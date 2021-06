Oper Düsseldorf plant vorerst bis Ende Oktober

„La clemenza di Tito“ von Wolfgang Amadeus Mozart in der Inszenierung von Michael Schulz feiert am 9. Oktober Preimiere.

Düsseldorf. Die neue Spielzeit für Oper und Ballett steht: 180 Vorstellungen in Düsseldorfs Opernhaus, 80 in Duisburg.

Die neue Spielzeit für Oper und Ballett steht: 180 Vorstellungen in Düsseldorfs Opernhaus, 80 in Duisburg. Elf neue Operninszenierungen und sieben neue Ballettabende stehen bis Juni 2022 auf dem Programm, das das Team von Intendant Christoph Meyer Dienstag präsentierte. Auf der Opernbühne, weil dort der Raum zahlreiche Meter höher ist als im Foyer.

Vorsichtiger Optimismus in Düsseldorf

Vorsichtiger Optimismus dominiert, Vorstellungen bis Ende Oktober sind durchgeplant, können ab Mitte August gebucht werden. Unter den derzeit gültigen Hygiene-Bedingungen, mit etwa 330 bis 500 Besuchern und kleiner Orchesterbesetzung. Ob ab November mehr ‚drin‘ ist, ob ab Januar schon wieder große Oper mit 90 Musikern im Orchestergraben möglich sein wird – das alles steht in den Sternen, hängt von den jeweiligen Inzidenzen ab. „Normaler Betrieb ist erst möglich, wenn die Pandemie für beendet erklärt wird“, sagt Opern-GMD Axel Kober, der am 10. September die Eröffnungspremiere „Herzog Blaubarts Burg“ dirigieren wird. Ungewöhnlich, weil erstmals Oper und Ballett zusammenarbeiten: zwei Sänger und vier Tänzer agieren, Regie führt Chefchoreograph Demis Volpi, der vor seiner Düsseldorfer Zeit schon einige Male als Opernregisseur tätig war. Ein Blick zurück führt die – wie überall in der Kultur – angespannte Finanzlage vor Augen.

Wenn der Lockdown auch im Opernhaus einen Digitalisierungsschub und, neben dem erfolgreichen Streaming, auch neue Formate und Kooperationen (mit FFT und Universität) in Gang brachte, so wurden in der zu Ende gehenden Saison nur 20 Prozent der üblichen Einnahmen generiert. Unbesetzte Stellen, Einsparungen bei Personal, Kurzarbeit und Rücklagen machen es jedoch möglich, dass das Haus das Minus von 3,7 Millionen Euro ausgleichen kann. Vorausgesetzt: der Betrieb wird nicht erneut durch Virus-Mutationen und Lockdown runtergefahren. Dass die Opernmacher während der Zwangspause keine Däumchen gedreht haben, beweisen einige Inszenierungen, die während des Lockdowns bis zur Premierenreife geprobt wurden – z.B. Mozarts ‚Clemenza di Tito‘, die am 9. Oktober Premiere feiert. Zweimal verschoben wurde bereits Verdis „Macbeth“. Die Inszenierung von Michael Thalheimer ist für Juni 2022 vorgesehen. Weitere Knüller sind unter anderem: „Orpheus in der Unterwelt“ von Starregisseur Barrie Kosky (Übernahme der Salzburger Festspiele!) und, am 11. Dezember, das erzählte „Weihnachtsoratorium“ von Bach. Man darf gespannt sein, wie viele Chorsänger die Infektionslage in der Vor-Weihnachtszeit zulässt. Die Sparte Tanz bietet neben mehrteiligen Abenden mit zum Teil namhaften Choreographinnen und Choreographen wie der New Yorkerin Twyla Tharp auch Handlungs- und Literaturballette. Letztere waren in der Ära von Martin Schläpfer eher zu kurz gekommen.

Kooperation mit dem Tanzhaus NRW

So präsentiert Demis Volpi im November unter dem Titel „Ad absurdum“ zwei vertanzte Klassiker des absurden Theaters von Eugène Ioneso – „Die Unterrichtsstunde“ und „Die kahle Sängerin“. Zuvor bringt der Ballettdirektor mit Tschaikowskys Wintermärchen „Der Nussknacker“ ‚Grand Ballet‘ auf die Bretter. Volpis Inszenierung ist nicht neu, sie stammt von 2016. Die Kooperation mit dem Tanzhaus NRW wird im Mai 2022 mit „Step by Step“ fortgesetzt. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit streng neoklassischem Ballett von Balanchine und Altmeister Hans van Manen, dessen 90. Geburtstag gemeinsam mit dem niederländischen ‚Het Nationale Ballett‘ mit einer Gala in Düsseldorf und Amsterdam gefeiert werden soll.

Tickets für Vorstellungen bis Ende Oktober: ab 15. August zu buchen. www.operamrhein.de. 0211 / 8925 211

