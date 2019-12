Weeze. Der Verkaufsstart der Tickets für Parookaville 2020 verlief reibungslos. Über 80 Prozent der Visa sind bereits vergriffen. Dabei ist noch kein Name aus dem Line up für das Festival in Weeze bekannt.

Parookaville 2020 - viele Ticket-Kategorien sind schon ausverkauft

Selten gab es im Netz so viel Lob beim Start eines Ticketverkaufs für so ein großes Festival wie Parookaville. Erstmals hatten die Veranstalter des größten deutschen Events für Elektronische Musik auf einer Vorabregistrierung verzichtet und ließen Interessenten am Sonntag ab 12 Uhr ungebremst in den virtuellen Ticket-Verkaufsbereich strömen. Und für die meisten Parookaville-Fans war der neue Verkaufsprozess binnen Kürze abgeschlossen.