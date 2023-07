Weeze. Das Line-Up auf dem Parookaville 2023 ist gespickt mit Top-Acts – da verliert man schnell die Übersicht. Organisator Bernd Dicks gibt drei Tipps.

Vom 21. bis zum 23. Juli findet Parookaville am Airport Weeze statt.

Auch in diesem Jahr sind wieder einige Top-Künstler mit dabei.

Veranstalter Bernd Dicks verrät, auf welche Acts im Line-Up er sich besonders freut.

Felix Jaehn, Kygo, Steve Aoki oder The Chainsmokers. Wer sich das Line-Up für das Parookaville 2023 anschaut, der wird einen Top-Act nach dem anderen finden. Bei dem Aufgebot verlieren Festival-Besucher schnell den Überblick. Wir haben Veranstalter Bernd Dicks gefragt: Was sind Ihre persönlichen Highlights? Das waren seine Antworten:

Fisher

„Fisher im Desert Valley werde ich mir auf jeden Fall anschauen – das wird richtig eskalativ werden“, sagt Parookaville-Gründer Bernd Dicks. Der australische DJ, der mit bürgerlichem Namen Paul Nicholas Fisher heißt, tritt am Freitag von 20.30 bis 22.30 Uhr als Headliner auf der Desert Valley-Bühne auf. Bekannt wurde er mit seinem Hit „Losing it“.

Alle Farben

Der deutsche DJ „Alle Farben“ ist in der Szene natürlich schon lange kein Geheimtipp mehr – trotzdem freut sich Bernd Dicks besonders auf seinen Slot auf der Parookaville-Mainstage, wie er im Gespräch mit uns verriet. „Ich war letztens mit ihm unterwegs und habe ein Set gehört. Das knallt richtig“, sagt er über den gebürtigen Berliner.

Frans Zimmer – so heißt Alle Farben mit bürgerlichem Namen – hat es mit zahlreichen Hits an die Spitze geschafft. Am bekanntesten sind sicherlich seine Songs „Let It Rain Down“, „Please Tell Rosie“ oder „Bad Ideas“.

Hier geht es zum vollständigen Interview mit Parookaville-Gründer Bernd Dicks.

Zuletzt stand der deutsche DJ „Alle Farben“ beim Smag Sundance Festival in Essen am Mischpult – beim Parookaville 2023 legt er als Headliner auf der Mainstage auf. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Lari Luke

„Auf Lari Luke freue ich mich sehr“, sagt Parookaville-Gründer Bernd Dicks. „Generell supporte ich gerne unsere deutschen DJs – die können es echt mit allen aufnehmen.“

Hinter Lari Luke steckt Larissa Rieß - der ein oder andere kennt sie vielleicht als Moderatorin beim Radiosender 1Live. Mittlerweile hat sie sich aber auch als DJane einen Namen gemacht. Sie tourt mit ihren Sets durch ganz Deutschland und hat schon auf großen Festivals wie Rock am Ring, Summerjam und Juicy Beats aufgelegt. Sie war schon 2022 beim Parookaville dabei – in diesem Jahr ist sie am Samstag (22. Juli) auf der Mainstage zu finden (16.15 bis 17.25 Uhr). Am Abend legt sie noch einmal im Cupra Wacky Shack auf.

Das komplette Parookaville-Line-Up gibt es auch in unserer Übersicht.

Larissa Rieß tourt als DJane unter dem Namen „Lari Luke“ durch ganz Deutschland. Foto: Benjamin Diedering / dpa

