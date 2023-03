Alpe d'Huez. Fünf Tage läuft der Livestream von "Tomorrowland Winter 2023". Neben Rückblicken gibt es täglich Live-DJ-Sets von der Mainstage mit Star-DJs.

Winter Edition von Tomorrowland steigt in Alpe d'Huez in Frankreich

Über das Skigebiet verteilt wird auf mehreren Bühnen elektronische Musik gespielt

Es gibt einen täglichen Livestream zu Tomorrowland Winter 2023

Das Skigebiet von Alpe d'Huez in den französischen Alpen verwandelt sich in diesen Tagen erneut in eine große Party-Area: Für das Festival "Tomorrowland Winter 2023" wurden erneut mehrere Bühnen in den verschneiten Bergen verteilt, so dass Musik-Fans neben Skifahren und Snowboarden auch tagsüber zu den Beats von internationalen Star-DJs feiern können. An drei Tagen gibt es abends zudem ein Mainstage-Event in dem Ski-Ort.

Timetabe und Line up für Tomorrowland Winter

22.000 Gäste aus Dutzenden Ländern erwartet Tomorrowland in diesen Tagen zu den Musik-Angeboten in Alpe d'Huez. Die höchste Bühne steht 3300 Meter über dem Meeresspiegel.

Wer nicht dabei ist, kann das Festival via Livestream auch von daheim aus verfolgen. Hier gibt es eine Übersicht zu Line up und Live-Timetable für Tomorrowland Winter 2023.

Tomorrowland Winter live: Timetabe und Line up am Mittwoch

19.00 Uhr: Vintage Culture (Frozen Lotus Stage)

19.30 Uhr: Nina Kravitz (Core Stage)

20.00 Uhr: James Hype (Frozen Lotus Stage)

21.00 Uhr: James Hype (Mainstage)

22.00 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano (Mainstage)

23.00 Uhr: Amber Broos (Mainstage)

24.00 Uhr: Axwell (Mainstage)

01.00 Uhr: Martin Garrix (Mainstage)

In den französischen Alpen wurden für Tomorrowland mehrere Bühnen installiert. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland Winter live: Timetabe und Line up am Donnerstag

19.00 Uhr: Like Mike (Frozen Lotus Stage)

19.30 Uhr: Kölsch (Frozen Lotus Stage)

20.00 Uhr: 3 Are Legend (Crystal Garden)

21.00 Uhr: Henri PFR (Mainstage)

22.00 Uhr: John Newman (Mainstage)

23.00 Uhr: Kölsch (Mainstage)

24.00 Uhr: Lost Frequencies (Mainstage)

01.00 Uhr: Steve Aoki (Mainstage)

Mit der Tomorrowland-Fahne auf dem Rücken die Berge von Alpe d'Huez hinab. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland Winter live: Timetabe und Line up am Freitag

19.00 Uhr: Ofenbach (Crystal Garden)

19.30 Uhr: Afrojack (Crystal Garden)

20.00 Uhr: 3 Are Legend (Anna)

20.30 Uhr: Kölsch (Frozen Lotus Stage)

21.00 Uhr: Ofenbach (Mainstage)

22.00 Uhr: Mandy (Mainstage)

23.00 Uhr: W&W und R3HAB (Mainstage)

24.00 Uhr: Amelie Lens (Mainstage)

01.00 Uhr: Dimitri Vegas &Like Mike (Mainstage)

Party im Schnee von Alpe d'Huez: Die Besucher von "Tomorrowland Winter". Foto: Tomorrowland

Showkonzept macht Tomorrowland zu einem weltweit beliebten Festival

Das Winter-Festival in den französischen Alpen ist ein Ableger des regulären Tomorrowland-Events, dass jährlich im Juli in der belgischen Stadt Boom stattfindet. Dabei handelt es sich um ein Show-Konzept-Festival, das sich binnen weniger Jahren zu einem der weltweit beliebtesten Anlaufpunkte für Fans elektronischer Musik entwickelt hat.

Neben dem Line up mit zahlreichen Star-DJs wird das große Festival-Gelände zu einem Musik-Märchenland mit vielen kleinen verspielten Details verwandelt. 2023 wird Tomorrowland in Belgien "die Geschichte von Ascendo" erzählen. Weitere Infos zu dem Festival gibt es auf unserer Tomorrowland-Themenseite.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink / Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tomorrowland