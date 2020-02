Oscar-Verleihung 2020: Hollywood rollt den roten Teppich aus

Drei Jahre her ist sie nun schon her, die wunderherrliche Panne, als Faye Dunaway und Warren Beatty auf der Bühne die Umschläge vertauschten und „La La Land“ den Oscar in der Kategorie „Bester Film“ zugesprochen bekam. Bevor der wahre Sieger – „Moonlight“ – zu Ehren kam.

Vor der 92. Verleihung der kleinen Goldmännchen ist der Eindruck entstanden, die Strategen der Film-Akademie von Hollywood haben sich der Posse offenbar erinnert. Oder ein Beispiel am putzigen Auszähl-Tohuwabohu der Demokraten in Iowa genommen. Jedenfalls entließ die „Academy“ in dieser Woche via Twitter etwas in die Welt, das wie eine vorgezogene Preisverleihung interpretiert werden musste.

„Meine Oscar Vorhersagen“-Tweet sorgt für Verwirrung

Unter dem Etikett „Meine Oscar Vorhersagen“ erfuhren die 3,4 Millionen Follower der „Academy“, dass die am Sonntagabend im Dolby-Theater von Los Angeles steigende Leistungsshow in den wichtigsten Kategorien so ausgeht:

Beste Nebendarstellerin: Laura Dern („Marriage Story“)

Bester Nebendarsteller: Brad Pitt („Once Upon A Time … in Hollywood“)

Beste Hauptdarstellerin: Renée Zellweger („Judy“)

Bester Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix („Joker“)

Beste Regie: Sam Mendes („1917“)

Bester Film: “Parasite”

Binnen kürzester Zeit wurde der Screenshot mit dem angeblichen Sieger-Tableau in den 24 Kategorien wieder gelöscht. Als Erklärung schoben die Verantwortlichen hektisch nach, es habe sich doch nur um den Querschnitt der Präferenzen von Kino-Fans gehandelt. Mitnichten aber um das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC gehütete Abstimmungsergebnis der rund 9000 Academy-Juroren. Das kann man glauben. Oder nicht.

„Parasite“-Fans hoffen auf Sensation im Oscar-Reich

Dem Verlauf des alljährlichen Trophäen-Marathons nach zu urteilen, wäre die beschriebene Sieger-Ehrung mit einer Ausnahme überhaupt keine Überraschung. Frau Dern, Herr Pitt, Frau Zellweger, Herr Phoenix und Herr Mendes standen, zuletzt bei den britischen BAFTAs, schon des Öfteren auf dem Treppchen. Und dass Regisseur Bong Joon-ho mit „Parasite“ ein Juwel gelungen ist, stellt für Kino-Liebhaber seit den vergangenen Festspielen in Cannes auch keine Neuigkeit mehr dar. Im Oscar-Reich wäre es gleichwohl eine Sensation, ginge die Auszeichnung an die bitterblutige Kapitalismus-Parabel aus Südkorea. Denn noch nie hat ein Auslands-Film in der Königs-Disziplin gesiegt.

Noch nie landete bisher trotz großer Rollen wie in „Walk The Line“ oder „The Master“ auch Joaquin Phoenix, da, wo er hingehört. Der 45-Jährige hat in „Joker“ einen psychisch derangierten Charakter-Zausel entstehen lassen, wie er düsterer kaum sein könnte. Gewönne er, wäre mutmaßlich mit einer eigensinnig oszillierenden Dankesrede zu rechnen, in der neben einem Plädoyer für fleischlose Ernährung und mehr Tatkraft gegen den Klimawandel auch die fehlende Diversität des Branchen-Treffens angeprangert wird.

Die Oscar-Verleihung 2020 ist wieder sehr weiß und sehr männlich

Will heißen: Die Oscars sind diesmal wieder sehr weiß und sehr männlich geraten, was in Zeiten von #MeToo und Weinstein-Prozess in Sozialen Netzwerken seit Tagen für Aufwallungen sorgt.

In der Sparte Regie ist gar keine Frau berücksichtigt, obwohl sich Greta Gerwig („Little Woman”) geradezu aufdrängt. Und wäre nicht Cynthia Erivo, die für ihre herzerweichende Darstellung der US-Sklavenbefreierin Harriet Tubman in „Harriet“ nominiert wurde, gäbe es im Pool für Haupt- und Nebenrollen überhaupt keine Schwarzen. Ein Faux-Pas, der ebenso schwer wiegt wie das Übergehen der Golden Globe-Siegerin Awkwafina („The Farewell“).

Überbrückungsmusik und Prominenz beim Überreichen der Trophäen

Weil die „Oscars“ nach dem Hin-und-Her um den Komiker Kevin Hart im vergangenen Jahr erneut ohne Gemeinunsinn stiftenden Moderator über die Bühne gehen, hat die Regie noch mehr Wert auf Überbrückungsmusik und Prominenz beim Überreichen der Trophäen gelegt. Mahershala Ali („Green Book“), Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) und Olivia Colman („The Favourite“) wechseln diesmal von der Empfänger- auf die Geberseite; unterstützt von Größen wie Jane Fonda und Tom Hanks. Musikalisch wird neben Grammy-Mehrfachsiegerin Billie Eilish die schwarze Pop-Diva Janelle Monáe Glanzlichter setzen. Was irgendwie beruhigt. Als Schauspielerin endete das Multitalent in „Harriet“ als Leiche.