DJ-Star Alesso über Parookaville: "Ich liebe das Festival"

Weeze. DJ Alesso gehörte 2015 zu den Parookaville-Pionieren. Jetzt kehrte der Schwede zurück. Im Interview spricht er über das Publikum und seine Pläne.

Im Jahr 2015 hatten drei Weezer einen großen Traum: Norbert Bergers, Bernd Dicks und Georg van Wickeren wollten auf dem Gelände neben dem Airport ihr eigenes Showkonzept-Festival mit Tomorrowland als Inspiration auf die Beine stellen. Für die Premiere gelang es ihnen viele Stars der EDM-Szene für das Line up zu gewinnen: Steve Aoki, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike und Alesso. 25.000 Gäste kamen – die Premiere von Parookaville war direkt ausverkauft.

Doch was würde die Musik-Fans erwarten? Die Stimmung war am Eröffnungs-Tag schon gut, als am Abend Alesso die Bühne betrat – im Sonnen-Untergang startete der Schwede ein mitreißendes DJ-Set und plötzlich eskalierte die Stimmung im Publikum: Erstmals war die besondere Atmosphäre von Parookaville zu spüren.

An diesem Wochenende kehrte Alesso nach Parookaville zurück und nahm sich vor seinem Auftritt Zeit für ein Gespräch mit der Redaktion:

Parookaville ist in wenigen Jahren unheimlich gewachsen – was sagst du zur Entwicklung des Festivals?

Alesso: „Es ist immer größer geworden und hat jetzt täglich 75.000 Besucher. Wir arbeiten ja als Künstler zusammen mit den Festivals, um großartige Shows zu kreieren. Wenn sich dann ein Festival so toll entwickelt, macht mich das glücklich und ich hoffe, dass es so weitergeht.“

Alesso: "Das Publikum von Parookaville ist großartig"

Du bekommst sehr viele Booking-Anfragen – warum hast du dich für Parookaville entschieden?

Alesso: „Ich liebe das Festival und habe es mehrfach gespielt. Das letzte Mal war kurz vor der Corona-Pandemie – jetzt freue ich mich sehr auf den Auftritt.“

Erinnerst Du dich noch an das Publikum?

Alesso: „Das war vor vier Jahren großartig – deshalb bin ich ganz gespannt, wie es heute sein wird.“

Du bist ein guter Freund von Martin Garrix und hast beim Ultra Music Festival in Miami einen neuen Song von Euch gespielt. Viele Fans warten seitdem auf die Veröffentlichung. Kannst du verraten, wann es soweit ist?

Alesso: „Martin und ich arbeiten noch immer an dem Song. Wir kommen der finalen Version aber immer näher. Er wird auf jeden Fall veröffentlicht, und wir sind beide schon sehr aufgeregt. Wir lieben es aber schon, den Song in unseren Sets zu spielen.“

Die Fans von Parookaville hatten großen Spaß bei den Auftritten ihrer DJ-Lieblinge. Foto: Lars Heidrich

Wirst du bei Parookaville noch mehr bislang unveröffentlichte Lieder spielen?

Alesso: „Ja, mein Intro ist ein brandneuer Song. Und ich habe auch ein neues Lied der Swedish House Mafia dabei. Das wird fantastisch.“

"Mein Ziel war es immer, mein DJ-Set mit Alesso-Musik zu füllen"

Beobachtest du die Reaktionen bei neuen Liedern?

Alesso: „Auf jeden Fall! Ich möchte bei meinen Auftritten immer eine Verbindung zu den Leuten aufbauen und schaue sehr genau, wie sie auf meine Musik reagieren.“

Du hast schon so viele Lieder und Remixe produziert, dass du bei deinen DJ-Sets fast ausschließlich deine eigene Musik spielen kannst – ganz wie ein Konzert eines Pop-Stars. War das schon immer ein Traum von dir?

Alesso: „Definitiv! Ich komme aus einer Zeit um 2010, wo die DJs in meinem Alter angefangen haben, selbst Musik zu produzieren. Das war das Wichtigste für uns - erst dann kam das DJing. Deshalb habe ich neue Versionen von Songs kreiert und Vocals hinzugefügt. Mein Ziel war es immer, mein DJ-Set mit Alesso-Musik zu füllen, damit die Leute auch ganz gezielt mich sehen wollen.“

Lesen Sie auch weitere Texte zum Festival Parookaville:

Alesso-Lied gehörte zum Sountrack von Batman-Film

Wie viele Kopfhörer brauchst du eigentlich, wenn du auf Tour bist?

Alesso (lacht): „Eine ganze Menge – ich habe die Tendenz sie ins Publikum zu schmeißen, wenn ich einen super Abend habe.“

Dein Lied „Dark“ gehört zu dem Soundtrack des Films Batman… - würdest du gerne noch mehr Filmmusik machen?

Alesso: „Das mit dem Song für Batman war schon ein großer Traum von mir. Ich bin ein großer Fan von Partituren für Filmmusik und würde sehr gerne noch mehr für große Hollywood-Filme machen. Mal sehen, was die Zukunft bringt.“

Wie sehen deine Pläne für die nächsten Monate aus?

Alesso: „Ich möchte viel neue Musik veröffentlichen. Heute ist bereits ein neuer Song von mir mit Paul Newman und dem Titel „Call Your Name“ auf dem Tomorrowland-Label erschienen. Und ich habe eine neue Kollaboration mit einem großartigen Sänger – wer es ist, kann ich noch nicht verraten. Aber ich bin schon sehr aufgeregt deswegen.“

Lesen Sie auch weitere Texte zum Festival Parookaville:

So feiern die Festival-Fans beim "Parookaville 2023" So feiern die Festival-Fans beim "Parookaville 2023"

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville