Parookaville 2022 ist ausverkauft bei täglich 75.000 Gästen

Weeze. Auch die sechste Ausgabe des Festivals Parookaville ist ausverkauft. Mit insgesamt 225.000 Gästen an drei Tagen gibt es einen Besucherrekord.

Die Erfolgsgeschichte des Festivals Parookaville hat bereits vor Beginn eine weitere Episode. Heute verkündeten die Veranstalter, dass auch das Event 2022 ausverkauft ist - so wie bei allen fünf bisherigen Ausgaben. Zudem stellt Parookaville 2022 einen neuen Besucherrekord auf. Von Freitag bis Sonntag werden täglich 75.000 Musik-Fans in der fiktiven Festival-Stadt neben dem Airport Weeze erwartet.

Umgerechnet in die internationale Zählweise sind das 225.000 Besucher, womit Parookaville nicht nur in Deutschland das größte Festival für elektronische Musik ist, sondern auch im internationalen Vergleich eine große Nummer. Das berühmte Show-Festival Tomorrowland in Belgien gibt die Besucherzahl zwar mit 600.000 an - allerdings wird in diesem Monat gleich an drei Wochenenden gefeiert.

40.000 Gäste werden auf dem Campingplatz erwartet

Inoffzieller Start ist bereits am Donnerstag, wenn die Bürgerinnen und Bürger nach Weeze reisen, die vor den Toren der fiktiven Festivastadt ihre Quartier auf dem Campingplatz aufschlagen werden. Rund 40.000 Camper werden insgesamt erwartet. Am Donnerstagnachmittag startet dann die Pre-Party neben dem Campingplatz sowie in der Desert Valley, bevor sich am Freitag die Pforten zur Stadt Parookaville öffnen.

Wer beim Festival nicht dabei ist, kann das Treiben in Parookaville via Livestream verfolgen. Sieben Stunden täglich wird wechselnd von der Mainstage sowie der Bühnen Bill's Factory, Cloud Factory und Time Lab übertragen. Geplant ist unter anderem, dass die DJ-Sets von Stars wie Steve Aoki, Robin Schulz und Armin van Buuren übertragen werden.

Livestream von Parookaville in Kooperation mit TikTok

Neben dem klassischen Livestream via YouTube wird es erstmals bei einem EDM-Festival in Kooperation mit TikTok auch eine Übertragung im 9:16-Hochformat geben. Neben den Übertagungen von der Bühne soll Sängerin und Moderatorin Senta Delliponti Interview und Backstage-Einblicke bieten.

