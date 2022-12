San Hejmo in Weeze- Das sind die besten Bilder des Festivals

Weeze/Essen. Ein erstes Geheimnis der zweiten Ausgabe des San Hejmo-Festivals in Weeze ist gelüftet: Diese Bands stehen im August 2023 auf der Bühne.

Im Jahr 2022 hat das Festival San Hejmo Premiere gefeiert: 20.000 Fans feierten mit den Headlinern Marteria, Zoe Wees und Loredana in Weeze. Schnell war klar: 2023 kehrt San Hejmo zurück. Diesmal findet San Hejmo an zwei Tagen statt (18. und 19. August). Zuschauerinnen und Zuschauer können 2023 auch vor Ort campen.

Nun ist ein weiteres Geheimnis gelüftet: Noch vor dem Jahreswechsel haben die San Hejmo-Macher die ersten Bands veröffentlicht. Im Hintergrund arbeiten die Organisatoren an weiteren Acts. So soll wohl noch ein internationaler Star das Line-Up des Festivals in Zukunft vervollständigen.

San Hejmo 2023: Diese Headliner stehen auf der Bühne:

Marteria: Bereits 2022 war der Rapper in Weeze am Start. Auch bei der zweiten Ausgabe wird er auf der Bühen stehen.

Bereits 2022 war der Rapper in Weeze am Start. Auch bei der zweiten Ausgabe wird er auf der Bühen stehen. Die Fantastischen Vier: Seit über 30 Jahren ist die Band im Geschäft, im Sommer dann wollen sie bei San Hejmo mit Tracks wie „Troy“ oder „Die Da?!“ überzeugen.

Seit über 30 Jahren ist die Band im Geschäft, im Sommer dann wollen sie bei San Hejmo mit Tracks wie „Troy“ oder „Die Da?!“ überzeugen. Rin: 2020 wurde er bei den Hiphop,de-Awards aus „Bester Live-Act national ausgezeichnet. Im August steht er in Weeze auf der Bühne

2020 wurde er bei den Hiphop,de-Awards aus „Bester Live-Act national ausgezeichnet. Im August steht er in Weeze auf der Bühne Apache 207: Der Chartstürmer lieferte diverse Nummer-eins-Hits in Deutschland und will auch das San Hejmo-Publikum begeistern.

Der Chartstürmer lieferte diverse Nummer-eins-Hits in Deutschland und will auch das San Hejmo-Publikum begeistern. Sido: Mittlerweile ist sein Debüt-Album „Maske“ volljährig geworden. Auch der Rapper ist bei San Hejmo dabei.

Mittlerweile ist sein Debüt-Album „Maske“ volljährig geworden. Auch der Rapper ist bei San Hejmo dabei. Aligatoah: Mit am Start ist auch der begnadete Texter, Rapper, Sänger und Produzent.

2022 stand Marteria bei San Hejmo als Headliner auf der Bühne: 2023 kehrt der Rapper nach Weeze zurück. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

San Hejmo 2023: Diese weiteren Acts sind im Sommer dabei

Provinz

Tom Gregory

Wanda

Cloudy June

Esther Graf

Kaffkiez

Majam

Alle Farben

David Puentez

Lari Luke

Lost Identity

Neben einer Hauptbühne wird es also auch bei der zweiten Ausgabe des Festivals eine Bühne für elektronische Musik geben. Die Veranstalter halten an dem grundsätzlichen Konzept fest. Besucherinnen und Besucher können sich somit auch auf Streetfood und Kunstinstallationen freuen.

Auch 2023 können sich die San Hejmo-Besucher über eine Elektro-Bühne freuen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Pünktlich zur Bekanntgabe der ersten Bands startet auch der Vorverkauf für das Festival. Besucher können zwischen verschiedenen Angeboten wählen.

San Hejmo 2023: Das kosten die Tickets

Das reguläre Tagesticket liegt bei 119 Euro

Das Wochenendticket liegt bei 179 Euro - wahlweise mit vier Tagen Camping 229 Euro

Die VIP-Tickets (mit Speisen und Getränken): 399 Euro oder 449 Euro mit Camping.

Die aufgeführten Ticketpreise gelten für die erste Ticketphase, Phase zwei mit höheren Preisen startet dann im Anschluss. Der Veranstalter bietet an, die Tickets in drei Raten zu bezahlen.

San Hejmo: Der Vorverkauf für die zweite Ausgabe am 18. und 19. August 2023 ist gestartet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

San Hejmo: Das war das Festival 2022

