Pädophil? Jan Costin Wagner provoziert mit Polizisten-Figur

Abschied von einer Kunstfigur. Berühmtheit haben Jan Costin Wagner seine Finnland-Krimis beschert. Jetzt schickt er einen deutschen Kommissar mit Abgründen in den Ruhestand.

Essen. Ein Kommissar, der Bilder nackter Knaben mag? Das erschüttert den Krimi-Markt. Autor Jan Costin Wagner hält für Ben Neven Konsequenzen bereit.

Die Frankfurter Buchmesse hat ihre Bedeutung als zentraler Marktplatz des Gewerbes in gewisser Weise schon eingebüßt. Das gilt auch für den umsatzstarken Sektor der Kriminalliteratur. Dennoch ist der Herbst noch Erntezeit: Die Thriller purzeln nur so von den Bäumen. „Einer von den Guten“ ist der dritte Band einer Trilogie („Sommer bei Nacht“, 2021; „Am roten Strand“, 2022), in der Jan Costin Wagner nach den poetisch-phantasievollen Krimis seiner finnischen Jahre zum guten alten Polizeiroman und ins heimatliche Rhein-Main-Gebiet zurückgekehrt ist.

In Wiesbaden tut Hauptkommissar Ben Neven Dienst, nicht etwa beim Bundeskriminalamt, sondern beim lokalen Kommissariat. Er ist tüchtig, allseits geschätzt, ein liebevoller Familienvater mit halbwüchsiger Tochter. Dass er es schafft, ein weit verzweigtes Netzwerk von Pädophilen zu zerschlagen und dessen Anführer durch einen finalen Rettungsschuss auszuschalten, vermehrt nur seinen Ruhm. Wäre da nicht seine heimliche, dunkle Seite. Längst betrachtet er die Fotos nackter Knaben, die das Netz liefert, nicht mehr „dienstlich“, sondern zur eigenen Befriedigung.

Jan Costin Wagners neuer Krimi ist da: „Einer von den Guten“

Und bald – jetzt sind wir im neuen Band – unternimmt er, stets im Dienstwagen, heimlich dreistündige Fahrten zum Kinderstrich neben dem großen Spaßbad, wo sein kleiner rumänischer „Freund“ Adrian ihn bereits erwartet. Da fragt der Kritiker, lokalpatriotisch gesinnt, sich schon: Warum ausgerechnet nach Dortmund? Ein neues Beispiel fürs süddeutsche Ruhrgebiets-Bashing? Auch der Frankfurter Stadtwald hätte einschlägige Parkplätze geboten (wie wir als einheimische Buben schon in den 60er -Jahren wussten).

Im Grunde beginnt hier die große Ratlosigkeit in diesem Roman. Adrian (13) wird durch die unverhoffte Freundschaft mit der patenten Vera (14, halb Pippi Langstrumpf, halb Erzieherin) aus seinem kriminell-familiären Sumpf gerettet, Ben beichtet „alles“ seinem väterlichen Freund Ludwig, einer grauen Eminenz der Kriminalpolizei und gelobt Besserung. Wird auch zum Psychotherapeuten gehen, der aber „nicht weiß“, ob er ihm helfen kann. Und immer wieder zieht die ‚böse Lust‘ den Kommissar ‚nach Dortmund‘. Wo dann – Überraschung! – noch ein Kollege aus Wiesbaden auftaucht, der Ben aber nicht erkennt. Und beim nächsten Mal folgt ihm, zunächst unerkannt, der väterliche Ludwig, der diese Gewaltanstrengung aber nicht überlebt (Herzinfarkt, Ben zögert zu lange mit dem Notruf).

Kommissar Ben Neven ein Pädophiler? Jan Costin Wagner schickt seinen Helden weg vom Dienst

Die Anhäufung von Action überfordert aber nicht nur ihn (und uns), sondern auch den Autor selbst, dessen Stärke ja in der Verbindung von hoher Sensibilität und schlichtem Stil liegt. Ich denke, dass Wagner für die seit dem vorigen Band drängende Frage: „Was soll aus meinem armen Helden bloß werden?“ keine schlüssige Antwort weiß. Einen harmonischen Schluss – „happy family“ – kann er uns nicht zumuten, einen radikalen will er nicht wagen.

Ben Neven verabschiedet sich aus dem Dienst: „Einer von den Guten“ mit sehr viel schlechten Gewissen. Er oder vielmehr sein Autor gibt die Frage an seine Leserinnen und besonders an seine Leser weiter. Immerhin ein provokantes Nachdenke-Buch!



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur