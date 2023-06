Bestes Festivalwetter und Sonne: NRW hat die Nase vorn

Parookaville zählt zu den größten Musikfestivals in Europa. Fans freuen sich schon auf 2023. Wir haben alle wichtigen Informationen gesammelt.

Essen. Bei welchem Festival können sich Besucher auf Sonne freuen? Das Wetter der zehn größten Events in der Übersicht - mit guten Nachrichten für NRW.

Welches Festival hatte in den vergangenen Jahren das beste Wetter?

Bei welchem Event können Besucherinnen und Besucher nahezu jährlich Sonnenschein einplanen?

Wir haben die Übersicht - mit guten Nachrichten für ein Event in NRW.

Sommer, Sonne, Festival: Für viele Festivalfans in NRW und in Deutschland klingt das nach einer nahezu perfekten Kombination. Doch auf welches Festival trifft diese Formel eigentlich zu? Bei welchem Event können Besucherinnen und Besucher Sonnenschein und blauen Himmel nahezu jährlich einplanen? Und bei welchem Festival sollten Fans lieber einen Regenponcho einstecken?

Nicht jedes Festival konnte in den vergangenen zehn Jahren mit Sonnenschein und blauem Himmel überzeugen - NRW hat die Nase vorn. Foto: Julian Huke Photography

Für wetter.com hat Meteorologe Alexander König untersucht, welches Festival in Deutschland mit gutem Wetter und Sonnenschein punkten konnte. „Gutes Festivalwetter ist subjektiv, wurde für die Untersuchung aber durch folgende Parameter definiert", teilt Wetter.com mit. Untersucht wurden die Festivaltage der nach Wetter.com-Angaben zehn größten Festivals in den vergangenen zehn Jahren:

Gutes Festivalwetter: Die Parameter

Warm (23-29 Grad Celsius)

Sonnig (> 7 Std. Sonne)

Trocken (0-0,2 l Regen)

Und für Festivalfans in NRW hat das Portal gute Nachrichten: "Das beste Festivalwetter herrscht auf dem Parookaville in Weeze, dicht gefolgt vom Deichbrand bei Cuxhaven und dem Fusion Festival in Lärz. Auf dem letzten Platz landet das Hurricane", bilanziert der Meterologe. Lesen Sie hier: Parookaville reagiert auf Gedränge bei Mainstage-Zugang

Bestes Festivalwetter: Parookaville (Weeze/NRW) hat die Nase vorn. Hier können Besucherinnen und Besucher Sonnenschein nahezu einplanen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bestes Festivalwetter: Parookaville hat die Nase vorn

Parookaville (Weeze/NRW)

Deichbrand (Cuxhaven/Niedersachsen)

Fusion (Müritz/Mecklenburg-Vorpommern)

Rock im Park (Nürnberg/Bayern)

Wacken (Wacken/Schleswig-Holstein)

Rock am Ring (Eifel/Rheinland-Pfalz)

Lollapalooza (Berlin)

Southside (Neuhausen ob Eck/Baden-Württemberg)

MS Dockville (Hamburg)

Hurricane (Scheeßel/Niedersachsen)

Bestes Festivalwetter: Welches Event hat die höchsten Temperaturen?

Parookaville

Deichbrand

MS Dockville

Rock im Park

Fusion

Wacken

Rock am Ring

Southside

Lollapalooza

Hurricane

Bestes Festivalwetter: Welches Event hat die meisten Sonnenstunden?

Wacken

Parookaville

Rock im Park

Deichbrand

Fusion

Rock am Ring

Southside

Lollapalooza

MS Dockville

Hurricane

Bestes Festivalwetter: Welches Event hat die wenigsten Regentage?

Lollapalooza

Parookaville

Deichbrand

Fusion

Southside

Wacken

Rock im Park

Rock am Ring

Hurricane

MS Dockville

Zur Methodik der Auswertung: "Die Punktevergabe erfolgte jeweils für die Parameter Temperatur, Sonnenschein und Niederschlag", teilt das Wetterportal mit. "Je Parameter und Festivaltag wurden maximal drei Punkte vergeben. Da die Festivaldauer variiert wurden die Punkte nicht addiert, sondern es wurde eine durchschnittliche Punktzahl je Festivaltag errechnet."

Parookaville 2023: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville