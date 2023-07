Weeze. Beim Festival Parookaville in Weeze treten viele bekannte DJs auf. Wir haben einige Tipps für spannende Acts - auch fernab der Mainstage.

Beim Festival Parookaville gibt es jedes Jahr eine große Headliner-Riege mit nationalen und internationalen Stars im Line up. Insgesamt treten allerdings über 300 Künstlerinnen und Künstlert an dem Wochenende vom 21. bis 23. Juli auf dem Gelände neben dem Airport Weeze auf. Hier sind fünf Tipps der Redaktion, bei welchen DJs sich auch ein Abstecher lohnen könnte - auch fernab der Mainstage.

Guiseppe Ottaviani (Sonntag, Cloud Factory, 20 Uhr) ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Trance-Szene. Mit seiner Neuauflage des Scooter-Klassikers "Hyper Hyper" schuf der Italiener jüngst ein trance-geladenes Meisterwerk. Seine DJ-Sets sind stets voller Energie und überraschender Wendungen.

David Puentez (Donnerstag, Penny Tower, 20 Uhr und Freitag, Bills Factory, 19 Uhr) zählte schon in den letzten Jahren zu den Stimmungs-Tipps bei Parookaville - ob auf dem Penny Tower oder der Mainstage, 2022 wurde der Kölner von den Besucherinnen und Besuchern frenetisch gefeiert. Dieses Jahr steigt er auf die 1Live-Bühne Bill's Factory und kündigte bereits im Interview mit der Redaktion an, dass "es wieder wild wird".

Desert Valley von Parookaville für den DJ mit Flair

Claptone (Samstag, Desert Valley, 23 Uhr) gehört zu den Künstlern, die international noch mehr beachtet werden, als in seinem Heimatland. Auch hierzulande hat der Berliner mit der goldenen venezianischen Maske eine große, treue Fan-Gemeinde. Aber in Südamerika als auch speziell auf Ibiza, wo er seit Jahren im legendären Club Pacha jede Woche seine eigene Masquerade-Party austrägt, hat er einen noch größeren Stellenwert unter den House-Fans. Die Atmosphäre in der Desert Valley von Parookaville wird Claptone sicher viel Flair verleihen. Dort spielt er ein zwei Stunden-Set - genauso lang wie kürzlich beim Duisburger Festival "Luft und Liebe", wo er die lange Spiel-Zeit nutzte, um seinen House-Sound voll zur Entfaltung zu bringen.

Claptone gehört zu den besonderen Tipps aus dem Line up von Parookaville. Foto: Pressebild

Ein richtiger Geheimtipp ist Nicky Romero (Samstag, Mainstage, 19.55 Uhr) schon seit vielen Jahren nicht mehr. Obwohl der Niederländer international ein Star ist, gehört er in Deutschland nicht unbedingt zur Headliner-Riege. Zahlreiche Hits im Progressive-House-Stil hat er in den letzten Jahren produziert - darunter den Kult-Song " I could be the one" mit seinem Freund Avicii. Seine neue Single bewegt sich derweil Richtung Melodic Techno - die Parookaville-Fans dürften gespannt, ob sich auch sein DJ-Set dahingehend verändern könnte.

Kommen wir zuletzt zu einem der Shooting-Stars des letzten Jahres: Mau P (in der Nacht zu Samstag, 2.30 bis 4 Uhr, Desert Valley). Sein Track „Drugs From Amsterdam“ gehörte 2022 zu den meistgespielten Liedern in den Clubs und auf Festivals. Der gebürtige Amerikaner feierte in der Vergangenheit schon Szene-Erfolge unter seinem früheren Künstlernamen Maurice West. Als Mau P spielt er nun groovigen Tech-House - bei Parookaville in der Desert Valley: Wer es bis zum Start des Sets um 2.30 Uhr schafft durchzuhalten, könnte belohnt werden.

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

