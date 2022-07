Tomorrowland Livestream: Hier geht es live zum Festival 2022

Boom. Beim belgischen Festival Tomorrowland werden via Livestream die besten DJ-Sets übertragen. Fans wählen auch an Tag 2 unter zwei Live-Kanälen aus.

Das Festival Tomorrowland in Belgien hat nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie am Freitag einen Neustart hingelegt. 2022 wird direkt dreifach im Freizeitpark De Schorre in Boom gefeiert. An drei Wochenenden im Juli laden die Veranstalter viele Stars der DJ-Szene sowie Festival-Fans aus aller Herren Länder ins Musik-Märchenland ein. Zählt man alle Besucher pro Event-Tag zusammen werden rund 600.000 Gäste erwartet.

Wer nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit das beliebte Festival Tomorrowland via Livestream zu verfolgen. Am Freitag wurde für alle Fans das große Geheimnis um die Optik der neu gestalteten Mainstage des Festivals gelüftet. Mit ihrer imposanten Größe als auch zahlreichen verspielten Elementen ist sie ein ganz besonderes Merkmal des Musik-Märchenlandes.

Livestream von Tomorrowland mit vielen DJ-Stars

Start war am Freitag, 15. Juli, um 16.30 Uhr direkt mit einer Premiere: Erstmals hat es mit B Jones eine spanische DJane auf die Mainstage von Tomorrowland geschafft, um im Anschluss dem deutschen Superstar Robin Schulz das Zepter zu überreichen. Höhepunkte am ersten Festival-Tag waren der Auftritt von Trance-Ikone Armin van Buuren sowie die Rückkehr von Hardwell auf die größte Bühne des Musik-Märchenlandes sein.

Die größten Stars auf der Mainstage am Samstag, 16. Juli, sind Alesso, Timmy Trumpet sowie Dimitri Vegas & Like Mike. Auf der zweiten Livestream-Bühne sind Tale Of Us und Adriatique weltweit gefeierte Melodic-House- und Techno-Stars live zu sehen.

So sah die Mainstage von Tomorrowland im Jahr 2018 aus. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland-Auftritt von Martin Garrix wird nicht live gezeigt

Stimmungsgaranten am Sonntag, 17. Juli, bei Tomorrowland sind Nervo, Kungs sowie Lost Frequencies (live) - gespannt darf man auch auf die Performance von Marshmello sein. Leider wird laut Livestream-Timetable das Abschluss-Set des ersten Festival-Wochenendes von Martin Garrix nicht im Livestream gezeigt.

Timetable des Livestream der Tomorrowland-Mainstage am Freitag, 15. Juli

16.30 Uhr: B Jones

17.35 Uhr: Robin Schulz

18.40 Uhr: Reinier Zonneveld

19.40 Uhr: Afrojack B2B R3hab

20.40 Uhr: Fisher

21.45 Uhr: Armin van Buuren

22.50 Uhr: Hardwell

23.50 Uhr: Major Lazor Soundsystem

Timetable des Livestream der Tomorrowland-Bühne Atmosphere am Freitag, 15. Juli

17.00 Uhr: Indira Paganotto

19.00 Uhr: Chris Liebing

21.00 Uhr: Enrico Sangiuliano

23.00 Uhr: Charlotte de Witte

Timetable des Livestream der Tomorrowland-Mainstage am Samstag, 16. Juli

16.30 Uhr: Quintino

17.35 Uhr: Yves V

18.40 Uhr: Alok

19.40 Uhr: Maceo Plex

20.40 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

21.45 Uhr: Timmy Trumpet

22.50 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

23.50 Uhr: Alesso

Timetable des Livestream der Tomorrowland-Bühne Atmosphere am Samstag, 16. Juli

18.00 Uhr: Mathame

20.00 Uhr: Adriatique

21.00 Uhr: Stephan Boldzin

23.00 Uhr: Tale Of Us

Timetable des Livestream der Tomorrowland-Mainstage am Sonntag, 17. Juli

16.30 Uhr: Joel Corry

17.35 Uhr: Kungs

18.40 Uhr: Nervo

19.40 Uhr: Kölsch

20.40 Uhr: Lost Frequencies Live

21.45 Uhr: Marshmello

Timetable des Livestream der Tomorrowland-Bühne Atmosphere am Sonntag, 17. Juli

19.00 Uhr: Anna

20.30 Uhr: Joseph Capriati

22.00 Uhr: Adam Beyer

Beim Festival Tomorrowland gehörte die Drachen-Bühne stets zu den beliebtesten Plätzen. Foto: Tomorrowland

An den zwei weiteren Festival-Wochenenden von Tomorrowland 2022 sind Livestreams geplant.

Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Friedlich feiern im Tomorrowland - das Festival in Belgien lud in ein faszinierendes Märchenreich mit viel Glitzer, Beats und Emotionen. Foto: Veranstalter

