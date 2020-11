„Now!“-Festival in Essen regt Appetit an – trotz Shutdown

Wenigstens vier Konzerte des Essener „Now!“-Festivals für Neue Musik konnten sich am Wochenende noch vor demretten. Ein kleiner Trost, der aber den Verzicht auf das restliche Programm nur bedingt aufwiegen kann. „Von fremden Ländern und Menschen“, so das Motto des diesjährigen Festivals, das durch die aktuellen Reisebeschränkungen auf viele Gäste aus Übersee verzichten musste.

Das Eröffnungskonzert mit dem Kölner „Ensemble Musikfabrik“ und drei Arbeiten asiatischer Komponistinnen zeigte allerdings, dass ohnehin etliche Neutöner ihre wichtigsten Impulse aus West-Europa bezogen haben, viele hier auch leben und nicht wenige überhaupt erst aus der geografischen Distanz Zugang zur traditionellen Musik ihrer Heimatländer gefunden haben. Ein Füllhorn an exotischen Überraschungen durfte also nicht erwartet werden und die waren den Werken der Iranerin Elnaz Seyedi, der Japanerin Malika Kishino und der Süd-Koreanerin Unsuk Chin auch nicht anzuhören.

WDR Sinfonieorcherster unter Emilio Pomàrico

Das Kölner WDR Sinfonieorchester gehört zu den Stammgästen des Festivals und Dirigent Emilio Pomàrico ließ in seinem Statement erkennen, dass ihn die geografische Herkunft der Schöpfer ohnehin weniger interessierte als das meist junge Alter der Komponierenden und die Stimmung der Stücke. Nationaltypische Elemente verarbeitete lediglich der 28-jährige Türke Mithatcan Öcal in seiner Mini-Oper ohne Worte für 15 Musiker „Belt of Sympathies“, in die er zwar türkische Melodien und entsprechendes Kolorit einfließen ließ, dieses Material aber bis zur Unkenntlichkeit in einem diffusen, extrem zersplitterten Klangbad auflöste.

Besondere Sympathien brachte Pomàrico den jung verstorbenen Franzosen Christophe Bertrand und Claude Vivier entgegen. Bertrand nahm sich mit 29 Jahren das Leben, Vivier wurde im Alter von 39 Jahren ermordet. Viviers Trauerelegie „Zipangu“ für 13 Streichinstrumente beeindruckte durch ihre zarte, spannungsreiche Expressivität und ihre noble Klanggebung. Knapp gebaut, ohne Fettansatz, ebenso filigran gearbeitet wie Christophe Bertrands „Yet“ für 20 Musiker: ein vitales, klanglich in 1000 Farben schillerndes Werk, von einer Leichtigkeit getragen, die selten in der zeitgenössischen Musik anzutreffen ist.

Younghi Pagh-Paan, Christophe Bertrand und Claude Vivier

Auch nicht im „Lebensbaum III“ für 16 Streichinstrumente der Koreanerin Younghi Pagh-Paan zum Gedenken einer verstorbenen Freundin. Eine Streicher-Elegie wie Viviers „Zipangu“, aber schwerer, lastender und schroffer als Viviers Meisterwerk.

Zwei Konzerte, die den Appetit auf weitere Begegnungen mit Musik fremder Wurzeln anregten, der aber in diesem Jahr nicht gestillt werden kann. Traurig, wenn man zur Kenntnis nimmt, mit welcher Akribie die Hygieneregeln in der Essener Philharmonie mit Hilfe des freundlichen Personals eingehalten und mit welchem Aufwand die Sitzpläne und die Programme mehrmals der aktuellen Situation angepasst wurden.

Begeisterter Beifall für die Kölner Gäste.