Tomorrowland 2021

Boom/Rumst. Große Enttäuschung bei den Tomorrowland-Fans: Die Gemeinden Boom und Rumst wollen den Veranstaltern keine Genehmigung für das Festival erteilen.

Die Nachricht aus den Rathäusern der Gemeinden Boom und Rumst hat den Veranstaltern des weltweit bekannten Festivals Tomorrowland den Boden unter den Füßen weggezogen: Die Kommunen wollen dem Groß-Event im Freizeitpark De Schorre nun doch keine Genehmigung erteilen. Dabei hatte die belgische Regierung erst kürzlich das "Go" für die Planungen des in den Spätsommer verlegten Festivals gegeben. Es sollte sogar die maximale Auslastung von täglich 75.000 Besuchern auf dem weitläufigen Gelände des Freizeitparks ermöglicht werden - ein strenges Hygiene-Konzept bei Einlass nur für vollständig Geimpfte sowie mit negativem PCR-Test habe sich längst in der Abstimmung befunden.

"Das kommt wie ein Vorschlaghammer, sehr hart und unerwartet", heißt es in einem Presse-Statement der Tomorrowland-Organisatoren. Sichtlich geschockt zeigt sich Festival-Sprecherin Debby Wilmsen im Interview mit belgischen Medien: "Nach 15 Jahren intensiver Zusammenarbeit mit den Gemeinden Boom und Rumst fühlt sich das sehr schief an." Speziell nach der konstruktiven Vorbereitung und vielen Diskussionen mit den Behörden sei diese überraschende Wende sehr schade. Das wollen die Organisatoren jetzt erst einmal sacken lassen und über weitere Schritte nachdenken.

Tomorrowland-Veranstalter haben noch ein Fünkchen Hoffnung

Die Option Rechtsweg ist dabei nicht ausgeschlossen, aber noch hat Debby Wilmsen ein Fünkchen Hoffnung, dass sich die Wogen glätten könnten und doch eine Einigung mit den Gemeinden erzielt wird. Bislang haben die Veranstalter auch noch keine Stellungnahme zu der neuen Entwicklung auf ihrer Homepage oder in den sozialen Medien abgegeben.

Das Festival Tomorrowland beeindruckt mit seinem Show-Konzept und ausgefallenen Bühnen. Foto: Tomorrowland

Als Begründung haben die Bürgermeister von Rumst und Boom unter anderem den noch nicht veröffentlichten Ministerialerlass für die Erlaubnis von Veranstaltungen mit bis zu 75.000 Besuchern ab Mitte August genannt. Zudem gebe es nicht genügend Polizeikräfte, die bei einem verschärften Sicherheitskonzept noch zusätzliche Kontrollen durchführen müssten. Weiterhin hätten Gesundheitsexperten von so einer großen Veranstaltung mit Besuchern aus Dutzenden Ländern abgeraten und auch aus der Bevölkerung der Gemeinden habe es Bedenken gegeben, dass so ein lokaler Corona-Hotspot entstehen könne.

Die Mainstage von Tomorrowland bekommt jedes Jahr ein neues Design Foto: Ingmar Kreienbrink

Debby Wilmsen: Riesige Katastrophe für unser Unternehmen"

Gleichwohl sind die Veranstalter davon überzeugt, ein sicheres Festival zu organisieren und dabei die epidemiologische Situation im Auge zu behalten und Konzepte anpassen zu können. Ein zweites Jahr in Folge ohne Tomorrowland sei "eine riesige Katastrophe für unser Unternehmen, aber auch für die 1500 beteiligten Lieferanten, Freiberufler und Tausende von Mitarbeitern", so Debby Wilmsen in einem Interview. Ebenso für die 400.000 Ticketinhaber und alle Menschen, die ein ganzes Jahr lang mit viel Leidenschaft an der Organisation des Festivals arbeiten, hieß es weiter. Falls das Festival erneut ausfallen sollte, werden die Tickets wohl auf die Tomorrowland-Ausgabe 2022 übertragen.

Nach der Absage des Festivals Tomorrowland im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie hatten sich die Veranstalter dazu entschlossen, das Event vom Juli auf das letzte August- und das erste September-Wochenende zu verlegen, um zumindest die Durchführung 2021 noch zu retten. Ein märchenhafter Mix aus Musik, Landschaft und mehr als 15 spektakulären Bühnen hat Tomorrowland zu einem der beliebtesten Festivals der Welt gemacht.

Das Line up besteht aus Stars der DJ-Szene wie Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, sowie Dimitri Vegas & Like Mike. Auch die deutschen Superstars Felix Jaehn, Robin Schulz, Felix Jaehn, Alle Farben, Solomun und Claptone werden regelmäßig gebucht.

