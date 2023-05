Das Festival Tomorrowland in Belgien bietet seinen Gästen spektakuläre Bühnen und ein Line up aus DJ-Stars.

Boom. Beim Festival Tomorrowland in Belgien tritt ein Großteil der DJ-Elite auf - hier sind einige Acts, die die Gäste nicht verpassen sollten.

Während das Line up bei Tomorrowland vor einigen Jahren noch an beiden Festival-Wochenenden relativ identisch war, so gibt es mittlerweile sehr große Unterschiede. Das liegt vor allem daran, dass sich die Gastgeber der Bühnen (bis auf die Mainstage) unterscheiden. Oft sind es Platten-Labels, die für einen Tag ihre Künstlerinnen und Künstler nach Belgien zu dem Festival holen.

Wir haben einen Blick auf das Line up des zweiten Wochenendes von Tomorrowland 2023 geworfen. Hier sind einige Empfehlungen zu DJs und Acts, die die Gäste je nach Musik-Geschmack - auch fernab der Mainstage - nicht verpassen sollten.

Tomorrowland 2023 - das sind die Tipps für den Festival-Freitag

Seit Jahren träumen die Fans des Festivals Tomorrowland von einer Rückkehr der Swedish House Mafia. Vor der Trennung im Jahr 2012 gehörten die Auftritte zu den Höhepunkten des Events im Freizeitpark de Schorre in Boom. Anschließend traten Steve Angello, Axwell und Sebastian Ingrosso nur alleine oder als Duo auf. Auch nach der Reunion gab es noch kein Comeback als SHM in Belgien. Aber 2023 müssen die Gäste zumindest den typischen SHM-Sound nicht missen, denn Steve Angello und Sebastian Ingrosso sind als DJ-Duo für die Mainstage angekündigt.

Für Topic ist bei Tomorrowland ein Traum wahr geworden. Foto: Tomorrowland

Eine ganz besondere Beziehung zum Festival Tomorrowland hat der deutsche DJ Topic. Einst war er Gast im Publikum und träumte davon, mal als Künstler auf der Mainstage aufzulegen. Das schaffte der gebürtige Solinger im vergangenen Jahr und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es war unglaublich." Diesmal ist Topic für die Bühne "The Library" gebucht und dürfte dort einige Besucherinnen und Besucher hinziehen.

Das DJ-Duo Mind Against stammt aus dem "Melodic Techno"-Kosmos - eine Musik-Richtung, die seit einiger Zeit immer beliebter wird. Bei Tomorrowland 2023 bekommen sie ihre eigene Bühne - und zwar die Core-Stage, die ein wenig versteckt im Wald liegt und eine besondere Atmosphäre für den Sound der in Berlin lebenden Italiener schafft.

Das Duo Mind Against spielt "Melodic Techno" auf der Bühne Core.

Diese Acts sind Empfehlungen für den Tomorrowland-Samstag

Die Enttäuschung bei den Ticket-Besitzern für das erste Tomorrowland-Wochenende war groß, weil Armin van Buuren nicht zum Line up gehört. Doch die Trance-Ikone hat für den Juli 2023 seinen Familien-Urlaub geplant und kann deshalb auch nicht bei Parookaville in Weeze auftreten. Aber am letzten Juli-Wochenende ist er aus den Ferien zurück und dürfte die Mainstage des Tomorrowland ein weiteres Mal mit seinen Trance- und EDM-Beats zum Beben bringen.

Armin van Buuren (re.) kehrt auf die Mainstage von Tomorrowland zurück - hier mit Radio-Moderator Adam K (links) sowie DJ Hardwell. Foto: Tomorrowland

Gut gelaunt sind die australischen Zwillinge Miriam und Olivia Nervo eigentlich immer. Wie wohl sie sich auf der Mainstage des Festivals Tomorrowland fühlen, zeigt die Begeisterung des EDM-Duos, wenn sie am liebsten jeden einzeln ihrer Fans persönlich begrüßen würden. Wenn Nervo auf der Mainstage stehen, werden sie von einem Meer aus Länder-Fahnen begrüßt: "Das ist unsere Familie", jubeln sie. Wer den Spirit des Tomorrowland spüren möchte, sollte einen Abstecher zu Nervo machen.

Nervo gehören zu den beliebtesten Acts beim Tomorrowland. Foto: Tomorrowland

Der Name Gorgon City steht in den Line ups der großen Festivals selten ganz weit oben - dabei haben sie schon zahlreiche Songs produziert, die in Clubs als auch im Radio erfolgreich laufen. Mit ihrer Mischung aus Deep und Tech House gehöre ihre DJ-Sets zu den besten in der Musik-Richtung.

Lesen Sie auch: Tomorrowland Line up - Empfehlungen für das erste Wochenende

Tomorrowland 2023: Martin Garrix könnte den Sonntag krönen

Don Diablo kehrt ins Tomorrowland zurück. Nach einer Pause im vergangenen Jahr gehört er wieder zum Line up des Festivals. Diesmal wird er am Sonntag auf der Bühne der Freedom-Halle stehen. Don Diablo gehört zu den Vorreitern des "Future House"-Sounds, der großen Wert auf eigene Produktionen und Remixe in seinen DJ-Sets legt.

Die Bühne Core liegt etwas versteckt im Wald von Tomorrowland. Foto: Tomorrowland

Bei Techno-Fans steht Amelie Lens seit Jahren ganz hoch im Kurs. Neben Charlotte de Witte, die bei Tomorrowland 2023 diesmal nicht dabe ist, gehört die Französin zu den gefragtesten Acts der Musik-Richtung. Mit ihrem Label Exhale ist Amelie Lens gleichzeitig Gastgeberin auf einer Tomorrowland-Bühne am Festival-Sonntag.

Amelie Lens gehört zu den gefragtesten Techno-Acts. Foto: Tomorrowland

Noch gibt es keinen Timetable für Tomorrowland 2023 - aber ein ganz heißer Kandidat für das Festival-Closing dürfte Martin Garrix sein, der zumindest für die Mainstage an dem Sonntag vorgesehen ist. Mehrfach hat der Niederländer schon für einen würdigen Festival-Abschluss mit Gänsehaut-Momenten durch seinen euphorischen Sound gesorgt. Im Jahr 2022 landete Martin Garrix übrigens auf Platz 1 bei der Leser-Wahl der DJ Mag Top 100.

Weitere Infos und Texte zu dem Festival Tomorrowland finden Sie auf unserer Themenseite.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

