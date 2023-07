Weeze. Vor seinem Parookaville-Auftritt spricht Paul van Dyk über seine Leidenschaft zur Musik, sein Leben als Schmerzpatient und seine Zukunftspläne.

Paul van Dyk gehört als DJ als auch als Musik-Produzent seit 30 Jahren zu dem Besten, was die Trance-Szene zu bieten hat. In dieser Zeit hat sich viel in der Branche verändert. War es früher das Club-Leben mit der jährlichen Mayday als großes Ausnahme-Event, das die Musik-Szene bestimmt hat, so erfreuen sich heute immer mehr Show-Konzept-Festivals wie Parookaville und Tomorrowland großer Beliebtheit. Im Interview mit der Redaktion spricht Paul van Dyk vor seinem Parookaville-Auftritt über diese Entwicklung, was ihm Musik bedeutet und mit wieviel Kreativität er auf der Bühne live agiert. Er redet aber auch über seinen schlimmen Unfall im Jahr 2016, sein Leben als Schmerzpatient und seine Zukunftspläne.

Was denkst du über Show-Konzept-Festivals wie Parookaville?

Paul van Dyk: „Ich bin ja selbst sehr musik-fokussiert. Deshalb finde ich, dass es bei Festivals mit einem sehr großen Lifestyle-Element trotzdem darum gehen sollte, dass die Künstler eine Verantwortung haben, qualitativ ein akzeptables Level abzuliefern. Wenn ich wie hier gerade Africa von Toto höre und im Anschluss Celine Dion, dann gehört das nicht unbedingt in das musikalische Spektrum, was ich mir bei einem Festival der modernen Art wie Parookaville vorstelle. Aber es gibt viele Leute, die das mögen, und ich bin nicht derjenige, der das zu beurteilen hat. Ich mache etwas anderes und darauf freue ich mir hier bei Parookaville.“

Was denkst du über die jüngere Generation an DJs?

Paul van Dyk: „Um eine langfristige Karriere zu haben, muss man das, was man macht, aus dem richtigen Grund machen – sonst gehst du baden. Es gibt ganz viele Momente, die sind psychologisch und physiologisch belastend und nicht einfach wegzustecken. Leider gibt es ja einige, auch traurige bekannte Beispiele, wo Leute mit dem Druck nicht umgehen konnten. Wenn Du diese Passion hast und diesen Job machst, muss es immer um die Musik gehen. Mal bist du oben, mal unten – mal verdienst du viel Geld, mal wenig. Das gehört zu einer Karriere dazu, wobei ich das Glück hatte, dass es bei mir durch die Bank weg ganz gut funktioniert hat. Viele der jüngeren Kollegen haben ihr Produktionsteam, ihr Marketing-Team, ihr PR-Team, ihr Licht-Team – und das ist alles viel wichtiger als die Musik, die sie spielen. Für mich als Musiker ist das nicht unbedingt das Ziel.“

Was ist dein Ziel?

Paul van Dyk: „Musik! Ich hab‘ eine Idee davon, wie elektronische Musik klingen soll, welchen Drive sie haben muss, um mich zu kicken. Das versuche ich zu vermitteln. Natürlich kann es sein, dass ich dann Lieder spiele, die erst in drei, vier Jahren als Sound im Mainstream ankommen. Das habe ich in den letzten 30 Jahren meiner Karriere immer wieder erlebt. Das sieht man ja schon an der Art und Weise, wie ich meine Musik darbiete.“

Was machst du anders als andere Künstler?

Paul van Dyk: „Ich habe keine CD-Player mit einem USB-Stick, sondern ein Produktions-Set mit Computer dabei. So kann ich alles in irgendeiner Art und Weise vermischen, anders rüberbringen und eine Dynamik erzeugen, die nur in diesem einen Moment genauso ist. Das ist es, was es für mich spannend macht. Und das zu vermitteln ist mein Ziel.“

Welche Optionen bietet dir diese Technik auf der Bühne?

Paul van Dyk: „Ich könnte deinen Lieblings Track spielen – aber völlig anders und zwar genauso, dass er perfekt zu dem Moment im DJ-Set passt. Ich nutze zum Beispiel keine fertigen Stereo-Files, das sind bei mir alles Produktions-Files, auf die ich zugreife. So kann ich ein Break im Lied einfach 24 Takte länger machen und die Drums einfach weglassen, weil es gerade zu der Atmosphäre passt – und erst dann knalle ich den Bass wieder dazu. So kann ich von nichts einen Track aufbauen, eine Baseline spielen, Loops hinzufügen, Strings darauf spielen und dann eine Melodie hinzufügen. Das gepaart mit den Möglichkeiten des DJings ist natürlich sehr interaktiv.“

Wenn man dir zuhört, merkt man, wie viel Spaß es dir macht, auf der Bühne live Musik zu kreieren…

Paul van Dyk: „Ja, das war bei mir schon immer so. Wenn es um elektronische Musik geht, bin ich wirklich ein Freak. Es war mir immer wichtig, elektronische Musik so gut wie es immer geht zu präsentieren. Da gehört für mich nicht nur eine gute Anlage, sondern auch die Darbietungsform dazu. USB-Stick rein und dann macht das Programm den Rest – das ist mir nicht genug.“

Du hast sowieso ein anderes Werte-Empfinden für Musik und dir als Jugendlicher das Geld für jede einzelne Platte zusammengespart…

Paul van Dyk: „Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter im Osten groß geworden. Wir hatten nichts, als die Mauer fiel. Und dann stand ich wirklich vor der Frage: Kaufe ich mir was zu trinken, kaufe ich mir was zu essen oder beides nicht und dafür irgendwann die Platte am Ende der Woche. Dadurch gewinnt man eine andere Wertschätzung für die Musik und für die Person dahinter, die sie geschaffen hat. Für mich ist Musik nicht ein Nebenbei-Wegwerf-Produkt, das nach einer Woche aus der Spotify-Liste gelöscht wird.“

Du bist 2016 bei einem Auftritt in Utrecht bei dem Event „A State Of Trance“ in ein Loch auf der Bühne gestürzt und hast dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie einen zweifachen Bruch der Wirbelsäule erlitten. Es war ein langer, beschwerlicher Weg, bis du wieder auf der Bühne stehen konntest, genießt du deine Auftritte seitdem noch mehr und intensiver als früher?

Paul van Dyk: „Nein, es sind viel mehr die Momente noch am Leben zu sein. Da gehören Auftritte dazu, aber genauso wichtig ist es, im Park spazieren zu gehen oder im Supermarkt einzukaufen. Das ging ja lange Zeit nicht mehr – ich saß im Rollstuhl und war nicht sicher, ob irgendwas eines Tages wieder funktionieren würde. Mit viel Glück und Engagement sowie Unterstützung von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern – ganz klar auch meiner Familie und ganz besonders meiner Frau bin ich so weit zurück ins Leben gekommen, dass ich mich wieder dem widmen kann, was mich mein Leben lang antreibt: Musik machen.“

Wie geht es dir mittlerweile gesundheitlich?

Paul van Dyk: „Nach so einem Unfall wird man nie 100 Prozent wieder fit. Ich bin ein typischer Schmerzpatient und habe ein permanentes Schmerz-Grundlevel. Aber das Gute am Gehirn ist, dass es sowas immer weiter in den Hintergrund drängt. Wenn ich irgendwo sitze und mir ist langweilig, dann bemerke ich es schon. Wenn ich beschäftigt bin, dann ist nicht so prominent. Aber es wird immer permanent bleiben.“

Im Nachgang zu dem Unfall hat es einen Gerichtsprozess gegeben, bei dem dir Schadensersatz zugesprochen wurde. Hattest Du denn nach der Veranstaltung persönlich Kontakt zu den Organisatoren?

Paul van Dyk: „Nein. Die haben das leider bis heute nicht für nötig gehalten. Das zeigt leider auch, was für Charaktere dahinterstecken. Wenn man dann auch noch klagen muss, weil die die Versicherung blockieren, damit die Krankenhaus-Kosten übernommen werden, dann ist das schon perfide und ekelhaft.“

Blicken wir in die Zukunft: Du hast ein neues spannendes Projekt namens Venture X, das jetzt in den USA Premiere hatte und am 16. Dezember im Kesselhaus der Kulturbrauerei in Berlin stattfindet – worum geht es dabei?

Paul van Dyk: „Hier geht es ein Stück weit darum, wie ich musikalisch soziologisiert bin. Es ist ein ganz modernes Herangehen an den philosophischen Ursprung von elektronischer Musik – nämlich einfach auf den Punkt. Dadurch hat es natürlich noch wesentlich prägnantere und auch sehr technoide Elemente. Es funktioniert wunderbar. Die Leute sind unglaublich begeistert, wenn sie diese Reise mitgehen. Ganz viel von dem, was ich da spiele, gibt es durch den Einsatz meines Equipments gar nicht beziehungsweise es entsteht genau in diesem Moment live.“

Das ist ja wie ein Konzert mit ausschließlich deiner Musik, die du während deines Auftritts kreierst. Hättest du früher gedacht, dass du dazu eines Tages fähig sein würdest?

Paul van Dyk: „Gut, heute hat man auch die technologischen Möglichkeiten dazu, dass man relativ autark agieren kann. Ich habe zu meinem „In Between“-Album schon eine komplette Tour mit Band gemacht. Zudem wird im November in den USA ebenfalls ein neues Konzept mit Band Premiere haben. Musik machen ist eine der geilsten Sachen auf der Welt - noch geiler ist dies aber mit Freunden. Deshalb freue ich mich auch schon darauf.“

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

