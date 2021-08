BigCityBeats-CEO Bernd Breiter erwartet zur World Club Dome Pool Session am kommenden Wochenende in Frankfurt täglich 12.000 Besucher.

Frankfurt. Das Verwaltungsgericht hat die World Club Dome Pool Session mit 12.000 Besuchern genehmigt. Doch die Stadt Frankfurt hat Beschwerde eingelegt.

Endlich Licht am Horizont - für Kultur-Fans als auch Kulturschaffende: Mit der "World Club Dome Pool Session" am kommenden Wochenende in Frankfurt möchte BigCityBeats-CEO Bernd Breiter ein Zeichen für eine ganze Branche setzen, die während der Corona-Pandemie zeitweise komplett zum Stillstand gekommen ist. Nach der Absage des World Club Dome im und rund um das Frankfurter Stadion ist er für die kleinere Pool Session mit täglich 12.000 Besuchern sogar vor das Verwaltungsgericht gezogen. Breiter hatte zwar von der Stadt Frankfurt eine Genehmigung für das Event erhalten, diese war aber aus Veranstaltersicht an kaum erfüllbare Auflagen geknüpft.

Diese Einschränkungen sah das Verwaltungsgericht allerdings nicht durch das Eskalationskonzept des Landes Hessen ausreichend gedeckt, so dass die Organisatoren vor einer Woche grünes Licht für die Pool Session mit einem Line up aus nationalen und internationalen Stars wie Nina Kraviz, Boris Brejcha, Monika Kruse, Sven Väth, Claptone, Andhim und Reinier Zonneveld erhalten haben.

World Club Dome Pool Session: Stadt Frankfurt legt Beschwerde ein

Gegen diesen Beschluss hat nun wiederum die Stadt Frankfurt Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt: Das Gesundheitsamt fordert "eine Mindestgrundfläche pro tanzender Person sicherzustellen, wie es die Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen zur Reduktion von Ansteckung vorgibt", heißt es in einer Stellungnahme. Bei einer Musikveranstaltung mit mehreren tausend Menschen sei durch die Enge zwischen den Teilnehmern mit einem hohen Ansteckungsrisiko unter den Besuchern zu rechnen, so das Gesundheitsamt.

Da es schon am Freitag losgeht und der Aufbau auf dem Gelände in vollem Gange ist, drängt nun für alle Beteiligten die Zeit. Während Bernd Breiter und die Stadt Frankfurt am Dienstagmorgen noch davon ausgingen, dass am Mittwoch endgültig Klarheit bei den Rahmenbedingungen herrscht, teilte das Verwaltungsgericht am Nachmittag der Redaktion mit, dass "nach derzeitigem Stand frühestens im Laufe des Donnerstags mit einer Entscheidung des Senats zu rechnen" ist. Aktuell würden noch Stellungnahmen von den Verfahrensbeteiligten eingeholt. "Wenn diese vorliegen, wird der Senat über die Beschwerde entscheiden", so Martin Sander, Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof.

Bernd Breiter: "Wir werden es auf jeden Fall durchziehen"

Bernd Breiter will sich auch davon nicht beirren lassen: "Es ist nicht so, dass das Event deshalb jetzt auf der Kippe steht. Wir werden es auf jeden Fall durchziehen", verspricht der Organisator im Interview mit der Redaktion. Falls es noch einmal eine Änderung bei den Auflagen geben sollte, müsste der Veranstalter eventuell größere Flächen vorhalten. "Wir wollen jetzt aber erst einmal abwarten, denn wir haben ja aktuell eine Genehmigung und auch von den Richtern Recht bekommen. Zur Not hätten wir aber auch noch einen Plan B", so Breiter.

So wurde beim regulären World Club Dome in Frankfurt gefeiert. Foto: Veranstalter

Der Vorverkauf für die World Club Dome Pool Session vom 3. bis 5. September hat in den letzten Tagen noch einmal massiv angezogen: "Es kann sein, dass wir ausverkauft sind", sagt Breiter. Allerdings haben viele Leute im Vorfeld Fragen, weil das Anmelde-Procedere in der Tat sehr komplex ist. So werden die Nachweise für die 3G-Regel direkt an das personalisierte Ticket gekoppelt. Deshalb gibt es am Mittwoch einen Vorverkaufsstopp für Leute mit PCR-Testung beziehungsweise am Donnerstag den kompletten Ticket-Verkaufsstopp. Dann müssen die Dokumente mit dem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis als QR-Code oder PDF-Datei hochgeladen werden. Wenn das geprüft ist, wird das Ticket freigeschaltet.

Maskenpflicht bei World Club Dome Pool Session

Wer nicht geimpft oder genesen ist - laut einer Veranstalter-Umfrage betrifft das nur zehn bis 15 Prozent der Besucher - und eine Karte für mehrere Tage hat, muss sich am ersten WCD-Tag vor dem Haupteingang ein weiteres Mal testen lassen, damit der PCR-Test Gültigkeit für die nächsten Tage hat. Allerdings handelt es sich hier um einen Pool-Test. Dieser kostet nur 20 Euro, weil damit fünf Besucher gleichzeitig getestet werden. Sollte dieser positiv ausfallen, werden die fünf Personen kontaktiert und müssen sofort einzeln zum Nachtesten zur Station am Eingang kommen.

Weitere wichtige Regeln bei der World Club Dome Pool Session: Auf dem gesamten Festival-Gelände gilt eine Maskenpflicht, und es darf nur in ausgewiesenen Bereichen gegessen werden. "Wir erwarten vom Veranstalter, dass er alles unternimmt, um Ansteckungen zu verhindern, insbesondere die Negativnachweise gründlich prüft, die Maskenpflicht durchsetzt und das Hygiene-Konzept einhält", fordert Christina Benfer vom Gesundheitsamt Frankfurt.

"Zaghafte Planungen" für Winter Edition in Düsseldorf

"Ich bin der Letzte, der die Pandemie leugnet und ich weiß, dass das Coronavirus für schreckliche Schicksalsschläge sorgen kann. Aber ich kann die Verhältnismäßigkeit nicht mehr nachvollziehen – gerade mit Blick auf die Kultur, die nicht mehr aufs Abstellgleis geschoben werden darf, sondern ein Bestandteil der Gesellschaft ist", betont Breiter. Deshalb habe der Veranstalter ein ausführliches Hygiene-Konzept zusammen mit Virologen, Medizinern und Technikern erarbeitet. "Solche Events funktionieren ja in anderen Ländern und auch in anderen Bundesländern - wir müssen jetzt einfach Lösungen für die Zukunft finden und in allen Bereichen auch etwas Mut zeigen."

Für die Winter Edition des World Club Dome, die bereits zweimal in der Arena Düsseldorf stattgefunden, gibt es übrigens erste "zaghafte Planungen", verrät Breiter. So habe man bereits erste Vorgespräche mit den Stadion-Betreibern als auch mit Künstlern für das Event geführt.

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

