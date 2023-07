Tomorrowland live: Hier ist der Livestream zum Festival 2023

Boom. Tomorrowland in Belgien gehört zu den beliebtesten Festivals weltweit. Zehn Tage lang wird es einen Livestream über die Festival-Ausgaben geben.

Das Festival Tomorrowland in Belgien ist mit der traditionellen Dreamville-Party gestartet. 38.000 Camper feierten sich warm für das weltweit beliebte belgische Event in dem Freizeitpark De Schorre in Boom. Hier treten an zwei Wochenenden (21. bis 23. Juli sowie 28. bis 30. Juli) zahlreiche internationale Stars der DJ-Szene wie The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Tiesto und Martin Garrix auf.

Wer keines der rund 400.000 Tickets ergattern konnte - jährlich gibt es Millionen Anfragen aus aller Welt und das Festival ist binnen Minuten ausverkauft - der kann ein bisschen Tomorrowland-Atmosphäre am heimischen Bildschirm schnuppern. Viele Auftritte der Stars werden live übertragen.

Livestream von Tomorrowland 2023 läuft rund um die Uhr

Der Livestream von Tomorrowland 2023 läuft zehn Tage lang rund um die Uhr. Jeweils am Nachmittag bis in die Nacht gibt es Live-Bilder von der Mainstage und der Freedom-Bühne. In der Zeit, wo das Treiben auf den Bühnen ruht, werden Wiederholungen gezeigt.

So sieht die Bühne in der Dreamville-Campsite von Tomorrowland 2023 aus. Foto: Tomorrowland

Livestream-Timetable Mainstage am Freitag, 21. Juli:

16.30 Uhr: Henri PFR

17.30 Uhr: Opening Show

17.35 Uhr: Mattn

18.40 Uhr: Vini Vici

19.40 Uhr: Amelie Lens

20.40 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

21.45 Uhr: Steve Angello

22.50 Uhr: The Chainsmokers

23.50 Uhr: Tiesto

Livestream-Timetable Freedom-Bühne am Freitag, 21. Juli:

16.30 Uhr: Agents of Time (live)

18.00 Uhr: Meduza

19.30 Uhr: Mathame

21.00 Uhr: Kölsch

Hier ist der Livestream zu Tomorrowland 2023 ab Freitag, 16.30 Uhr ebenfalls zu sehen

Livestream-Timetable Mainstage am Samstag, 22. Juli:

16.15 Uhr: Lilly Palmer

17.15 Uhr: Opening Show

17.20 Uhr: Gordo

18.25 Uhr: James Hype

19.25 Uhr: Amber Broos

20.25 Uhr: Alok

21.30 Uhr: Afrojack

22.35 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

23.50 Uhr: Alesso

Livestream-Timetable Freedom-Bühne am Samstag, 22. Juli:

16.30 Uhr: Kevin de Fries

18.00 Uhr: Camelphat

19.30 Uhr: Anyma

21.00 Uhr: Adriatique

22.30 Uhr: Tale Of Us

Angekommen im Tomorrowland - das Festival in Belgien gehört zu den beliebtesten Evenst weltweit. Foto: Tomorrowland

Livestream-Timetable Mainstage am Sonntag, 23. Juli:

16.30 Uhr: Yves Deruyter

17.30 Uhr: Opening Show

17.35 Uhr: Vintage Culture

18.40 Uhr: Nina Kraviz

19.40 Uhr: Da Tweekaz

20.40 Uhr: Timmy Trumpet

21.45 Uhr: Lost Frequencies

22.50 Uhr: Martin Garrix

Livestream-Timetable Freedom-Bühne am Sonntag, 23. Juli:

17.00 Uhr: Keltek

17.30 Uhr: Sound Rush

18.30 Uhr: Brennan Heart

19.30 Uhr: Rebellion & Vertile

20.00 Uhr: Mark with a K and MC Chucky

21.00 Uhr: Angerfist

