Saisonstart in NRW: Das sind die Weinmessen 2024

In der Region Probieren inklusive: Weinmessen in NRW locken mit dem neuen Jahrgang 2023, Trends, begehrten Klassikern – und Star-Gästen.

Weinmessen unter anderem in Soest, Bochum, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Kamp-Lintfort

Start der Saison im Februar – Saisonende im Oktober

Winzerinnen und Winzer sowie Weingüter aus der ganzen Welt präsentieren ihre Erzeugnisse

Die Angebote reichen von Rot- und Weißweine über Rosé bishin zu Prosecco, Sekt und Champagner

Das Probieren der Weine ist meistens im Eintrittspreis enthalten

Im Winter der kräftige Rotwein, im Sommer die leichte Weißwein-Schorle: Passende Weine gibt es zu jeder Jahreszeit und Gelegenheit. Ein Rosé zum Fisch, ein Dessertwein zum Käse, Champagner zum Dessert. Aber erlaubt ist, was schmeckt. Wer trotzdem Beratung und Inspiration wünscht, ist bei einem Besuch der Weinmessen in der Region gut aufgehoben. Den Anfang macht Soest im Februar. Wir haben eine Auswahl beliebter Messen rund um den vergorenen Rebensaft zusammengestellt.

In der Soester Stadthalle darf am 3. und 4. Februar nach Herzenslust probiert werden – Altbewährtes und neue Trends. Jahrelang fokussierte sich die Messe, die auch am 15. bis 17. März in Bochum stattfindet, auf den flüssigen Export aus Rheinland-Pfalz, mittlerweile präsentieren sich Weingüter aus ganz Deutschland bei den insgesamt sechs Stopps. Vor Ort dürfen Besucherinnen und Besucher soviel probieren, wie sie möchten. Ein Probierglas gibt es gegen fünf Euro Pfandgebühr. Die Messen bieten außerdem die Möglichkeit, direkt mit den Erzeugern zu sprechen.

WEINMesse: Soest 3.+4.2., Sa 13-20 Uhr, So 12-18 Uhr, Stadthalle Soest, Dasselwall 1, Tickets: 12 €; Bochum 15.-17.3., Fr 15-21 Uhr, Sa 14-20 Uhr, So 12-18 Uhr, Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, Tickets: 18 € (Voverkauf, Tageskasse 20 €). Zutritt für Personen ab 16 Jahren. Infos: die-weinmesse.com

Ob es auch in diesem Jahr ein Star-Gast zur ProWein nach Düsseldorf schafft? Im vergangenen Jahr gab sich Kylie Minogue die Ehre. Die Sängerin stellte ihren eigenen Wein vor. Bisher steht noch nichts fest, außer dass die „WeinDüsseldorf“ am 24. und 25 Februar in der Rheinterrasse, zentral gelegen am Joseph-Beuys-Ufer, den Frühling einläuten möchte. Auf der „WeinDüsseldorf Frühling 2024“ stehen etwa 900 Weine zur Verkostung bereit, darunter die ersten frisch abgefüllten Weine des Jahrgangs 2023. Im Vordergrund sollen allerdings die weißen Sommerweine für die Spargel- und Terrassensaison stehen.

WeinDüsseldorf Frühling 2024, 24.+25.2., Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr, Rheinterrasse Düsseldorf, Joseph-Beuys-Ufer 33. Tickets: 18 € (Vorverkauf, Tageskasse 20 €). Zutritt für Personen ab 21 Jahren. Infos: webermesse.de

Zum Probieren gibt’s Weingläser für jeden Gast, meist gegen eine Pfandgebühr von 5 Euro. Foto: Dietmar Wäsche / Dietmar Wäsche / WAZ Fotopool

Im frühlingshaften Ambiente wird in Essen dem Rebensaft gefrönt: Am 9. März lädt der Stadtgarten in Essen-Steele zur „Kult(ur)-Weinmesse“. Angeboten zum Probieren und Kaufen werden Erzeugnisse aus Weingütern und von Winzerinnen und Winzern aus der ganzen Welt – von Österreich bis Neuseeland. Begleitet wird der Besuch von Live-Musik, in diesem Jahr mit Chansons der Künstlerin Lisenka Milène Kirkcaldy unter dem Motto „Under Paris Skies“.

Kult(ur)-Weinmesse, 9.3., 17-21 Uhr, Stadtgarten Essen-Steele, Am Stadtgarten 1. Eintritt: 25 € inkl. Weinglas. Infos: kultur-wein-messe.de.

