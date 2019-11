Mit dem Kino zurück in „Die schönste Zeit unseres Lebens“

„In welche Zeit würdest du gern zurückreisen?“, wird der frustrierte Karikaturen-Zeichner Victor (Daniel Auteuil) bei einer Abendgesellschaft gefragt, an der auch seine Gattin Marianne (Fanny Ardant) teilnimmt. „In die Steinzeit“, giftet er, „als ich noch Sex mit meiner Frau hatte!“

Man merkt gleich, dass es um die Ehe der beiden nicht gerade gut steht. Nach 45 Jahren scheint die Zeit der Gemeinsamkeit endgültig dahin. Die Psychoanalytikerin hat sich längst einen Liebhaber zugelegt; der ein wenig altbackene Künstler hadert mit der modernen Medienwelt. Am Ende wirft sie ihn kurzerhand aus der Wohnung.

Zurück ins Jahr 1974

Das Ganze also ein Drama? Mitnichten. Eher schon ist Nicolas Bedos’ Film „Die schönste Zeit unseres Lebens“ eine wunderbare Studie in Nostalgie, ein Wohlfühlfilm ganz ohne Schmalz.

Alles beginnt mit einem Bild, das die Menschen im Kinosaal nicht wenig irritieren wird. Da bewegen sich Leute im Kerzenlicht und in den Garderoben des klassischen Barock, bis eine maskierte Bande das Fest sprengt. Tatsächlich befinden wir uns in einem Szenario des Regisseurs Antoine (Guillaume Canet), der in seinem riesigen Atelier betuchte Kunden in eine Zeit ihrer Wahl zurückversetzt – mit Schauspielern, Kulissen und Kostümen.

Er will es wieder und wieder

Victors Sohn, der von dem Dilemma seines Vaters weiß, schenkt ihm deshalb einen solchen Event, um ihn wieder ein wenig aufzurichten. Die Wahl des derart Beschenkten verwundert nicht: Er möchte noch einmal zurück in das Jahr 1974 und in das Lokal „La Belle Epoque“, in dem er Marianne zum ersten Mal traf.

Was wir von nun an zu sehen bekommen, ist eine ganz neue Art von Zeitreise, ein schmerzhafter Versuch, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Aber die Kulisse der Kneipe von damals ist derart penibel restauriert, dass Victor sich fast schon heimisch fühlt, als die junge Margot (Doria Tillier) an der Tür erscheint. Sie ist die Schauspielerin, die Marianne verkörpern soll und damit auch die schönsten Jahre im Leben ihres Auftraggebers. Für den allerdings vermischen sich in ihren Gesprächen mehr und mehr die Erinnerung und die Realität. Vor allem, weil er kein Ende findet, weil er nun auf eigene Kosten, Tag für Tag, diesen Moment immer wieder erleben will und sich dadurch fast ruiniert.

Eine Art Fortsetzung von „Die Poesie der Liebe“

Mit seinem Erstling „Die Poesie der Liebe“ (ebenfalls mit Fanny Ardant) hat Regisseur Nicolas Bedos eine filmische Perspektive gesetzt, die er nun weiterverfolgt. Er stellt Fragen zur Haltbarkeit von Liebe und prüft die Sehnsucht von nostalgischen Erinnerungen. Er tut das ebenso mit Eleganz wie mit schnellem Spiel und ungemein treffsicheren Dialogen. Die Spielfreude der Darsteller hinzugenommen, haben wir hier ein ganz besonderes Schmuckstück französischer Komödie.