The Murder Capital spielen am 11. Oktober im Club Volta in Köln-Mülheim.

Livemusik Postpunk aus Dublin: The Murder Capital spielen in Köln

Köln. Postpunk aus Dublin, das kennen wir von den großartigen Fontaines D. C. The Murder Capital sind noch nicht so bekannt, aber genau so spannend.

Post Punk ist spätestens seit dem fulminanten Auftreten der irischen Senkrechtstarter Fontaines D. C. wieder schwer angesagt. Wie die europaweit gefeierte Formation um den charismatischen Sänger Grian Chatten kommen auch The Murder Capital aus Dublin.

Laut und leise

2018 in der irischen Hauptstadt gegründet, spielten sich die Jungs um Frontmann James McGovern schnell mit ihrem Debüt „When I Have Fears“ in die Herzen derjenigen Musikfans, die es gerne krachend, dies aber am besten wohldosiert mögen. Ständig wechseln in den Songs laute, eindringliche Phasen mit ruhigeren Momenten ab, ehe sich hinter der nächsten Ecke eine Wall of Noise aufbaut – nur um diese wieder gnadenlos einzureißen. So haben sich The Murder Capital in ihrem noch frischem Dasein bereits eine treue Hörerschaft erspielt, die nur darauf wartet, dass sich das Quintett wieder die Straße stürmt und zur Tour aufmacht.

Köln ist dabei die einzige Station in NRW, am Mittwoch, 11. Oktober, sind die Jungs aus Dublin im Club Volta zu sehen. Tickets gibt’s für 29.60 auf www.eventim.de. Weitere Shows führen die Band unter anderem am 12. Oktober nach Groningen (De Oosterpoort), am 13. Oktober nach Brüssel (Botanique) und am 14. Oktober nach Tilburg (013).

