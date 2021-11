San Hejmo: Alles, was Sie über das Festival wissen müssen

Essen/Weeze. Mit San Hejmo geht im August 2022 ein neues Festival in Weeze an den Start. Wer tritt auf und was kosten die Tickets? Hier gibt es den Überblick.

Für viele Festival-Fans in Deutschland und in NRW gibt es ab August 2022 einen neuen Termin im Kalender: Am 20. August 2022 findet am Flughafen in Weeze zum ersten Mal San Hejmo statt. Wer hat das Festival ins Leben gerufen? Was kosten die Tickets? Und wer steht auf der Bühne? Wir haben die wichtigsten Antworten gesammelt.

San Hejmo 2022: Das ist das Line up

Bisher stehen Marteria und Loredana als Headliner des Festivals fest. Zusätzlich werden Giant Rooks und Zoe Wees auf der Mainstage auftreten. Auf der Elektro-Bühne wird Felix Jaehn auflegen. Insgesamt werden es nach Angaben der Organisatoren 30 Acts sein, die am 20. August in Weeze auf mindestens drei Bühnen auftreten. Neben Main- und Elektrostage wird es eine 90er, Kölsch und Trash-Bühne geben.

San Hejmo: Der Rapper Marteria steht als einer der ersten Künstler fest. Foto: Stefan Sauer/dpa

Tickets: Wie Teuer sind die Eintrittskarten für San Hejmo?

Noch vor Bekanntgabe des Line up waren mehrere Tausend Tickets verkauft. So müssen Besucher für ein reguläres Ticket 89 Euro zahlen. Das Late Ticket kostet 99 Euro. Für 17,50 Euro gibt es ein Parkticket, für 9 Euro ein Schließfach. Das VIP-Ticket für San Hejmo kostet 159 Euro. Derzeit sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Parookaville lockte 2019 mehrere tausend Besucher nach Weeze. 25.000 Gäste können bei der ersten Ausgabe des neuen Festivals San Hejmo dabei sein im August 2022. Foto: Blossey

Wann findet San Hejmo statt?

Die erste Ausgabe ist als eintägiges Festival geplant. Gut möglich, dass die Organisatoren die Länge in Zukunft ausbauen - vorausgesetzt San Hejmo wird gut angenommen. Am 20. August (Samstag) öffnet das Gelände um 13 Uhr. Voraussichtliches Ende ist gegen 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Wo findet San Hejmo statt?

Das Festival findet am Flughafen Weeze in NRW statt. Also auf dem Gelände, auf dem auch das Parookaville stattfindet. Die Adresse für Navigationsgeräte: San Hejmo, Baaler Straße, DE-47652 Weeze

Das Parookaville ist bekannt für die besonderen und ausgefallenen Bühnen. Auch San Hejmo soll den Gästen mehr bieten, als nur Musik. Foto: Blossey

Was ist das Besondere an San Hejmo?

Der Einlass ist ab 16 Jahren. "Mit San Hejmo wollen wir auch Familien ansprechen. Die Kids gehen dann zur Mainstage zu Loredana und die Eltern schauen sich auf einer anderen Bühne eine kölsche Band an oder gehen in den Biergarten", verrät Mitorganisator Bernd Dicks im Interview. So soll es auch verschiedene Kunstinstallationen und einen Streetfood-Markt geben. San Hejmo will auch ein Kulturfestival werden.

Bernd Dicks ist Mitorganisator des neuen Festivals San Hejmo auf dem Gelände des Flughafens Weeze. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Wer steckt hinter dem neuen Festival San Hejmo?

Hinter San Hejmo steckt das Team von Parookaville. Wie erfolgreich so ein Konzept sein kann, hat die „Next Events Gruppe“ mit den Gründern und Geschäftsführern Norbert Bergers, Bernd Dicks und Georg van Wickeren bereits bewiesen: Binnen fünf Jahren entwickelte sich Parookaville am Airport Weeze mit täglich 70.000 Elektro-Fans nicht nur zum größten Elektro-Festival in Deutschland, sondern machte sich auch international einen hervorragenden Namen in der Musik-Branche.

Was bedeutet San Hejmo überhaupt?

Der Name ist an die weltweite Plansprache Esperanto angelehnt. Übersetzt bedeutet San Hejmo "Heiliges Zuhause". "Wir wollen einen Ort schaffen, wo man sich für einen Tag zuhause fühlt und besondere Sachen erleben kann", erklärt Organisator Bernd Dicks.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur