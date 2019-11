Museen in Südwestfalen: Wir sind kein Gefängnis für Bilder

Das am besten gesicherte Kunstwerk Südwestfalens ist wohl der Ferdinand Hodler im Hagener Hohenhof. Das eigens für den Hohenhof entworfene monumentale Wandgemälde „Der Auserwählte“ ist heute in einem Protectorsafe aus Spezialglas fest mit der Wand verbunden, an der es hängt. Man bräuchte einen Panzer, um es - mit der Wand - herauszureißen. „Das wäre bei der Mona Lisa auch so“, sagt Dr. Tayfun Belgin, Direktor des Hagener Osthaus-Museums. „Ich habe mich gewundert, dass da in Dresden ein Gitter zersägt und eine Scheibe eingeschlagen wird, und dann ist man drin. Wie kann das sein?“

Dem Kunstraub an und für sich haftet eine besondere, fast schon glamouröse Aura an. Das liegt an all den Filmen und Krimis, in denen Gentlemen-Verbrecher das „Herz des Maharadschas“ oder ähnliche Artefakte aus den Klauen von Bösewichten befreien. Jenseits aller Romantik steht der illegale Handel mit Kulturgütern allerdings neben Geldwäsche, Drogen-, Menschen- und illegalem Waffenhandel weltweit an der Spitze krimineller Aktivitäten. Schlagzeilen machen solche Taten bei uns aber nur, wenn sie sich wie jetzt der Raub im Grünen Gewölbe in Europa ereignen.

Auf dem Kunstmarkt unverkäuflich

„Was ist die Motivation dahinter? Das fragt man sich bei bekannten und berühmten Stücken. Wer soll das denn auf dem Kunstmarkt kaufen? Es ist nicht verkäuflich“, analysiert Tayfun Belgin. „Man kann mit diesen Stücken die Besitzer erpressen oder es kommen private Interessenten ins Spiel. Eine andere Motivation kann es nicht geben.“ Rouven Lotz, der wissenschaftliche Leiter des Emil-Schumacher-Museums in Hagen, hält die verbreitete Theorie vom Oligarchen, der sich eine Privatsammlung zusammenrauben lässt, dagegen für haltlos. „Wenn das jetzt der Schmuck von Marie Antoinette wäre“, denkt der Kunsthistoriker Lotz eher, dass das Dresdner Gold eingeschmolzen und die Diamanten umgeschliffen werden. „Das Risiko dabei ist, dass man an diese Stücke vielleicht nie wieder rankommt.“

Aus Sicht der Museumsdirektoren offenbart der Kunstraub von Dresden ein alltägliches Dilemma. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Belgin: „Ein Museum ist kein Gefängnis für Kunst.“ Lotz ergänzt: „Die Kunstwerke existieren, um gezeigt zu werden, und zwar nicht nur Fürsten und ihren Gästen, sondern der ganzen Bevölkerung.“ Dennoch gibt es Schwachstellen in der Sicherung jedes Museums. Eine davon sind die Wachdienste. Einen eigenen kommunalen Sicherheitsdienst kann sich kaum noch eine Stadt leisten. Private Wachdienste werden jedoch häufig gewechselt, um an einen billigeren Anbieter zu kommen. Damit geht immer Insiderwissen nach außen.

Schwachstellen im System

Rouven Lotz fürchtet, dass es nach dem Kunstraub von Dresden in Zukunft noch schwieriger wird, Ausstellungen zu organisieren. „Wir fragen oft andere Häuser nach sehr kostbaren Leihgaben. Die wollen dann häufig wissen, ob wir einen Facility-Report haben. Das Grüne Gewölbe ist frisch eröffnet worden. Wenn es dort möglich ist, dass man einen Stromverteiler in Brand setzt, und dann ist gleich das ganze Konzept lahmgelegt, dann werden die Fragen der Leihgeber schärfer.“ Der Kunsthistoriker führt auch den in Europa kaum beachteten Brand des brasilianischen Nationalmuseums in Rio de Janeiro 2018 an, bei dem unschätzbare Werte zerstört wurden. „Der Fall zeigte, dass überhaupt kein Sicherheitskonzept vorlag.“

Marketing-Ereigniskette

Mitunter setzt ein Kunstraub aber auch erst eine Marketing-Ereigniskette in Gang. Lotz: „Die Mona Lisa ist zum Beispiel ein Bild, über das man diskutieren könnte. Heute gilt es als eines der berühmtesten Meisterwerke, vor allem, weil es mal verschwunden war.“ Kunstraub offenbart aber immer den Widerspruch zwischen dem Wert eines Kunstwerks und dem, was man an Geld dafür kriegen könnte. Das sind Kategorien, wie sie unterschiedlicher nicht ein könnten. Der Hagener „Auserwählte“ zum Beispiel könnte für 10 bis 20 Millionen Euro gehandelt werden. Aber tatsächlich ist er unverkäuflich, so wie jedes bekannte Bild. Belgin: „Der immaterielle Wert ist viel höher als der materielle. Das Entsetzen, das uns befällt, wenn sich jemand an Kunst vergreift, rührt daher, weil diese Kunstwerke zu unserer Kultur gehören, zu unserer Seele, zu unserem Erbe.“