Zum zweiten Mal findet im April die Kamp-Lintforter Weinmesse statt. Im „Pferdestall“ des Schirrhofs präsentieren zehn Winzerinnen und Winzer aus verschiedenen Weinanbaugebieten der Pfalz, Südpfalz, aus Rheinhessen, an der Nahe, Mosel und Ahr unter dem Motto „Genuss für einen guten Zweck“ ihre Weine. Für Musik sorgt die Band Acoustic Lounge. Der Reinerlös aus Eintrittskarten, Sponsoring und Spenden wird gemeinnützigen Projekten in Kamp-Lintfort und Rheinberg zufließen, verantwortlich zeichnet der Lions Club Kamp-Lintfort/Rheinberg.

2. Kamp-Lintforter Weinmesse 2024, 27.4., 12-19 Uhr, Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79 C, Kamp-Lintfort. Eintritt: 12,50 € (Vorverkauf ab 1.3., Tageskasse 15 €). Infos: weinmesse-kamp-lintfort.de.

Die Auswahl auf den Messen scheint schier unendlich. Teilweise werden bis zu 900 verschiedene Weine angeboten. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Einen Monat später geht’s in Kamp-Lintfort weiter, und zwar mit der Messe „Wein on Tour“. Die macht vom 10. bis 12. Mai Halt im Terrassengarten. Winzerinnen und Winzer wollen dabei ihre aktuellen Highlights und wertvolle Klassiker vorstellen, Besucherinnen und Besucher dürfen probieren, kaufen und sich umfänglich informieren lassen. Ein kulturelles Begleitprogramm steckt den Rahmen. Außerdem: Noch gibt’s Karten für einen exklusiven Abend am Donnerstag, 9. Mai. Für 69,50 Euro können Gäste an der festlich gedeckten Tafel beim „Weißen Abend im Terrassengarten“ Platz nehmen, inklusive sind eine feine Weinauswahl, ausgewählte Speisen und Musik.

Wein on Tour, 10.-12.5., Fr 16-21.30 Uhr, Sa 11-21.30 Uhr, So 11-20 Uhr, Terrassengarten Kloster Kamp, Abteiplatz 10 C, Kamp-Lintfort. Eintritt frei; Weißer Abend im Terrassengarten, 9.5., 69,50 €. Infos: wein-on-tour.de.

Urban gibt sich die Ausgabe in Bochum: beim „Weine vor Freude“-Event. Die Örtlichkeit steht allerdings noch nicht fest, dafür das Datum: Vom 20. bis zum 22. Juni können sich Weinliebhaberinnen und -liebhaber durch eine Vielfalt an Weinen von Winzerinnen und Winzern aus ganz Deutschland sowie aus dem internationalen Raum probieren. Dazu sorgen Essen, Musik sowie Workshops und Vorträge für Programm abseits der Weinproben. Im Preis enthalten sind Probierschlückchen, Brot und Wasser; Gläser gibt’s gegen eine Pfandgebühr von 5 Euro.

Weine vor Freude, 20.-22.6., Do 17-22 Uhr, Fr 16-22 Uhr, Sa 14-21 Uhr, Bochum, Örtlichkeit t.b.a. Tickets: 22 €. Infos: weine-vor-freude.de.

An zwei Tagen im Oktober dreht sich auch in Dortmund alles um die Welt der Weine. Die „WeinDortmund“ tagt am 4. und 5. Oktober in den Räumen des Westfälischen Industrieklubs, am Markt in der Dortmunder City. 500 verschiedene Sorten sollen zur Verfügung stehen, 50 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren sich auf 600 Quadratmetern und stehen Rede und Antwort zu ihren Erzeugnissen.

WeinDortmund 2024, 5.+6.10., Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr, Westfälischer Industrieklub Dortmund, Markt 6-8. Tickets: 18 € (Vorverkauf, Tageskasse 20 €). Zutritt für Personen ab 21 Jahren. Infos: webermesse.de.

Weine, Destillate und Sekte aus der Grenzregion Frankreichs präsentiert die „Baden-Württemberg Classics Duisburg“ im Oktober. Besonderes Highlight: die sogenannten Winewalks. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von Expertinnen und Experten durch verschiedene spannende Weinthemen geführt. Es gibt Wissenswertes über edle Tropfen zu erfahren, ebenso wie über die Anbauregion. Im Vordergrund der Messe sollen Genuss, Begegnung und Entdecken stehen.

Baden-Württemberg Classics Duisburg, 26.+27.10., 11-18 Uhr, Örtlichkeit und Eintrittspreis t.b.a. Infos: weininstitut-wuerttemberg.de.

