Parookaville - 43.000 Camper feiern ausgelassene Pre-Party

Weeze. Vor den Toren der fiktiven Stadt Parookaville haben sich die Camper auf der Pre-Party warm getanzt. Um 15 Uhr am Freitag startet das Festival.

Die Tore zur Festivalstadt Parookaville haben sich noch nicht geöffnet, aber die Party ist bereits in vollem Gange. 43.000 von 45.000 Camper sind am Donnerstag nach Weeze gereist, um sich einen Platz auf dem Gelände neben dem Airport Weeze zu sichern. Mit dem Ablauf der Anreise waren die Veranstalter sehr zufrieden. Obwohl der Campingplatz erst um 10 Uhr öffnen sollte, waren die ersten Parookaville-Fans bereits in der Nacht angereist. Da es regnete, wurde der Einlass bereits auf 5 Uhr morgens vorgezogen.

Kaum hatten die Besucher ihre Zelte aufgeschlagen, startete die Party auf dem Campingplatz. Viele hatten ihre eigene Musik-Anlage mitgebracht, so dass an jeder Ecke Bässe wummerten. Dann ging es zum überdimensionalen Penny-Markt, wo sich die Gäste für das Festival-Wochenende eindeckten. Während die einen zum Start gemütlich grillten, starteten andere die ersten Trinkspielchen.

Parookaville 2022: "Endlich wieder Festival-Feeling"

Die Vorfreude auf Parookaville ist riesig: "Endlich wieder Festival-Feeling", jubelte Luisa (25) aus Köln. Zweimal musste das Weezer Event wegen der Corona-Pandemie ausfallen. "Das waren zwei beschissene Jahre, in denen wir für die Tonne geplant haben", bekannte Mitorganisator Bernd Dicks. "Jetzt freuen wir uns mega, dass es endlich losgeht."

Und am Nachmittag ging es auf dem Campingplatz von Parookaville wahrlich richtig los. Dort startete am Penny-Tower die offizielle Pre-Party. Dazu wurde der Zugang zur Desert Valley geöffnet, wo zwei weitere Bühnen auf die Party-Gänger warteten.

Auf der Bühne "Casa Bacardi" traten am Donnerstag unter anderem Phil Fuldner und Hugel auf. Foto: Ingmar Kreienbrink

Festival-Fans ließen sich von Nieselregen nicht die Laune verderben

Am frühen Abend rafften sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger von Parookaville trotz Nieselregens auf und zogen zum Teil ein Regenponcho drüber - nur auf eine Maske zum Schutz vor einer Corona-Infektion wurde verzichtet. Offenbar vertrauen die Besucher darauf, dass die Ansteckungsgefahr "Open Air" nicht so hoch ist. Eng wurde es trotzdem vor den Bühnen.

Als um 20 Uhr Latin-König Hugel, House-Experte David Puentez und EDM-Star Blasterjaxx zeitgleich spielten, erreichte die Stimmung auf der Pre-Party ihren Höhepunkt und die Gäste standen schon einen Tag vor dem großen Festival vor der Wahl, bei wem sie in den Abend tanzen wollten. Als Top-Act folgte das niederländische Duo W&W: Als mehrere tausend Parookaville-Fans Arm in Arm acht Schritte nach links und wiederum acht Schritte nach rechts im Takt der Musik hüpften, gab es kein Halten mehr.

43.000 Camper sind bereits in Parookaville eingetroffen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Nach einigen Stunden Warmtanzen auf der Pre-Party zogen sich die Camper wieder an ihre Zeltplätze zurück. Doch an Schlaf war kaum zu denken. Die privaten Musikanlagen liefen weiter auf Hochtouren.

Parookaville öffnet die Pforten am Freitagnachmittag

Die Tore zur Festivalstadt öffnen sich am Freitag um 15 Uhr. Dann können die Camper den ersehnten Blick auf die Mainstage werfen, in deren Rücken sie in der Desert Valley getanzt hatten. "Bill Parooka Soundsystem lautet das diesjährige Motto", verriet Bernd Dicks. Die Hauptbühne ist 160 Meter breit und 25 Meter hoch. Dort werden am Festival-Wochenende internationale Stars wie Tiesto, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Felix Jaehn und Steve Aoki auftreten.

Es gibt allerdings noch einige weitere Bühnen mit unterschiedlichen, elektronischen Musikrichtungen, aber auch ein Angebot aus ganz anderen Genres: So gehören ebenfalls Querbeat, Kasalla, die 257ers, Alexander Marcus, Electric Callboy und Eko Fresh zum Line up von Parookaville 2022. Rund 300 Künsatlerinnen und Künstler treten bei dem, Festival auf.

Weezer Festival ist erneutr ausverkauft

Zu den 45.000 Campern stoßen von Freitag bis Sonntag jeweils 30.000 Tagesgäste. Das Festival Parookaville ist damit auch bei der sechsten Ausgabe erneut ausverkauft.

