen - und wieder nach Hause. "Dein nächstes San Hejmo Festival startet mehr oder weniger direkt vor deiner Haustür", heißt es auf der Seite des Anbieters. Mit anderen Festivalgästen, Drinks und Musik schon mal in Stimmung bringen: "Wir sorgen für die volle Dröhnung EDM, Hip-Hop und Pop schon während der Fahrt."

Zum Ticketverkauf gelangt man über die Seite partybusse.de. Tickets gibt es entweder für das gesamte Wochenende oder nur für einen Tag. Abfahrtsorte seien laut Bernd Dicks die jeweiligen Hauptbahnhöfe der Städte. Noch sind Tickets erhältlich - im vergangenen Jahr waren sie relativ frühzeitig ausgebucht.

San Hejmo 2023 in Weeze: Hier gibt es weitere Informationen

