Parookaville: Comfort-Camp-Paket und VIP-Tickets zu gewinnen

Weeze. Mit 225.000 Gästen wird Parookaville 2022 noch größer. Wir verlosen ein Comfort-Camp-Paket für vier Personen und 2x2 VIP-Tickets für den Sonntag.

Nach zwei Jahren Pause ist Parookaville endlich wieder zurück: Zum sechsten Mal lässt das dreitägige Musikfestival in diesem Jahr das Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Weeze mit Elektro-Sound erbeben.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung vermutlich sogar noch einen Ticken größer: 225.000 Besucherinnen und Besucher werden am gesamten Festival-Wochenende erwartet. "Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr nach der Pandemie voraussichtlich auf einen Besucherrekord zusteuern werden", sagt Bernd Dicks, der mit Norbert Bongers und Georg van Wickeren das kreative Dreigestirn an der Spitze der Ideen-Schmiede für das Festival bildet.

Tickets für Parookaville 2022 zu gewinnen

Vielleicht haben Sie ja Glück bei unserem Gewinnspiel: Wir verlosen bis Mittwochabend (13. Juli) Ticket-Pakete im Gesamtwert von über 3000 Euro für das Festival in Weeze (22. bis 24. Juli). Zu gewinnen gibt es ein Comfort-Camp-Paket für vier Personen in einem Tipi-Zelt mit Feldbetten, Stühlen und Tisch – inklusive vier Tickets fürs ganze Festival-Wochenende sowie zwei Park-Karten. Zudem können Sie 2x2 VIP-Tickets inklusive jeweils einem Park-Ticket für den Sonntag gewinnen.

UPDATE 13. Juli: Die Verlosung ist abgeschlossen - die Gewinner werden zeitnah kontaktiert.

Das Line-up von Parookaville ist gespickt mit Stars der nationalen und internationalen DJ-Szene, darunter Stars wie Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto, Nervo, Amelie Lens, Scooter, Robin Schulz, Alle Farben, Felix Jaehn und Topic. Insgesamt werden rund 300 Künstlerinnen und Künstler vom 22. bis 24. Juli auftreten.

