Neues Röntgensystem für Kunst: „Das Ding hat richtig Wumms“

Braunschweig. In Braunschweig kommt ab sofort ein einzigartiges 3D-Röntgensystem zum Einsatz, das neue und tiefere Einblicke in Kunstobjekte ermöglicht.

Die Euphorie ist spürbar, als die Forscherinnen vom Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig ihr neues Prachtstück vorstellen. Es handelt sich in diesem Fall aber nicht um ein Gemälde oder eine Skulptur. Das Ausstellungshaus verfügt seit kurzem über ein in Europa einzigartiges 3D-Röntgensystem, das im wahrsten Wortsinn neue und tiefere Einblicke in Kunstobjekte ermöglicht.

Hildegard Kaul ist Leiterin der Gemälderestaurierung für das Museum. Sie führt ins Souterrain des Hauses. Das hört sich besser an als Kellerräume und wird auch eher der digitalen Spitzentechnologie gerecht, die dort untergebracht ist. Was ist Original, was ist Bearbeitung? Wo liegen Fehlstellen? Gab es Kittungen oder Retuschen? Diesen Fragen will die Abteilung Konservierung/Restaurierung mit der speziell für das Museum konzipierten Röntgenanlage nachgehen.

„Da schlägt jedes Restauratoren-Herz höher“

„Da schlägt jedes Restauratoren-Herz höher“, sagt Verena Herwig, die künftig auch Strahlenschutzbeauftragte ist. Eine entsprechende Zusatzausbildung mit Prüfung sei zwingend nötig, erläutert sie. Denn: „Das Ding hat richtig Wumms“. Zwei hochauflösende Röntgenzeilenkameras ermöglichen stereoskopische 3D-Aufnahmen, also dreidimensionale Bilder von Skulpturen oder etwa Möbeln. Sichtbar werden Aufnahmen mit einer Polarisationsbrille auf einem 3D-Monitor.

Röntgen-Untersuchungen sind im Braunschweiger Museum zwar schon seit 1973 etabliert, aber eben beschränkt auf 2D. Jetzt rücken Möbel, Skulpturen oder Wachsfiguren in den Fokus. „Wir kommen nun durch das gesamte Material“, sagt Kaul. Jedes Schräubchen und jeder Dübel werden sichtbar.

Mit dem „Art X-Ray Braunschweig“ lässt sich die Geschichte der Bearbeitung ablesen. Das ist für die Forschung wichtig, weil Kunstobjekte selten unangetastet blieben. Ein besseres Verständnis der Konstruktion oder mögliche Schäden geben Aufschluss über die weitere Bearbeitung, vor allem für die Konservierung und Restaurierung.

Die Jahreslaufzeit beträgt nur 200 Stunden

Entwickelt wurde das System vom Diepholzer Unternehmen NTB XRAY. Die Investition von 270.000 Euro wurde nach Museumsangaben durch den und aus dem Erbe eines Spenders finanziert. Schon bald könne der Regelbetrieb starten. Die Vorarbeiten und Auswahl der Objekte seien aber sehr aufwendig. Denn das System dürfe wegen der Strahlung nur 200 Stunden im Jahr betrieben werden, mit der höchsten Spannung sogar nur 40 Stunden. Das Team muss also genau wissen, welches Objekt es als nächstes betrachten will.

