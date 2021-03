Tomorrowland 2021 - Festival weicht auf August und September aus

Boom. Das Festival Tomorrowland wird in den Spätsommer verlegt. Belgiens Regierung gewährt einen Zuschuss von 1,8 Millionen als Planungssicherheit.

Noch können die Ticket-Besitzer für das ausverkaufte Tomorrowland-Festival auf das Jahr 2021 hoffen: Im Gegensatz zu vielen anderen großen Festivals wie Rock am Ring oder Hurricane wurde international bekannte Event nicht abgesagt. Da die Chancen auf ein Festival am ursprünglich geplanten Doppel-Wochenende im Juli durch Covid-19-Pandemie verschwindend gering sind, haben sich die Veranstalter zu einer Verlegung in den Spätsommer entschlossen. Neue Termine für Tomorrlowland 2021 sind der 27. bis 29. August sowie der 3. bis 5. September.

Rettungsschirm für Tomorrowland durch belgische Regierung

Kürzlich erst bestätigte Festival-Sprecherin Debby Wilmsen gegenüber der belgischen Zeitung HLN, dass eine Verlegung von Tomorrowland geprüft werde. Derzeit würden zahlreiche Gespräche mit den lokalen Behörden und der belgischen Regierung, aber auch mit Künstlern, Partnern, Lieferanten und Hotels geführt. Im Mai soll es detaillierte Infos zu den Bestimmungen für das Festival geben.

Mit dem Beginn der konkreten Planungen, entstehen bei einem Festival-Veranstalter automatisch Kosten. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Belgien einen finanziellen Rettungsschirm für Großveranstalter, mit dem die Vorbereitungen bezahlt werden. „Wir geben den maximalen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro“, sagte jetzt die flämische Wirtschaftsministerin Hilde Crevits laut der belgischen Zeitung Nieuwsblad. Falls das Festival Tomorrowland 2021 nicht stattfinden kann, müssen die Organisatoren das Geld nicht zurückzahlen.

Tomorrowland gehört zu den beliebtesten Festivals der Welt

Tomorrowland gehört zu den beliebtesten EDM-Festivals der Welt: Seit Jahren versuchen Millionen Fans eines der begehrten Tickets für das musikalische Märchenland im Freizeitpark De Schorre in Boom nahe Antwerpen zu bekommen. Doch die Tickets der täglich knapp 70.000 Besucher an den zwei Festival-Wochenenden sind stets binnen Minuten vergeben.

Die Fans des Festivals Tomorrowland können noch auf 2021 hoffen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Das Line up von Tomorrowland ist stets gespickt mit den weltweit besten DJs wie David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike. Aber auch die deutschen Stars wie Robin Schulz, Felix Jaehn, Alle Farben und Paul Kalkbrenner gehören zu den Stammgästen des Festivals. Die letztjährige Ausgabe von Tomorrowland in Belgien sowie zwei Winter-Editionen in Frankreich mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen boten die Veranstalter Digital-Festivals in einer spektakulären 3D-Welt.

Das Festival Parookaville prüft Verlegung in den September

In den September ist übrigens bereits der World Club Dome gewandert. Das Festival in und rum das Frankfurter Stadion wurde von Juni auf das erste September-Wochenende verlegt und findet damit gleichzeitig mit Tomorrowland statt. Den gleichen Monat aber etwas später haben auch die Planer des Weezer Festivals Parookaville ins Visier genommen. Da der ursprüngliche Termin im Juli (parallel zu Tomorrowland) mittlerweile sehr unwahrscheinlich sei, werde derzeit ebenfalls eine Verschiebung in den September geprüft, wie Parookaville-Mitorganisator Bernd Dicks im ausführlichen Interview mit der Redaktion erläuterte.