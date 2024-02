Robbie Williams: „Ich bin auf dem Weg, glücklich zu sein“

Los Angeles. Vom Aufstieg, Fall und Comeback eines Superstars. Der ehemalige Boygroup-Sänger Robbie Williams wird 50 Jahre alt. Wie es ihm heute geht.

Robbie Williams sitzt im Schneidersitz auf dem Bett in seiner Villa in Los Angeles. Er drückt eine Taste seines Laptops und lässt Filmsequenzen aus seiner sagenhaften Karriere ablaufen. „Ich kann jetzt annehmen, was mein Leben ist, und ich stemme mich nicht dagegen. Ich bin auf dem besten Weg, wirklich glücklich zu sein“, sagt er in der vierteiligen Netflix-Dokumentation „Robbie Williams“ (2023). Am 13. Februar wird der britische Sänger, Songschreiber und Entertainer 50 Jahre alt.

Nach außen ist Robbie Williams der Bandclown

Williams, der erfolgreichste britische Solokünstler aller Zeiten, scheint den Frieden mit sich selbst gefunden zu haben. Das war die meiste Zeit seines Lebens nicht so. Von null auf hundert wird der von Minderwertigkeitskomplexen geplagte Sohn einer Wirtsfamilie aus dem englischen Stoke-on-Trent in den Starhimmel katapultiert.

Mit gerade einmal 16 Jahren steigt Robbie Williams 1990 als Sänger und Tänzer bei der Boyband „Take That“ ein. Als Kind sei er ohne Vorwarnung in die Welt der Erwachsenen gestoßen worden, erzählt er 2022 dem Talkmaster Johannes B. Kerner. Williams spielt den Bandclown, nach außen hin stets gut gelaunt, aber innerlich kaputt.

1995 verlässt Robbie Williams die Boygroup „Take That“

1995 verlässt er seine Boygroup, auch weil er stets im Schatten des Leadsängers Gary Barlow steht. Er irrlichtert, betäubt seine Depressionen mit Rauschmitteln, gerät aus der Bahn. Der Song „Angels“ ändert Williams Leben, er wird ein Welthit: Die Ballade trifft den Nerv von Millionen Gleichaltrigen.

2010 kam es zu einer kurzen Wiedervereinigung: „Take That“ – Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen, Robbie Williams und Jason Orange (v.li.) – bei der Echo-Verleihung 2011 in München. Foto: Soeren Stache / dpa

Williams’ Publikum verehrt ihn als authentisch. Der Sänger, der ohne Abschluss von der Schule ging, der eine Lese-Rechtschreibschwäche hat und mit seiner Vorliebe für Süßigkeiten immer wieder den Kampf gegen die Pfunde verliert, ist einer von ihnen. „Je selbstsicherer ich wirke, desto mehr Schiss habe ich gerade“, sagte er in einem Interview. „Hinter all der Coolness steckt die pure Angst.“

Robbie Williams verkaufte mehr als 85 Millionen Alben

Um die Jahrtausendwende erreicht der Musiker seinen kreativen Höhepunkt. Er verkauft mehr als 85 Millionen Alben. Songs wie „Let Me Entertain You“, „She’s the One“, „Rock DJ“, „Millennium“ oder „Come Undone“ bilden den poppig-rockigen Soundtrack dieser Zeit. Im Song „Feel“ (2002) gibt Williams die Sicht auf sein Inneres frei: „Komm und halte meine Hand, ich will mit den Lebenden in Berührung kommen.“

2003 tritt an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor jeweils 125.000 Zuschauern beim englischen Knebworth-Festival auf. Höher hinauf geht es nicht, doch die heimische Klatschpresse schreibt ihn runter. Williams tritt die Flucht nach Kalifornien an, trennt sich von seinem musikalischen Partner Guy Chambers. Er will allen beweisen, dass er es selbst kann.

Drei Jahre Bühnen-Abstinenz für Robbie Williams

Er arbeitet manisch an eigenen Songs, doch sein Dance/Electro-Album „Rudebox“ (2006) kommt nicht an. Er bekommt Panikattacken, steuert in einen Nervenzusammenbruch. Drei Jahre lang verschwindet Williams 2007 von der Bühne, lässt sich wegen seiner zahlreichen Suchterkrankungen in einer Rehaklinik behandeln.

Gestärkt und selbstbewusst meldet er sich 2009 mit einem Comeback-Album zurück. Noch immer strömen die Besuchermassen zu seinen Konzerten, vor allem in Europa, auch wenn die ganz große Zeit vorbei ist. 2010 kommt es zu einer kurzen Wiedervereinigung mit „Take That“. Als Familienmensch mit seiner Frau, der US-Schauspielerin Ayda Field, und vier Kindern findet er schließlich inneren Halt, wie er beteuert. In seiner Showkarriere tritt er kürzer, seine Dämonen hält er wohl im Zaum. „Gott sei Dank, es gibt ein Happy-End“, sagt Robbie Williams in der Netflix-Doku, „jedenfalls für mich.“ (epd)

