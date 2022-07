Vorhersage Parookaville 2022: So wird das Wetter am Festival-Wochenende

Die Menschen in NRW erwartet in den kommenden Tagen eine heftige Hitzewelle. Wie wird das Wetter am Parookaville-Wochenende?

Es wird heiß in NRW. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwartet die Menschen in den kommenden Tagen eine kurze, aber heftige Hitzewelle. Am Montag sollen bereits Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad erreicht werden. Der Dienstag wird der wohl heißeste Tag der Woche: Dann sind Höchsttemperaturen bis 39 Grad möglich, am Niederrhein können lokal auch 40 Grad erreicht werden.

Und am Parookaville-Wochenende? Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes bleibt es am Donnerstag, wenn die ersten Camping-Gäste anreisen, weitestgehend trocken. Anfangs sei es teils wolkig, am Nachmittag häufiger heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Und auch in der Nacht zu Freitag soll es laut DWD nicht regnen. Es sei teils wolkig, teils klar bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad.

Wetter-Vorhersage für das Parookaville-Wochenende

Für den Freitag, Samstag und Sonntag macht der Deutsche Wetterdienst bislang keine konkreten Angaben. Aber die Trendvorhersage zeigt: Es bleibt weitestgehend trocken, warm und sonnig bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad.

Lesen Sie hier: Vorfreude auf Parookaville 2022: „Wir haben so ultra Bock“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville