San Hejmo 2023: Diese Attraktionen warten abseits der Bühnen

San Hejmo 2023: Ein echter Hingucker ist as in Wolle eingestricktes Tipi.

Kunst und Musik stehen bei San Hejmo im Fokus, aber es gibt auch weitere Besonderheiten. Welche das sind und was sonst für Kuriositäten warten.

San Hejmo 2023: Neben den Bühnen und Kunstwerken gibt es weitere Attraktionen zu entdecken.

Darunter sind kunstvolle blaue Schafe und Bungee-Jumping.

Was Sie über die Attraktionen bei San Hejmo 2023 wissen müssen.

Bei San Hejmo 2023 in Weeze freuen sich die Besucherinnen und Besucher auf "Urban Art" und große Musiker, wie Apache 207, Cro oder Alle Farben. An zwei Festival-Tagen stehen diese Aspekte zwar im Vordergrund, doch gibt es abseits davon auch weitere Attraktionen zu entdecken. Eine Auswahl.

Viele Attraktionen bei San Hejmo 2023 setzen auf Höhe

Aufgrund der schieren Größe fällt direkt das Riesenrad ins Auge. Es steht nicht unweit des Eingangstors, etwa im Zentrum des Geländes. Von hier aus bietet sich den Besucherinnen und Besuchern ein Blick über das gesamte Festivalgelände und den Flughafen in Weeze. Gerade während der untergehenden Sonne lassen sich die Bühnen, vor allem die Mainstage, aus luftiger Höhe erleben.

Foto: Gesa Born

Das Thema Höhe spielt auch beim Bungee-Jumping eine große Rolle. Auf dem Gelände gibt es nämlich einen Kran, an dem sich Interessierte an ein Bungee-Seil anbinden, auf etwa 60 Meter Höhe bringen lassen und sich dann herunterstürzen können. Das geht nicht nur allein, sondern bei Tandemsprüngen auch zu Zweit. Alle Besucherinnen und Besucher, die zwischen den Auftritten von Tokio Hotel, Apache 207 und Co. nach einem Adrenalinkick suchen, werden ihn hier finden.

Nicht ganz so hoch hinaus geht es beim benachbarten Sprungturm. Wer will, kann sich mit einer Hebebühne auf zehn Meter hochfahren lassen und anschließend auf ein großes Luftkissen springen. Ganz ähnlich wie im Schwimmbad, nur eben ohne Wasser. Für den Sprungturm wird ein Token fällig.

Wieder etwas actiongeladener ist die Attraktion "The Beast", direkt am San-Hejmo-Eingang. Das Kirmes-Karussell schwingt einen rasant durch die Luft und bringt, so wie auch das Bungee-Jumping, das Herz nochmal so richtig zum schlagen.

Den Schilderwald bei San Hejmo 2023 können die Besucher mit eigenen Schildern erweitern. Foto: Gesa Born

San Hejmo 2023: Blaue Schafe und selbstgemachte Schilder

Doch neben den klassischen Attraktionen warten auch echte Kuriositäten. Eine davon ist die Schar an blauen Kunst-Schafen, die im kleinen "Stadtgarten" im Zentrum des Geländes herumstehen und sich auch frei nach Laune hin und her tragen lassen. Die Schafe sind aber mehr als nur reines Dekoelement, denn sie lohnen sich auch als lustiges Fotomotiv.

Am selben Ort wie die Schafe, sind gestrickte Kunstwerke zu finden. Einige Tische, Stühle und weitere Gegenstände wurde extra für San Hejmo 2023 vollkommen in bunten Strick gehüllt und gliedern sich in das grundsätzliche San-Hejmo-Thema und den großen Kunstwerken ein. Dazu kommt ein großes Tipi, dass von oben bis unten in gestrickte Wolle gehüllt ist.

Bei San Hejmo können die Besucherinnen und Besucher aber nicht nur die zum Teil internationale Kunstbestaunen, sondern auch selbst kreativ werden. Wer möchte, kann selber mit Acrylfarbe seinen Herkunftsort auf ein Holzbrett malen und in den "Schilderwald" hängen. Die Auswahl reicht von echten Städte und Dörfern, bis hin zur Zauberschule "Hogwarts" aus der Harry-Potter-Welt.

