Tomorrowland 2023: Gefangen in der endlosen Sound-Schleife

Boom. Am zweiten Festival-Tag im ausverkauften Tomorrowland gehörten ein Soundvirtuose und ein Urlaubs-Rückkehrer zu den Highlights auf den 14 Bühnen.

In Deutschland wird Boris Brejcha in der elektronischen Musik-Szene geschätzt - darüber hinaus dürfte sein Name allerdings nicht all zu vielen Musik-Fans geläufig sein. Der 41-Jährige produziert zwar Lieder am laufenden Band - aber fernab des Mainstream und Chart-Listen. International - inklusive auf Festivals wie dem Tomorrowland - ist sein Name Synonym für ein Klangerlebnis der ganz besonderen Art.

Sein treibender Sound mit Elementen aus Techno, House mit fein eingestreuten Melodien machen ihn zu einem weltweiten Star der DJ-Szene - speziell weil der Ludwigshafener ausschließlich eigene Tracks spielt. So durfte er am Festival-Samstag von Tomorrowland in Belgien ein dreistündiges DJ-Konzert spielen - eine außergewöhnliche Auszeichnung für den Produzenten.

Tomorrowland 2023: Armin van Buuren begeistert auf der Mainstage

Die Freedom-Halle platzte zeitweilig aus allen Nähten, während Brejcha das Publikum mit endlosen Sound-Schleifen in seinen Bann zog und keine Tanz-Pausen zuließ. Gepaart mit dem visuellen Erlebnis der Freedom-Bühne, die ein gigantischer Video-Screen über die komplette Bühnen-Breite ziert, wurde der Auftritt Brejchas zu einem der Höhepunkte von Tomorrowland 2023.

Nachdem Armin van Buuren das erste Tomorrowland-Wochenende wie auch die deutschen Festivals Parookaville und Airbeat One wegen eines längeren Familien-Urlaubs ausgelassen hatte, wurde seine Performance auf der Mainstage am Samstag mit großer Spannung erwartet - und niemand der mehr als 25.000 Fans im Innenraum und auf den Hängen wurde enttäuscht. Der Niederländer begeisterte das Publikum mit einem Mix aus EDM-Sound und seinem klassischen Trance-Tracks.

Tomorrowland in Belgien besticht durch musikalische Vielfalt

Wer von Armin van Buuren an diesem Wochenende noch nicht genug bekommen hat, kann sich am Sonntagabend auf weitere drei Stunden des Weltstars freuen - diesmal in der Freedom-Halle und mit stärkerer Tendenz Richtung Trance. Das Energie-Level auf der Mainstage steigerten indes am Samstagabend im Anschluss an van Buuren noch einmal die belgischen Brüder Dimitri Vegas & Like Mike sowie Steve Aoki, der mehrere musikalische Gäste wie Kid Curdi während seines Auftritts auf die Bühne holte.

Wie vielfältig das Angebot der elektronischen Musik beim Festival Tomorrowland 2023 ist, zeigt sich nicht nur im Line up der unterschiedlichen Bühnen, sondern auch in der Rezeption des Publikums. Während auf der Mainstage die immer gut gelaunten australischen Zwillinge Nervo und der singende DJ John Newman mit EDM-Sound begeisterten, blieb es im Anschluss bei Tale Of Us trotzdem rappelvoll in der Arena. Das italienische Duo spielte trendigen Melodic Techno, bei dem das Publikum weniger wild durch die Gegend springt, aber durch den treibenden Bass und mitreißenden Melodien kaum still stehen kann.

Martin Garrix soll für würdigen Abschluss im Tomorrowland sorgen

Am Sonntag von Tomorrowland 2023 gehören erneut zahlreiche internationale Stars zum Line up - nach einer Pause im vergangenen Jahr kehrt Don Diablo ins Musik-Märchenreich zurück. Er steht auf der Bühne der Freedom-Halle und gehört zu den Vorreitern des „Future House“-Sounds. In seinen DJ-Sets legt er großen Wert auf eigene Produktionen und Remixe.

Amelie Lens steht derweil bei Techno-Fans ganz hoch im Kurs - die Französin gehört zu weltweit zu den gefragtesten DJanes und ist Gastgeberin einer eigenen Bühne im Tomorrowland. Mit Paul Kalkbrenner gehört auch eine deutsche Techno-Ikone zum Line up. Er tritt allerdings auf der Mainstage auf - direkt vor Martin Garrix, der mit seinem euphorischen Sound wie schon in den letzten Jahren für einen würdigen Abschluss des Festivals Tomorrowland 2023 sorgen dürfte.

