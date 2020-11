Düsseldorf. Nach dem Aus des World Club Dome haben Ticket-Besitzer des dreitägigen Club-Events in der Arena in Düsseldorf verschiedene Optionen.

Es war das letzte große Festival vor der Corona-Pandemie in Deutschland - und lange Zeit hatte Veranstalter BigCityBeats die Hoffnung, dass die Winter Edition in der Arena Düsseldorf 2021 das erste Groß-Event werden würde, das wieder stattfinden darf. Doch die aktuell hohen Infektionszahlen nur knapp zwei Monate vor dem Festival machen eine Durchführung des "größten Clubs der Welt" mit je 30.000 Besuchern an drei Tagen unmöglich. BigCityBeats-CEO Bernd Breiter und das "World Club Dome"-Team gaben in der Nacht via Facebook die Absage bekannt.

Jetzt richten sich alle Hoffnungen der Veranstalter auf den Sommer: Vom 3. bis 6. Juni ist die Sommer-Ausgabe des World Club Dome mit dem Motto "Las Vegas" in und rund um das Stadion in Frankfurt geplant: "Wir sehen ein Licht für nächstes Jahr, weil wir zuversichtlich sind, dass bessere Zeiten auf uns warten", heißt es in den beiden Facebook-Statements.

Umtausch der Tickets für die Winter Edition 2021 in Düsseldorf

Wie bereits vor Monaten den "World Club Dome"-Fans beim Ticket-Kauf versprochen, bietet der Veranstalter eine komplette Kostenrückerstattung an. Gleichwohl können die Fans der elektronischen Musik ihre Karten auch gegen ein gleichwertiges Ticket (plus 20 Euro Gutschein-Voucher für die Sommer-Ausgabe) für den Winter Edition des WCD 2022 in Düsseldorf umtauschen. In den nächsten zwei Wochen sollen alle Ticket-Besitzer via E-Mail über ihre Optionen informiert werden.

Nachdem die Premiere der Winter Edition des World Club Dome in Düsseldorf vor zwei Jahren noch mit einigen Probleme gestartet war, hatte sich das Club-Event im vergangenen Jahr klar gesteigert und begeisterte das Publikum mit einer großen Mainstage, einem ausgefeilten Licht-Konzept sowie einem Line up mit vielen Weltstars aus der DJ-Szene wie Dimitri Vegas & Like, Martin Garrix und Steve Aoki.

Datum für den World Club Dome 2022 steht noch nicht fest

Für den jetzt abgesagten WCD 2021 waren unter anderem bereits Alle Farben, 257ers, Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens, Timmy Trumpet, Steve Aoki und Scooter gebucht. Ein neues Datum für die Winter Edition des World Club Dome im Jahr 2022 wurde noch nicht verkündet.