Termin für Tomorrowland 2024 – Winter-Aftermovie ist online

Alpe d'Huez. Der Aftermovie der Winter-Edition zeigt emotionale Bilder aus Alpe d'Huez. Die Veranstalter haben den Termin für Tomorrowland 2024 verkündet.

Mit Ski oder Snowboard zur Party: Bei der dritten Winter-Ausgabe des Festivals Tomorrowland in den französischen Alpen wurden Sport und Musik vereint. Im Ski-Gebiet von Alpe d'Huez standen in einer Höhe von 2000 bis 3300 Metern Höhe mehrere Bühnen, auf denen eine Woche lang zahlreiche Stars der DJ-Szene wie Lost Frequencies, Martin Garrix, Steve Angello, Axwell, Dimitri Vegas & Like Mike und Afrojack auftraten.

An mehreren Abenden fand die Party ihren Höhepunkt in einer großen Halle, die mit spektakulären Licht- und Show-Effekten das Publikum begeisterten. Rund 22.000 Gäste aus zahlreichen Ländern nahmen an dem Festival teil. Der jetzt veröffentlichte Aftermovie blickt noch einmal auf das Event zurück.

Hoch oben in den französischen Alpen standen die Bühne für die Winter-Ausgabe des Festivals Tomorrowland. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2024 findet erneut in Alpe d'Huez statt

Der Termin für Tomorrowland 2024 steht bei der nächsten Winter-Ausgabe bereits fest. Vom 16. bis 23. März feiern die Fans der elektronischen Musik erneut in Alpe d'Huez.

Als nächstes steht für die Veranstalter die reguläre Sommer-Ausgabe an den letzten zwei Juli-Wochenenden auf dem Programm. Tickets für Tomorrowland 2023 in dem Ort Boom in Belgien sind bereits ausverkauft. Das Line up versammelt wieder zahlreiche Stars der Musik-Szene.

Die Mainstage von Tomorrowland in Alpe d'Huez. Foto: Tomorrowland

Weitere Informationen zu dem Festival Tomorrowland finden Sie gesammelt auf unserer Themenseite.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink / Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tomorrowland