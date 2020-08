Neu im Kino: Barbara Sukowa liebt in „Wir beide“ eine Frau

Ein Spielfilmdebüt, das Klasse hat: Filippo Meneghettis „Wir beide“ setzt auf Bilder, die auch ohne viele Worte sprechen.

Wenn Nina und Madeleine gemeinsam zum Schlager „Sul Mio Carro“ tanzen, sind nicht nur sie eng umschlungen. Auch die Kamera kommt ihnen so nah wie möglich. Die Intimität zwischen den beiden gut 70-jährigen Frauen, die sich seit Jahren im Geheimen lieben, spiegelt sich in Bildern, die Nina und Madeleine zu umschließen scheinen. Sie verschmelzen durch den Blick des Kameramanns Aurélien Marra nahezu miteinander.

In diesen Momenten passiert in „Wir beide“, dem Spielfilmdebüt von Filippo Meneghetti, etwas Außergewöhnliches. Die Nähe zwischen dem von Barbara Sukowa und Martine Chevallier gespielten Liebespaar überträgt sich auf den Zuschauer. Man spürt die Tiefe der Verbindung. Selbst wenn sie einmal nicht in einer Einstellung vereint sind, bringt der Schnitt sie über jede Entfernung zusammen und lässt uns an dieser ganz besonderen Liebe teilhaben.

Filippo Meneghettis „Wir beide“ läuft jetzt in unseren Kinos an

Erst als es Madeleine nicht gelingt, ihren erwachsenen Kindern Anne (Léa Drucker) und Frédéric (Jérôme Varanfrain) zu sagen, dass sie ihre Wohnung verkaufen und mit ihrer Nachbarin und Geliebten nach Rom ziehen will, beginnt sich die Kamera von den beiden zu lösen. Plötzlich sind sie in den Bildern keine Einheit mehr, sondern stehen für sich. Diese Distanz wächst noch einmal, als Madeleine einen Schlaganfall erleidet und ihre Fähigkeit zu sprechen verliert.

Filippo Meneghetti inszeniert diese Geschichte einer Liebe, die an den Vorurteilen zweier Kinder, die es eigentlich besser wissen sollten, zu scheitern droht, als Choreographie von Blicken. Dialoge sind für ihn nur Beiwerk. Sie ermöglichen es ihm die Handlung voranzutreiben. Im Zentrum stehen die Blicke und die Körper, die er perfekt in den Räumen arrangiert. Während die resolute Nina, der Barbara Sukowa eine gelegentlich schon ans Obsessive grenzende Härte verleiht, und die deutlich zögerlichere Madeleine zusammen sind, stehen alle Türen offen. Man kann von Madeleines heimelig eingerichteter Wohnung durch den Flur bis in Ninas Appartement blicken. Die Liebe der beiden rückt auch die Räume zusammen. Es gibt nichts, was sie trennt. Im zweiten Teil des Films ändert sich dann der Blickwinkel von Marras Kamera. Nun betonen die Brennweiten den Raum, der Nina und Madeleine separiert. Es sind zwar nur ein paar Schritte, aber sie machen nun den Unterschied zwischen Hoffnung und Verzweiflung, Liebe und Einsamkeit.

Die Sprache der Bilder lebt von den Darstellerinnen Barbara Sukowa und Martine Chevallier

Meneghetti gelingen immer wieder verblüffende Sequenzen, die reinstes Kino sind. So blendet er in entscheidenden Momenten die Dialoge oft ganz aus, um alleine Bilder sprechen zu lassen. In einem der dramatischsten Augenblicke des Films hört man kein Wort. Das ohrenbetäubende Rumoren riesiger Waschmaschinen übertönt alles. Und es ist eben dieses Rumoren, das alles über den Aufruhr in Nina und Madeleine erzählt.

Marras Bildkompositionen und Meneghettis Arrangement der Szenen schärfen die Sinne des Betrachters und verleihen dem spärlichen, aber gezielten Musikeinsatz umso größere Wucht. Das minimalistische Klavierthema, das Nina auf dem Weg vom Krankenhaus in ihre fast leere Wohnung begleitet, wird zum Klagelied. Jede Note ist ein von ihrer Einsamkeit erfüllter Schrei.