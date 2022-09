Tomorrowland-Doku mit Topic beschreibt den Spirit des Festivals

Tomorrowland-Doku "We Are Tomorrow" mit DJ Topic

Boom. Der deutsche Star-DJ Topic gehört zu den Hauptfiguren einer neuer Dokumentation über das weltweit bekannte Festival Tomorrowland.

Durch die Corona-Pandemie gewann das Festival Tomorrowland 2022 einen besonderen Stellenwert. Nach zwei Jahren Krise mit Lockdown-Einsamkeit und vielen Schicksalsschlägen kamen im Sommer in Belgien wieder 600.000 Festival-Fans aus fast allen Ländern der Erde zusammen, um sich an drei Festival-Wochenenden der Illusion einer heilen Welt hinzugeben und gemeinsam sowie friedlich das Leben zu feiern. Diese besondere Atmosphäre spiegelt jetzt die Doku "We Are Tomorrow" wieder - mit dem deutschen Star-DJ Topic in einer der Hauptrollen.

Für Topic hat sich bei Tomorrowland 2022 ein großer Traum erfüllt. Sieben Jahre zuvor war er mit seiner Freundin Dagi Bee als Besucher bei dem Festival in Belgien. Damals prophezeite sie ihm, dass er eines Tages auf der Mainstage stehen werde: „Das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen", erzählte Topic im Interview mit der Redaktion.

DJ Topic bei seiner Premiere auf der Mainstage von Tomorrowland. Foto: Tomorrowland

Topic: "Tomorrowland-Mainstage die wichtigste Bühne der Welt"

Jetzt gehörte der aus Solingen stammende DJ und Produzent zu den Stars der diesjährigen Ausgabe: "Für mich ist die Tomorrowland-Mainstage die wichtigste Bühne der Welt".

In der Doku schildert Topic nicht nur seinen persönlichen Weg zu Tomorrowland, die Klänge des Songs „Saving Me“ - eine neue Version von Topics Welthit "Breaking Me" - untermalen in dem Film den märchenhaften Spirit von Tomorrowland. Dieser wird neben Topic auch von einer Mutter aus Nairobi, einer Tänzerin und einem Koch anschaulich beschrieben.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

