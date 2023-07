Steve Aoki: "Parookaville muss ich spielen - das ist Gesetz"

Weeze. Steve Aoki begeistert in Weeze nicht nur als DJ: Er verkauft Pizzen, wirft Torten und "wenn es mal einen Aoki-Drink gibt, dann bei Parookaville."

Seit der Premiere von Parookaville gehört Steve Aoki zum Line up des Festivals in Weeze - die Auftritte des US-Amerikaners sind stets ein Spektakel. Diesmal hat sich der DJ allerdings etwas Besonderes einfallen lassen: Mitorganisator Bernd Dicks wurde am Festival-Freitag 41 Jahre alt. Und Steve Aoki machte dem Weezer spezielles Geschenk und warf ihm eine Torte mitten ins Gesicht.

Wie es sich anfühlt einen Torten-Volltreffer zu landen, weshalb Parookaville für den DJ eine Familienangelegenheit ist und über seine anstehende Reise zum Mond, sprach Steve Aoki mit der Redaktion vor seinem Auftritt bei Parookaville 2023.

Weißt du, dass du eine ganz wichtige Rolle bei der Gründung von Parookaville gespielt hast? Du warst 2015 der erste Top-Star, der für das Line up gebucht wurde…

Steve Aoki: „Echt? Wow! Das war mir gar nicht mehr bewusst…“

Damit hast du einen Grundstein bei der Entstehung von Parookaville gelegt – was bedeutet dir das?

Steve Aoki (lacht): „Ich liebe es, der erste gewesen zu sein. Das ist was ganz Besonderes für mich!“

Seitdem kommst du jedes Jahr nach Parookaville – was gefällt dir hier?

Steve Aoki: „Das ist wie eine Familien-Verpflichtung für mich – ich muss einfach hier spielen. Wenn ich nicht auftrete, würde es mir das Herz brechen. Das ist einfach Gesetz. Es gibt ein paar Shows, die ich jedes Jahr einfach spielen muss. Und Parookaville gehört zu den Top 5.“

Lesen Sie auch: Parookaville: Fazit mit Kritik, Anekdoten und Pläne für 2024

Was sagst du zu dem Publikum von Parookaville?

Steve Aoki: „Das ist unglaublich! Ich liebe das deutsche Publikum – es gehört zu den besten auf der Welt. Ich kann mich noch gut an die kleine Bühne damals mit diesem epischen und verrückten Publikum erinnern. Und jetzt kommen hier jeden Tag 75.000 Fans hin.“

Hättest du gedacht, dass Parookaville eines Tages so groß werden würde?

Steve Aoki: „Es ist jedes Mal gewachsen. Das Festival ist so erfolgreich, weil es eine Welt voller Erlebnisse für die Besucher kreiert. Das macht es so einzigartig.“

Deine Fans freuen sich schon darauf, wenn du wieder Kuchen wirfst - wie fühlt es sich an, wenn du jemandem perfekt ins Gesicht schlägst?

Steve Aoki: „Es ist wunderschön, wenn man einen Volltreffer landet - das Gefühl wird niemals alt."

Hat dir schon einmal jemand einen Kuchen ins Gesicht geworfen?

Steve Aoki: „Natürlich – Dimitri Vegas & Like Mike haben es gemacht. Auch von Showtek und Vin Diesel bekam ich schon einen Kuchen ins Gesicht.“

Du bist Kuchen-Experte, hast hier bei Parookaville seit Jahren deinen eigenen Pizza-Shop Pizzaoki – wann wird es das spezielle Aoki-Getränk geben?

Steve Aoki: „Ah, ich verstehe…, wenn ich was mit einem Getränk mache, wird es in Deutschland auf jeden Fall bei Parookaville sein.“

Lesen Sie auch weitere Texte zum Festival Parookaville:

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa wird dich bei seiner Weltraumreise um den Mond mitnehmen – ist das ein Traum von dir?

Steve Aoki: „Davon habe ich schon als Kind geträumt. Ich wollte immer Astronaut werden. Bis zu der Reise ist es aber noch ein langer Weg, weil ich noch Astronauten-Training machen muss und auch das Datum noch nicht feststeht.“

Gibt es etwas, was du unbedingt auf dem Flug zum Mond machen möchtest?

Steve Aoki: „Ich möchte während des gesamten Trips Musik machen, und werde dazu viel Equipment mitbringen. Ich liebe es Künstler sein - und auf der dunklen Seite des Mondes möchte ich ein DJ sein.“

Lesen Sie auch weitere Texte zum Festival Parookaville:

So feiern die Festival-Fans beim "Parookaville 2023" So feiern die Festival-Fans beim "Parookaville 2023"

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville