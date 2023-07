Parookaville: Mega-Abriss bei TikTok-Star mit "Friesenjung"

Weeze. Drei Tage haben 225.000 Musik-Fans auf dem Parookaville in Weeze gefeiert. Am Sonntag gab es nochmal ein Highlight - mit TikTok-Star Ski Aggu.

Bereits zum siebten Mal hat am Wochenende das Parookaville am Flughafen Weeze stattgefunden.

Auf zehn verschiedenen Bühnen haben die Top-Acts 75.000 Besucherinnen und Besucher täglich zum Tanzen gebracht.

TikTok-Star "Ski Aggu" veranstaltete am Sonntag auf der "Bill's Factory" eine Mega-Party mit seinem Hit "Friesenjung".

Wer derzeit durch TikTok scrollt, wird um diesen Song nicht drumherum kommen: "Friesenjung" von Rapper Ski Aggu, Otto und Joost aus den Niederlanden. Ski Aggus Markenzeichen: Skibrille und Vokuhila. Und genau in diesem Aufzug tanzte er am Sonntagnachmittag auf der "Bill's Factory"-Bühne auf dem Parookaville 2023 und riss am letzten Tag des Festivals nochmal eine Mega-Party ab.

Gleich drei Mal spielte der 25-Jährige seinen Mega-Hit, er wollte gar nicht mehr aufhören und die riesige Menge vor der Bühne tanzte in wilden Moshpits. Die Ekstase - bei der Otto selbst wegen seines 75. Geburtstags nicht dabei sein konnte - war nochmal ein echtes Highlight am letzten Festival-Tag.

Parookaville 2023: Drei Tage lang herrschte in Weeze richtig gute Stimmung. Foto: André Hirtz/FUNKE Foto Services

Parookaville: Regen trübte die Stimmung nicht

Für viele ist das Parookaville in Weeze das Highlight im Kalender, auf das sie das ganze Jahr über hinfiebern. Am Wochenende rief Gründervater „Bill Parooka“ seine „Citizens“ bereits zum siebten Mal zum Flughafengelände– und 225.000 Musik-Fans folgten seinem Ruf.

Doch ein bisschen tapfer mussten die Festival-Besucher zwischendurch schon sein, denn am Samstagabend bestätigten sich die Sorgen, die sich seit einigen Tagen beim Blick in die Wetter-Apps schon angedeutet hatten: Es regnete. Schnell wurden bunte Capes und Regen-Ponchos übergezogen und die Party konnte weitergehen. „Wir sind froh, dass es nur Regen war und kein Unwetter“, resümierte Parookaville-Gründer und Veranstalter Bernd Dicks am Sonntagmittag im Gespräch mit der Redaktion. Auch am Sonntag gab es einige Regenschauer - was der Stimmung aber keinen Abbruch tat.

Parookaville: Vom Regen ließen sich die Festival-Fans nicht unterkriegen, sie packten einfach ihre Regenponchos aus. Foto: André Hirtz/FUNKE Foto Services

Parookaville war bisher immer ausverkauft

Und die, die trotz Nässe wacker durchhielten, wurden belohnt: Die traditionelle Ceremony mit dem Feuerwerk am Samstagabend war sicherlich eines der Highlights in diesem Jahr. Schon davor sorgte der Dortmunder DJ Maurice Lessing mit seiner Version von „In The Air Tonight“ von Phil Collins für Gänsehaut.

Bisher waren alles Ausgaben von Parookaville restlos ausverkauft. Das rührt den Veranstalter, der auch nach sieben Jahren seine Nervosität noch nicht ganz ablegen kann. „Ich schaue hier in so viele glückliche Gesichter“, sagt Bernd Dicks. „Wir planen das ganze Jahr über, ich habe schlaflose Nächte bevor es losgeht. Diese Arbeit zahlt sich aus.“

Das Parookaville 2023 in Weeze: Jeden Tag feierten 75.000 Musik-Fans auf dem Gelände. Foto: Lars Heidrich/FUNKE Foto Services

Topic über Parookaville: "Das beste Festival"

Wie besonders dieses Festival ist, das mittlerweile zu den größten in Deutschland gehört, das war auch dem erfolgreichen DJ Felix Jaehn bei seinem Auftritt auf der Mainstage am Samstagabend anzumerken. „Ich konnte zwei Tage nicht richtig schlafen und war aufgeregt“, schrie er in die riesige Menschenmenge, die sich vor der neugestalteten 160 Meter breiten Bühne versammelt hatte.

Auch der niederländische DJ Hardwell, der die Stimmung auf der Mainstage am Samstagabend zum Siedepunkt brachte, geriet ins Schwärmen: „Hier habe ich meine größte Fan-Base in Europa.“ DJ Topic ging sogar noch einen Schritt weiter. „Für mich ist das Parookaville in Deutschland das beste Festival“, sagte der Solinger im Gespräch mit der Redaktion. „Hier wird so viel Liebe ins Detail gesteckt, das ist schon krass.“

Eines der Highlights beim Parookaville 2023: Felix Jaehn mit Katja Krasavice auf der Mainstage. Foto: André Hirtz/FUNKE Foto Services

Parookaville: "Stadt der Träume" erwacht zum Leben

Diese Liebe zum Detail begegnet den „Citizens“, wie die Parookaville-Gäste genannt werden, beim Gang über das Gelände an jeder Ecke. Nicht nur die Bühnen sind unfassbar detailliert und besonders gestaltet, jedes Schild, jeder Getränkestand, jede Attraktivität passt perfekt ins optische Bild.

Die „Stadt der Träume“ basiert auf den Plänen des fiktiven Gründervaters „Bill Parooka“. Der Name „Parookaville“ basiert tatsächlich auf dem Indie-Film „Palookaville“ und dem Album von Fatboy Slim. Die Stadt wird jedes Jahr nach den Vorstellungen von Bill Parooka neu aufgebaut – so erzählt es zumindest die Legende. Um dem Gründervater zu huldigen, gibt es auch eine Statue auf dem Gelände. Elemente wie ein Gefängnis, mehrere Banken oder ein Post-Büro erwecken Parookaville zum Leben. In der Kirche gab sich in diesem Jahr ein Paar symbolisch das Ja-Wort, das sich vor einigen Jahren auf dem Festival kennengelernt hatte.

Parookaville 2023: Keine größeren Zwischenfälle

Fans kamen beim diesjährigen Line-Up voll auf ihre Kosten: Alle Farben, W&W, Felix Jaehn, Lost Identity, Hardwell, The Chainsmokers und viele mehr - zahlreiche hochkarätige Stars und DJs heizten den täglich 75.000 Gästen in Weeze auf zehn Bühnen ordentlich ein.

Parookaville 2023: Auch in diesem Jahr gab es wieder den Jägermeister-Club in 14 Metern Höhe. Foto: André Hirtz/FUNKE Foto Services

Gefeiert wurde ruhig und friedlich und ohne größere Zwischenfälle, teilte der Veranstalter am Sonntag mit. Um die Gedränge-Situation vor der Mainstage aus dem Vorjahr zu vermeiden, seien einige Maßnahmen getroffen worden: Bühnen wurden verlegt und der Zugang vor der Hauptbühne zwischenzeitlich reguliert als es zu voll wurde.

Parookaville 2023: Timmy Trumpet übernimmt Closing Act

Auch abseits der elektronischen Musik gaben sich bekannte Namen der Internet-Szene die Ehre: Neben Ski Aggu war auch Streaming-Star Jens „Knossi“ Knossalla mit dabei - er feierte sogar mit Felix Jaehn auf der Mainstage. Ebenfalls am Start: Steve Aoki, der am Freitagabend traditionell Torten ins Publikum warf. Eine davon landete im Gesicht von Geburtstagskind Bernd Dicks, der an diesem Abend seinen 41. Geburtstag feierte.

Internet-Star "Knossi" feierte gemeinsam mit Felix Jaehn auf der Mainstage. Foto: André Hirtz/FUNKE Foto Services

Für Sonntagabend hatten sich unter anderem noch Afrojack und Kygo angekündigt, bevor Superstar Timmy Trumpet dann das große Finale als Closing-Act übernehmen sollte. Der wird vorher noch per Privat-Jet von einem anderen Festival in Antwerpen eingeflogen und landet direkt in Weeze.

Schon jetzt dürften sich bereits einige Parookaville 2024 rot im Kalender markiert haben - traditionell findet das Festival am dritten Juli-Wochenende statt, der Termin wurde aber noch nicht offiziell bestätigt.

